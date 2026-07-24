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রোজগারের স্বপ্ন কফিনবন্দি ! সিকিমের টানেল দুর্ঘটনায় জলপাইগুড়ির চা-বাগানে শুধুই হাহাকার

'বিকেলে টাকা পাঠাব, মেলায় খেলনা কিনে নিস', সেই বিকেল আর এল না...! সিকিমের টানেল দুর্ঘটনায় চাপা পড়ল জলপাইগুড়ির চা-বাগানের বহু অপূর্ণ স্বপ্ন !

SIKKIM TUNNEL BLAST
প্রিয়জনকে হারিয়ে (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 1:22 PM IST

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চালসা, 24 জুলাই: চালসা গোলাই থেকে বাঁ-দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গিয়েছে সরু পাকদণ্ডী । সেই পথ ধরেই প্রতিদিন পর্যটকের গাড়ি ছুটে যায় সামসিং, সুনতালেখোলা, রকি আইল্যান্ডের দিকে । সবুজ চা-বাগান পেরিয়ে রাস্তার ধারে ছোট্ট একটি চার্চ যেন নীরবে জানিয়ে দেয়, এটাই কিলকোট চা-বাগানের 11 নম্বর লাইন ।

আজ সেখানে পর্যটকদের কোলাহল নেই । শুধুই কান্না । প্রতিটি বাড়ির উঠোনে নীরবতা । কারও দরজায় সাদা কাপড়, কোথাও কফিন ঘিরে হাহাকার । পাহাড়ি হাওয়ায় ভেসে আসছে একটাই কথা, "পেটের দায়ে বাড়ি ছেড়েছিল, ফিরল কফিনে !"

রোজগারের স্বপ্ন কফিনবন্দি ! সিকিমের টানেল দুর্ঘটনায় জলপাইগুড়ির চা-বাগানে শুধুই হাহাকার (ইটিভি ভারত)

গত 21 জুলাই সিকিমের নামচিতে এনএইচপিসির টানেলে ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন বহু শ্রমিক । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জলপাইগুড়ির কিলকোট চা-বাগানের তিন যুবক- বিকেশ্বর ওঁরাও (34), শিবা লহরা (20) এবং গ্যাব্রিয়াল টিগ্গা । পাঁচ বন্ধু একসঙ্গে কাজের খোঁজে গিয়েছিলেন । দু'জন বেঁচে গেলেও তৃতীয় জন আর ফিরলেন না । মঙ্গলবার গভীর রাতে বিকেশ্বর ও শিবার কফিনবন্দি দেহ গ্রামে পৌঁছতেই গোটা এলাকা ভেঙে পড়ে কান্নায় । এখনও গ্যাব্রিয়ালের দেহ শনাক্ত করা যায়নি । তাঁর পরিবার এখনও অপেক্ষায়, অন্তত শেষবারের মতো ছেলেকে আদৌ দেখতে পাবেন কি না !

'তিন মাস পর ফিরব, নতুন ঘর তুলব'

মাত্র কয়েক মাস আগে বিয়ে হয়েছিল শিবা লহরার । ভাঙাচোরা টিনের বাড়ি । বর্ষা এলেই ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে বিছানায় । স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলেন, "আর তিন মাস । কাজ শেষ করে ফিরব । তারপর নতুন ঘর তুলব । আর তোমাকে এই কষ্টে থাকতে হবে না ।"

সেই স্বপ্ন আর পূরণ হল না ! শিবার তরুণী স্ত্রী এখন সেই ভাঙা ঘরেই বসে । ছাদ দিয়ে জল পড়ছে । শুধু ফিরে আসেননি শিবা । নতুন ঘর তো দূরের কথা, সংসারের স্বপ্নটাই শেষ হয়ে গেল !

'বাবা, খেলনা আনবে তো?'

কিলকোট বাগানের আর একটি বাড়িতে বাবাকে হারানোর কথা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ছোট্ট একটি মেয়ে । মঙ্গলবার সকালে বাবার সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা হয়েছিল তার । বিকেশ্বর ফোনে বলেছিলেন, "বিকেলে টাকা পাঠাব । মেলায় গিয়ে পুতুল কিনে নিস ।"

মেয়েটি হয়তো সারাদিন অপেক্ষা করেছিল । কিন্তু সেই বিকেল আর আসেনি । টাকা আসেনি । খেলনাও নয় । ফিরেছে শুধু বাবার কফিন । বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট শিশুটি হয়তো এখনও বুঝতে পারেনি, যে মানুষটি তাকে খেলনা কিনে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন, তিনি আর কোনও দিন ফিরবেন না ।

