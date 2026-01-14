ETV Bharat / state

বাতিল 'ফিজিক্যাল' পারমিট, সিকিমে বেড়াতে কাদের অনলাইনে অনুমতি বাধ্যতামূলক

কবে থেকে লাগু হচ্ছে নয়া নিয়ম ? কীভাবে অনলাইন পারমিটের জন্য আবেদন করবেন বিদেশি পর্যটকরা ? দেশীয় পর্যটকদের জন্য কী নিয়ম ?

বিদেশি পর্যটকদের জন্য শারীরিক পারমিট বাতিল বন্ধ হল সিকিমে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026 at 5:57 PM IST

3 Min Read
গ্যাংটক, 14 জানুয়ারি: সিকিম সরকার রাজ্যের সংরক্ষিত ও সীমাবদ্ধ এলাকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত হওয়া বিদেশি নাগরিকদের পারমিট দেওয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করেছে । এখন থেকে এধরনের সব ভ্রমণের জন্য শুধুমাত্র অনলাইনে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ।

কবে থেকে লাগু নয়া নিয়ম ?

বৃহস্পতিবার থেকেই এই নতুন নিয়ম লাগু করা হবে । সিকিমের পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতরের জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক (এমএইচএ)-এর কঠোর নির্দেশের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই শারীরিক আকারে প্রোটেক্টেড এরিয়া পারমিট (PAP) বা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া পারমিট (RAP) ইস্যু করা যাবে না ।

সিকিমে বিদেশি পর্যটকদের জন্য বাধ্যতামূলক অনলাইন অনুমতি (নিজস্ব ছবি)

সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকরা অনলাইন পারমিটের পরই পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু লেক এবং উত্তর সিকিমের ইয়ুমথাং উপত্যকা ও জিরো পয়েন্ট ভ্রমণের অনুমতি পাবেন । এছাড়া নাথুলা, লাচেন, লাচুংয়ের মতো পর্যটন কেন্দ্রে যেতে হলেও অনলাইন পারমিট সংগ্রহ করতে হবে । রাজ্য সরকারের মতে, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরও কঠোরভাবে কার্যকর করা এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে পারমিট প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করে তোলা ।

বৃহস্পতিবার থেকে লাগু হচ্ছে নয়া নিয়ম (নিজস্ব ছবি)

সিকিম পর্যটন

প্রতি বছর বরফের টানে প্রচুর পর্যটক সিকিমে যান । 2025 সালে রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক সিকিমে গিয়েছেন । 2024 সালে সিকিমে আগত পর্যটকের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে 16 লক্ষ । কিন্তু 2025 সালে সেই সংখ্যাও অতিক্রম করেছে সিকিম । ওই বছর সিকিমে আগত পর্যটকের সংখ্যা ছিল 17 লক্ষ 32 হাজার । তবে গত বছর সিকিমে আগত বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা 10 থেকে 15 হাজার কমেছে ।

পারমিট প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে এই নয়া নিয়ম (নিজস্ব ছবি)

কোথা থেকে মিলবে অনলাইন পারমিট ?

প্রতি বছর গড়ে সিকিমে আগত বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা প্রায় চার থেকে পাঁচ লক্ষ । এবার সেইসব পর্যটকদের জন্যই অনলাইন পারমিট সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । সিকিমের সরকারি পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন বিদেশি পর্যটকরা । তবে দেশীয় পর্যটকরা সিকিমের রংপোতে ফিজিক্যাল পারমিট সংগ্রহ করতে পারবেন । মূলত ভারত-চিন সীমান্ত এলাকার জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিম প্রশাসন ।

সিকিমের সরকারি পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে মিলবে পারমিট (নিজস্ব ছবি)

পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য

হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "এটা একটা খুব ভালো উদ্যোগ । একদিকে, যেমন দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা জরুরি । তেমনই আবার অনলাইন পারমিট দিলে বিদেশি পর্যটকদের সুবিধাও হবে, আর ছোটাছুটি করতে হবে না । আবার কতজন বিদেশি পর্যটক আসছেন আর কোথা থেকে আসছেন সেই তথ্যও থাকবে ।"

সিকিম (নিজস্ব ছবি)

ইস্টার্ন হিমালয় ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সন্দীপন ঘোষ বলেন, "অনলাইন পারমিটের মাধ্যমে সিকিমের মূল আকর্ষণের জায়গাগুলো যেতে পারবেন বিদেশি পর্যটকরা । যেমন, ছাঙ্গু, লাচেন, লাচুং, নাথুলা পাস, জিরো পয়েন্ট ও রণক্ষেত্র পর্যটন কেন্দ্রগুলো রয়েছে । আর অনলাইন পারমিট ছাড়া রংপো থেকে ফিজিক্যাল পারমিটের মাধ্যমে গ্যাংটক, পেলিং, মেল্লির মতো জায়গায় যাওয়া যাবে ।"

বরফের চাদরে ঢেকেছে সিকিম (নিজস্ব ছবি)

