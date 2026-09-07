SIR-এ নাম বাদ ! প্রতিবাদে লোকভবন অভিযানের ডাক সিদ্দিকুল্লাহর
পাঁচদফা দাবিতে আগামী 10 সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেবেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীরা ৷
Published : September 7, 2026 at 2:01 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া 27 লক্ষ মানুষের সমর্থনে পথে নামছে জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ ৷ 10 সেপ্টেম্বর লোকভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী । এছাড়াও প্রতিটি জেলায় এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ।
ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে রবিবার রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ করে জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ ৷ সেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, "মানুষ সমস্যায় রয়েছে আর রাজ্য সরকার ঘুমিয়ে রয়েছে ৷ পাঁচদফা দাবিতে আগামী 10 সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেব আমরা ৷ একইভাবে দেশের প্রধান বিচারপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ৷ কোনও মানুষ যেন ভোটার তালিকা থেকে বঞ্চিত না হন ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে বর্ষার মধ্যে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করলাম ৷ এসআইআর-এ বাংলায় প্রায় 27 লক্ষ ভোটার বঞ্চিত ৷ তারা বিচার পাচ্ছে না ৷ ট্র্যাইবুনাল তাদের শুনানি করছে না ৷ জেলায় জেলায় নাম বাদ পড়া ভোটাররা বুঝতে পারছে না কী করবে ৷"
তাঁর দাবি, "প্রতিটি বিধানসভাভিত্তিক নাম বাদ পড়া ভোটারদের তথ্য সামনে আনা হোক ৷ অ্যাডজুডিকেশন হোক, মিসম্যাচ হোক বা নাম ডিলিট হোক জেলাশাসক ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথ্য দিক ৷ যারা হয়রানি ভোগ করেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷ আর যাদের নাম অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, যারা এতে যুক্ত তাদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ৷ ভোটারদের কেবল ক্ষতিপূরণ দিলেই হবে না ৷ প্রতিটি জেলার ট্র্যাইবুনাল গঠন করতে হবে ৷"
তাঁর কথায়, "আমাদের দাবি না-মানা হলে জেলায় জেলায় গণঅবস্থান চলবে ৷ কলকাতায় সাড়ে 6 লক্ষ, মুর্শিদাবাদ জেলায় 4 লক্ষ 52 হাজার বিচারাধীন ভোটারের কবে নিষ্পত্তি হবে ? সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে ৷ তাও রাজ্য সরকার উত্তর দেয়নি ৷ আমরা ঘেরাওয়ের পক্ষপাতী নই ৷ রাস্তায় নেমে আমরা আন্দোলন করব ৷ অস্তিত্বের লড়াইয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব করব আমরা ৷ সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ৷ দেশবাসীদের উপর নৈরাজ্য চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ এর বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন ৷"