পাঁচ বন্ধু গিয়েছিলেন, ফিরলেন দু'জন

একসঙ্গে কাজের খোঁজে সিকিমে গিয়েছিলেন পাঁচ বন্ধু । তাঁদের একজন রাকেশ মাঝি । দুর্ঘটনার সময় তিনি টানেলের মুখের কাছাকাছি ছিলেন । বিস্ফোরণের তীব্রতায় শরীরের একাধিক হাড় ভেঙেছে । গুরুতর আহত অবস্থায় গ্যাংটকের হাসপাতালে ভর্তি তিনি । চিকিৎসকদের মতে, অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন রাকেশ।

পরিবারের সঙ্গে কয়েকবার ফোনে কথা বলেছেন রাকেশ । কিন্তু বন্ধুদের মৃত্যুর কথা জানার পর তিনি প্রায় বাকরুদ্ধ । চোখের সামনে সব শেষ হয়ে যাওয়ার ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি ।

আরও এক বন্ধু নিশান ওঁরাও সেদিন ভাগ্যের জোরেই বেঁচে যান । দুর্ঘটনার সকালে মাথায় চোট লাগায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তাই সেদিন টানেলে কাজে নামতেই পারেননি । সেই দুর্ঘটনাই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছে । পরিবারের আশা, বৃহস্পতিবারের মধ্যেই তিনি বাড়ি ফিরবেন ।

চা-বাগানের গল্প, যা পরিসংখ্যানের আড়ালে চাপা পড়ে যায়

মঙ্গলবার রাতে কফিনবন্দি দেহ সমাধিস্থ করার পর কিলকোট চা-বাগানের বাসিন্দা শ্রীলাল টোপ্পোর গলায় ছিল ক্ষোভ আর অসহায়তা । তিনি বলেন, "বাগানে সারা বছর কাজ থাকে না । যে মজুরি মেলে, তাতে সংসার চালানো অসম্ভব ৷ তাই প্রায় প্রতিটি পরিবারের কাউকে কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে যেতে হয় । কেউ নির্মাণ শ্রমিক, কেউ টানেলে কাজ করেন । রোজগারের আশায় যাওয়া অনেকের কাছে সেটাই মৃত্যুর পথ হয়ে উঠছে ।"

শুধু কিলকোট নয় । পাশের ইংডং চা-বাগানের শ্যাম ওঁরাও, নাগরাকাটার গ্রাসমোর ও সুখানি চা-বাগানের শ্রমিকদের দেহও ফিরেছে বাড়িতে । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় পৌঁছেছে অন্তত ছ'জন মৃত শ্রমিকের দেহ । প্রশাসন জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় জলপাইগুড়ি ও নাগরাকাটা এলাকার মোট ন'জন প্রাণ হারিয়েছেন ।

সংখ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকে মানুষগুলোর জীবন

সংবাদ শিরোনামে লেখা হয়, 'মৃত 9' । কিন্তু এই সংখ্যার পিছনে থাকে ন'টি সংসার, ন়'জন মায়ের বুকফাটা কান্না, স্ত্রীদের ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, ন'টি শিশুর অনাথ হয়ে যাওয়া !

যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই চা-শ্রমিক পরিবারের সন্তান । বাগানে অনিয়মিত কাজ, কম মজুরি আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাঁদের ঠেলে দিয়েছিল শত শত কিলোমিটার দূরে । জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা গিয়েছিলেন শুধুমাত্র দু'মুঠো ভাত জোগাড় করতে ।

আজ সেই মানুষগুলোর কফিন ফিরে এসেছে । কিন্তু ফিরল না তাঁদের অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতি- কারও নতুন বাড়ি, কারও মেয়ের খেলনা, কারও বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চিকিৎসা, কারও সন্তানের পড়াশোনার স্বপ্ন ।

চা-বাগানের শ্রমিকদের কথায়, "যদি বাগানে সারা বছর কাজ থাকত, যদি ন্যায্য মজুরি মিলত, তবে কেউ জীবন বাজি রেখে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেত না ।"

সিকিমের টানেল দুর্ঘটনা তাই শুধু একটি শিল্প দুর্ঘটনা নয় । এটি উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও কর্মসংস্থানের সংকটের নির্মম প্রতিচ্ছবি । ধ্বংসস্তূপের নীচে শুধু কয়েকজন শ্রমিকের দেহ চাপা পড়েছে, তা নয়- আঁধারে ঢেকেছে অসংখ্য গরিব পরিবারের ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন আর বেঁচে থাকার শেষ আশা ।

TAGGED:

NHPC TUNNEL ACCIDENT
JALPAIGURI TEA GARDEN WORKERS
MIGRANT WORKERS
সিকিমের টানেল দুর্ঘটনা
SIKKIM TUNNEL BLAST

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