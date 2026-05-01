যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই! বুদ্ধ পূর্ণিমায় বিশ্বজুড়ে প্রার্থনা, গ্যাংটক-উত্তরবঙ্গে উপচে পড়া ভিড়

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই! বুদ্ধ পূর্ণিমায় বিশ্বজুড়ে প্রার্থনা, গ্যাংটক-উত্তরবঙ্গে উপচে পড়া ভিড়
বুদ্ধের আবির্ভাব দিবসে সকাল থেকেই দেশ-বিদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মগ্ন । সর্বত্রই চোখে পড়ছে ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের ছবি। গ্যাংটক থেকে সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : May 1, 2026 at 7:06 PM IST
গ্যাংটক, 1 মে: শুক্রবার বুদ্ধ পূর্ণিমা । ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব দিবসে সকাল থেকেই দেশ-বিদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মগ্ন । উত্তরবঙ্গ থেকে সিকিম সর্বত্রই চোখে পড়ছে ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের ছবি । বিশেষ করে সিকিমের পূর্বাঞ্চল গ্যাংটকে বিভিন্ন বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরে ভোর থেকেই লম্বা লাইন । ফুল, ধূপ ও প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে দিনটি ।
গ্যাংটকে উপচে পড়া ভিড়, আধ্যাত্মিক আবহ
গ্যাংটকের একাধিক বৌদ্ধমঠ ও মিউজিয়ামে আজ যেন জনসমুদ্র । স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটকদেরও ভিড় চোখে পড়ার মতো । প্রার্থনাগৃহে বসে ভগবান বুদ্ধের বাণী স্মরণ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে দিনটি কাটাচ্ছেন ভক্তরা । শান্ত, গম্ভীর পরিবেশে ভেসে আসছে ঘণ্টাধ্বনি ও প্রার্থনার সুর, যা এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি করেছে । স্থানীয় বাসিন্দা কিংশুক ভুটিয়া জানালেন, বিশ্বের শান্তির কামনায় সকাল থেকে শুরু হয়েছে প্রার্থনা, চলবে সন্ধ্যে পর্যন্ত৷ উদ্দেশ্য একটাই, বিশ্বজুড়ে শান্তির পরিবেশ যেন বিরাজ করে ৷
পাহাড়ি পথে শান্তির বার্তা
শুধু মন্দিরের ভিতরেই নয়, সিকিমের বিভিন্ন পাহাড়ি রাস্তাতেও দেখা গিয়েছে বৌদ্ধভিক্ষুদের । তাঁদের কণ্ঠে একটাই বার্তা, "বিশ্বজুড়ে শান্তি আসুক ।" হাতে প্রার্থনার পতাকা, মুখে মন্ত্র ৷ এই প্রতীকী পদযাত্রা যেন বর্তমান অশান্ত বিশ্বের প্রেক্ষিতে এক গভীর বার্তা বহন করছে । স্থানীয় বাসিন্দা ডোমা তামাংয়ের কথায়, "ভালোবাসার বিকল্প কিছু হতে পারে না ৷ মানুষ হিসেবে অপর মানুষের প্রতি একটু সহমর্মী হলেই ছবিটা বদলে যাবে ৷"
যুদ্ধের আবহে উদ্বেগ, সমবেত প্রার্থনা
বুদ্ধপূর্ণিমার এই পবিত্র দিনে শুধু ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ থাকেননি ভক্তরা । তিব্বতীয় বৌদ্ধগুরু দালাই লামার শিষ্যদের পাশাপাশি অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । বিশ্বজুড়ে অশান্তি, হিংসা ও সংঘাতের অবসান ঘটুক, এই কামনায় আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ সমবেত প্রার্থনার ।
দেশ-বিদেশে সমান উৎসাহ
শুধু সিকিম বা উত্তরবঙ্গই নয়, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার - সর্বত্রই আজ বুদ্ধপূর্ণিমা পালিত হচ্ছে মহা সমারোহে । বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে এই দিনটি শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার দিনও বটে ।
করুণা ও সহমর্মিতার শিক্ষা
ভগবান বুদ্ধের জীবন ও দর্শনের মূল কথা হল অহিংসা, করুণা ও সহমর্মিতা । বর্তমানের এই অস্থির সময়ে সেই বার্তাই যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক । বুদ্ধপূর্ণিমার প্রার্থনায় তাই একটাই আকুতি: মানুষের মধ্যে মানবিকতা ফিরুক, বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হোক শান্তি ।
