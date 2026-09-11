পর্যটকদের জন্য সুখবর: তারাম চু হয়ে খুলল লাচেন যাওয়ার সড়ক, যাতায়াতে কড়া ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি

পর্যটকদের জন্য সুখবর: তারাম চু হয়ে খুলল লাচেন যাওয়ার সড়ক, যাতায়াতে কড়া ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি
Sikkim Gangtok Tourism Taram Chu Opens: সিকিমের উত্তরে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাচেন খুলল পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ যান চলাচলের জন্য ৷
Published : September 11, 2026 at 2:26 PM IST
গ্যাংটক, 11 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ! উত্তর সিকিমের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাচেন ফের পর্যটক ও সাধারণ যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হল ৷ 2023 সালের অক্টোবর মাসের শুরুতে দক্ষিণ লোনাক হ্রদে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে তিস্তা নদীতে ভয়ানক হড়পা বান (ফ্ল্যাশ ফ্লাড) দেখা দেয় ৷ সেই ভয়াবহ প্লাবনে চুংথাং বাঁধ-সহ উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ অংশের রাস্তাঘাট, সেতু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ৷
নিরাপত্তার স্বার্থে ও পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির কারণে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে লাচেন সাধারণ পর্যটকদের জন্য পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ ফলে চরম সঙ্কটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷ এই অবস্থায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমে সেনাবাহিনী, গ্রিফ ও সিকিম প্রশাসন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ফের যান চলাচল স্বাভাবিক করে ৷
এরপর 5 এপ্রিল ফের ধসের কারণে সেই 'তারাম চু' সড়কটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় ৷ ফের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে 29 অগস্ট সড়কটি ঠিক করা হয় ৷ কিন্তু উত্তর সিকিমে লাগাতার ধসের কারণে পর্যটকদের জন্য লাচেন যাওয়ার জন্য পারমিট দেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় 11 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে পর্যটকদের লাচেন যাওয়ার পারমিট ইস্যু করা শুরু হয় ৷ 'তারাম চু' সংলগ্ন লাচেন সড়ক চলাচলের উপযোগী করে তোলার পর সিকিম সরকার ও মঙ্গন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটন শুরুর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
উত্তর সিকিম পুনর্নবীকরণ ও পর্যটন চালুর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পর্যটন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা ৷ 'কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি'র সম্রাট সান্যাল যান চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, "লাচেন দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ—হোটেল মালিক, গাড়ি চালক থেকে শুরু করে গাইডের পরিবারগুলি মারাত্মক আর্থিক সমস্যায় দিন কাটাচ্ছিলেন ৷ আসন্ন উৎসবের মরশুমের ঠিক আগেই লাচেন পুনরায় চালু করার এই সিদ্ধান্ত সিকিমের পর্যটনের জন্য নতুন জীবনের বার্তা নিয়ে এসেছে ৷ রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয় ৷ তবে পাশাপাশি সকল পর্যটক ও ক্যাব চালকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, সুরক্ষার খাতিরে সবাই যেন নির্দেশিত কড়া প্রশাসনিক নিয়মবিধি মেনে চলেন ৷ শুক্রবার থেকে অনলাইন ও অফলাইনে লাচেন, গুরুদংমার যাওয়ার পারমিট দেওয়া শুরু হয়েছে ৷"
নিরাপত্তা ও যাতায়াতের জন্য কড়া নির্দেশিকা:
পাহাড়ি এলাকার ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া এবং বর্তমান সড়কের অবস্থা বিবেচনা করে পর্যটকদের সুরক্ষার স্বার্থে যাতায়াতের সময়সীমায় বিশেষ বিধিনিষেধ জারি করেছে প্রশাসন ৷ মঙ্গন জেলার জেলাশাসক অনন্ত জৈন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, 2005-এর অধীনে ওই সংক্রান্ত একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করেছেন ৷
নতুন ট্রাফিক নির্দেশিকায় যে নিয়মগুলি মানতে হবে:
উর্ধ্বমুখী যাতায়াত (গ্যাংটক/মঙ্গন থেকে লাচেন/লাচুং): গ্যাংটক বা মঙ্গন থেকে আসা সমস্ত পর্যটক ও হালকা গাড়িকে বিকেল চারটের মধ্যে টুং চেকপোস্ট অতিক্রম করতেই হবে ৷ বিকেল 4টের পর কোনও গাড়িকেই টুং চেকপোস্ট পেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না, যাতে রাতের অন্ধকার নামার আগেই সমস্ত যানবাহন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে ৷
নিম্নমুখী যাতায়াত (লাচেন/লাচুং থেকে মঙ্গন/গ্যাংটক): একইভাবে, লাচেন বা লাচুং থেকে গ্যাংটক বা মঙ্গনের দিকে ফিরে যাওয়া সমস্ত গাড়িকেও বিকেল চারটের মধ্যে টুং চেকপোস্ট পার হতে হবে ৷ রাতে পাহাড়ি রাস্তায় বিপদের ঝুঁকি এড়াতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷
ভারী যানবাহনের নিয়মাবলি: ভারী গাড়ি ও ট্রাক চলাচলের ক্ষেত্রে পূর্বের নির্দেশিকা অনুযায়ী সংকল্যাং–সাফো–শিপগ্যের রুট ব্যবহারের নিয়ম বহাল থাকবে ৷ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গন জেলার পুলিশ সুপার, টুং চেকপোস্টের পুলিশ কর্মী এবং লাচেন ও লাচুংয়ের স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী 'পিপন'রা নজরদারি চালাবেন, যাতে প্রতিটি নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় ৷ দীর্ঘ ব্যবধানের পর গুরুদংমার হ্রদ ও লাচেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে মুখিয়ে থাকা ভ্রমণপিপাসু মানুষদের এখন কেবল দায়িত্বশীল ও সতর্ক হয়ে ভ্রমণের পরামর্শ দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন ও ট্যুর অপারেটররা ৷