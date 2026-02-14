নীরব মহামারি! অ্যান্টিবায়োটিকে আর কাজ হচ্ছে না, সতর্কবার্তা আইসিএমআরের
একসময় যে অ্যান্টিবায়োটিক সহজেই ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ সারিয়ে তুলত, এখন সেই একই জীবাণু অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধে সাড়া দিচ্ছে না।
Published : February 14, 2026 at 9:50 PM IST
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের লাগামছাড়া ব্যবহার এখন বড় উদ্বেগের কারণ। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সাধারণ সংক্রমণও আর সহজে সারছে না। Indian Council of Medical Research (আইসিএমআর)-এর সচিব চিকিৎসক রাজীব বাহল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) ইতিমধ্যেই “এক ধরনের মহামারি” আকার নিয়েছে।
একসময় যে অ্যান্টিবায়োটিক সহজেই ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ সারিয়ে তুলত, এখন সেই একই জীবাণু অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধে সাড়া দিচ্ছে না। ফলে নিউমোনিয়া থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচারের পর সংক্রমণ, সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসা জটিল হয়ে উঠছে। আইসিএমআরের নজরদারি রিপোর্ট বলছে, দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে একাধিক জীবাণু বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।
প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ, বাড়ছে বিপদ
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার। সর্দি-কাশি বা ভাইরাল সংক্রমণের ক্ষেত্রেও অনেক সময় রোগীরা নিজেরাই ওষুধের দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাচ্ছেন। আবার প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিক্রি হচ্ছে ওষুধ। চিকিৎসকদের একাংশের অভিযোগ, কিছু ফার্মাসিস্টও অযথা অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন।
স্বাস্থ্য মন্ত্রক ইতিমধ্যেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে। পাশাপাশি সন্দেহভাজন সংক্রমণে ‘এম্পিরিক্যাল ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক’-এর নতুন গাইডলাইন তৈরির কাজ চলছে। চিকিৎসক রাজীব বাহলের কথায়, গুরুতর ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি রিপোর্ট আসার আগেই চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। তবে সেই সিদ্ধান্ত যেন যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনসাপেক্ষ হয়, সে দিকেই জোর দিচ্ছে আইসিএমআর।
“ভারত অপব্যবহারে শীর্ষে”— চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা
চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত অন্যতম। সাধারণ মানুষ ওষুধ কিনে পর্যাপ্ত ডোজ শেষ করেন না। বিদেশে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে রক্তের কালচার পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সর্বত্র সেই ব্যবস্থা নেই। রিপোর্ট আসতে সময় লাগে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর অবস্থা দেখে এম্পিরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে হয়। তবে তা কেবল গুরুতর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত।”
একই সুর শোনা গেল চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাসের গলায়। তাঁর কথায়, “অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সামান্য ডোজে আর কাজ হচ্ছে না। ফলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে। শহর থেকে গ্রাম— সর্বত্র একই ছবি। এটা যে মহামারির আকার নিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। গাইডলাইন আনা জরুরি। পাশাপাশি বাজারে যে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে, তার গুণমানও কড়া নজরে রাখা দরকার।”
এখনই সতর্ক না হলে বিপদ
বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, এখনই সচেতনতা না বাড়ালে ভবিষ্যতে সাধারণ সংক্রমণও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, রোগী, চিকিৎসক এবং ফার্মাসিস্ট— সকলের দায়িত্বশীল আচরণই এই ‘নীরব মহামারি’ রুখতে পারে৷
আরও পড়ুন -