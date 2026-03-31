ETV Bharat / state

বেঙ্গল সাফারির রয়্যাল পরিবারে আসছে নয়া অতিথি, দার্জিলিংয়ের বাঘিনী হবে শীলার সতীন

প্রাণী বিনিময়ের মাধ্যমে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক থেকে বাঘিনীকে বেঙ্গল সাফারিতে আনা হবে। বাঘের বংশবৃদ্ধিতে নতুনত্ব আনতে ও জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত।

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 4:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 31 মার্চ: বেঙ্গল সাফারিতে আগমন হতে চলেছে নতুন অতিথির । ভাঙতে চলেছে শীলার সংসার । আসলে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শীলার সংসারে সতীন আনতে চলেছে সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ । অ্যানিমাল এক্সচেঞ্জ বা প্রাণী বিনিময়ের মাধ্যমে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক থেকে একটি বাঘিনীকে বেঙ্গল সাফারিতে আনা হবে । বাঘের বংশবৃদ্ধিতে নতুনত্ব আনতে ও জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ।

জানা গিয়েছে, দার্জিলিং চিড়িয়াখানা থেকে একটি সাইবেরিয়ান রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাঘিনী আনা হবে বলে জানা গিয়েছে । পরিবর্তে বেঙ্গল সাফারি থেকে একটি বাঘিনীকে পাহাড়ের ওই চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে । ইতিমধ্যে সেন্ট্রাল জু অথরিটি (সিজেডএ) এই বিষয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে । সাফারিতে বাঘের নতুন 'ব্লাডলাইন' তৈরি করতেই এই নয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

বেঙ্গল সাফারির মূল আকর্ষণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সাফারি । দেশ বিদেশ থেকে বহু পর্যটকের আগমন ঘটে পার্কে । ইতিমধ্যে বাঘের সফল প্রজনন ঘটিয়ে এই পার্কটি গোটা দেশের মধ্যে নজির গড়েছে । 2016 সালে শীলা ও স্নেহাশিস নামে দুটি বাঘ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এখানে 14টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে । এছাড়াও তিনটে বাঘ আলিপুর-সহ রাজ্যের অন্যান্য চিড়িয়াখানা ও দুটি বাঘ ভিনরাজ্যের চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছে ।

বাঘেদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কথা মাথায় রেখে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গতবছর সাফারির পরিসর বাড়ানো হয়েছে । প্রায় আরও একশো বিঘা জমি ঘিরে এনক্লোজার বানানো হয়েছে । প্রায় 54 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে ওই এনক্লোজার তৈরিতে । কিন্তু বেঙ্গল সাফারিতে বর্তমানে থাকা সবক'টি শাবক ও বাঘ আসলে শীলার বংশধর । বিশেষজ্ঞদের মতে, একই বংশে ক্রমাগত প্রজনন ঘটতে থাকলে নানারকম শারীরিক সমস্যা ও জটিলতা দেখা যায় । এর ফলে শাবকদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় । বৃদ্ধি পায় মর্টালিটি রেট । ফলে সামান্য সংক্রমণে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে একই ব্লাডলাইনে প্রজনন হলে । নতুন শাবক জন্ম নিলে তারা অন্ধ, রুগ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে । জন্মগত বিকলাঙ্গতা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক বৃদ্ধি না-হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় । এছাড়া প্রজননের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে থাকে ।

তাই এই 'ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন' আটকাতে অন্য রাজ্যের বা অন্য জায়গার বাঘের সঙ্গে প্রজনন ঘটানো জরুরি হয়ে পড়ে । নতুন বাঘিনী সাফারিতে এলে নতুন ব্লাডলাইনের বাঘেরা আরও বেশি শক্তিশালী হবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা । এতে শুধু বেঙ্গল সাফারি নয় । পাহাড়ের চিড়িয়াখানাতেও একইভাবে বদলাবে ব্লাডলাইন । বর্তমানে সেখানে দুটি সাইবেরিয়ান বাঘ ও তিনটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে । ইতিমধ্যে বিনিয়ম করার জন্য দুটো বাঘিনীকেই চিহ্নিত করা হয়েছে । বেঙ্গল সাফারি থেকে নতুন বাঘিনী এলে সেখানেও ব্লাডলাইন পরিবর্তন হবে ।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বেঙ্গল সাফারি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের প্রজননের উপযুক্ত জায়গা । সেখানকার পরিবেশ বাঘেদের জন্য অত্যন্ত আদর্শ । কিন্তু সেখানে থাকা সব বাঘ যেহেতু শীলার বংশধর, তাই নতুন ব্লাডলাইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । আমি আলিপুর চিড়িয়াখানার দায়িত্বে থাকাকালীন জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই)-র সঙ্গে বাঘেদের ডিএনএ অ্যানালাইসিস-এর উপর একটা গবেষণা হয়েছিল । সেখানেও নতুন ব্লাডলাইন তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ।"

বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার বলেন, "নতুন বাঘিনীকে নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয়নি । তবে অথরিটির আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা চলছে । সবুজ সংকেত এলে বিষয়টি জানানো হবে ।"

TAGGED:

BENGAL SAFARI
DARJEELING ZOO
SIBERIAN ROYAL BENGAL TIGER
বেঙ্গল সাফারি
ROYAL BENGAL TIGER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.