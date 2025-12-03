সমতলের গাড়ির চালকদের হেনস্তা পাহাড়ে ! আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ড্রাইভার্স অ্যসোসিয়েশনের

সমতলের গাড়ির চালকদের হেনস্তা পাহাড়ে ! আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ড্রাইভার্স অ্যসোসিয়েশনের
পাহাড়ে গাড়ি চালাতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ পর্যটকদের সামনেই চালকদের হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ পাহাড়ে গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমতলের ট্যাক্সি ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৷
Published : December 3, 2025 at 5:46 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 ডিসেম্বর: সিকিমের পর এবার দার্জিলিং ! পাহাড়ে হেনস্তার শিকার সমতলের গাড়ি চালকরা ৷ সমতলের গাড়ি চালাতে দেওয়া হচ্ছে না পাহাড়ে ৷ পর্যটকদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ বুধবার এমনই অভিযোগ তুলে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করল তরাই-ডুয়ার্স গাড়ি চালকদের 9টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ 'জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি ড্রাইভারস অ্যাসোসিয়েশন' ৷
অভিযোগ, সমতলের গাড়ি চালকরা পাহাড়ে পর্যটক নিয়ে গেলে তাঁদের নানারকমভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে । এমনকী, অল বেঙ্গল পারমিট থাকার পরেও তাঁদের পাহাড়ে গাড়ি চালাতে দেওয়া হচ্ছে না । প্রতিবাদ করলেই গাড়ি চালকদের অত্যাচার করা হচ্ছে । গাড়ি চালকদের মারধরও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি । উল্টে হেনস্তার মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছে ।
সমতল গাড়ি সংগঠনের দাবি, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে তারা আন্দোলন করবে ৷ বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "আমার বিষয়টি জানা নেই । এখনও পর্যন্ত কোনও ট্যুর অপারেটর বা গাড়ির চালক বিষয়টি আমাকে জানাননি ৷ আমি জেনে পদক্ষেপ করব ।"
পর্যটকদের সামনেই সমতলের গাড়ির চালকদের হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ গাড়ি রাখার জন্য পার্কিংয়ের জায়গাও দেওয়া হচ্ছে না ৷ পাহাড়ে যাত্রী নিয়ে গেলে তাঁদের হোটেলে নামিয়ে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ । পারমিট থাকার পরও তাঁদের টাইগার হিল, চিড়িয়াখানা-সহ অন্যান্য জায়গায় ঘোরার জন্য গাড়ি চালাতে দেওয়া হচ্ছে না । এমনকী, পুলিশের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে । যাত্রীদের পাহাড়ের গাড়ি ভাড়া নিতে জোর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সমতলের গাড়ির চালকরা ৷ সেই সঙ্গে, যাত্রীদের মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ ফলে, পাহাড়ের পর্যটন শিল্পে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ৷
ওড়িশার এক পর্যটক বিপ্লব মহাপাত্র বলেন, "আমরা ওড়িশা থেকে ঘুরতে এসেছি । টাইগার হিল ঘুরতে গেলে আমাদের আটকে দেওয়া হয় । জানানো হয়, শিলিগুড়ির গাড়ি চলতে দেওয়া হবে না । সবথেকে খারাপ বিষয় পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে কিন্তু কোনও সাহায্য করেননি । এভাবে চললে পর্যটকরা পাহাড়ে বেড়াতে যেতে চাইবেন না ।"
এনজেপি ট্যাক্সি ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির সদস্য উদয় সাহা বলেন, "পাহাড়ে সমতলের গাড়ি চালকদের কয়েক দিন ধরে হেনস্তা ও মারধর করা হচ্ছে । পুলিশ কোনও সাহায্য করছে না । আমাদের অল বেঙ্গল পারমিট রয়েছে । তারপরও এই সব সহ্য করতে হচ্ছে । আমরা চাই, সবাই মিলে মিশে গাড়ি চালাক ।" জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি ইউনিয়নের সম্পাদক মেহবুব আলম বলেন, "সিকিম সমতলের গাড়ি চালাতে দিচ্ছে না । এখন দার্জিলিংয়েও দিচ্ছে না ৷ এরপর তরাই-ডুয়ার্সে একই ঘটনা ঘটবে । পারমিট থাকা ট্যাক্স দেওয়ার পরও আমাদের হেনস্তা করা হচ্ছে । এই সমস্যার সমাধান না-হলে আগামীতে আমরা বড় আন্দোলনে নামব ।"