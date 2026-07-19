রাজ্যে NIA-র ধাঁচে SIA, নারী নিরাপত্তায় বিশেষ কর্মসূচি! শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে কড়া বার্তা শাহের
আলিপুরের একটি অতিথি নিবাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে বসিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারলেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ পদস্থ কর্তারা।
Published : July 19, 2026 at 11:07 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর থেকেই আইনশৃঙ্খলায় বিশেষ জোর দিয়েছে নতুন সরকার। এবার রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে খোদ আসরে নামলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে আলিপুরের একটি অতিথি নিবাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে বসিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারলেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ পদস্থ কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ এবং বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরাও।
মূলত, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করাই ছিল এই ম্যারাথন বৈঠকের মূল লক্ষ্য। এ দিনের বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে তিনি লিখেছেন, "আজ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের জন্য বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি চালু করবে, যার মাধ্যমে নারী নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে। পাশাপাশি, রাজ্যে NIA-র আদলে ‘বিশেষ তদন্ত সংস্থা (SIA)’ গঠনের উদ্যোগ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করবে। বৈঠকে সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদ, পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং সাইবার নিরাপত্তা আরও জোরদার করার বিষয়েও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।"
জানা গিয়েছে, রবিবারের এই বৈঠকে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সীমান্ত নিরাপত্তায়। বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাসের বদল রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সীমান্ত থেকে 50 কিলোমিটার ভিতর পর্যন্ত বিএসএফের নজরদারি আরও নিবিড় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অনুপ্রবেশ রুখতে রিয়েল টাইম আপডেট দেওয়া হবে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে। এর জন্য বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। শুধু নজরদারিই নয়, ওই 50 কিলোমিটার এলাকার মধ্যে আধুনিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকেও নজর দেবে সরকার। পাশাপাশি, বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজও দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মাদক পাচার এবং মানব পাচার রুখতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে প্রশাসন। দেশবিরোধী যে কোনও কার্যকলাপ রুখতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে নিয়মিত তথ্য আদানপ্রদান করবে। মাওবাদী এবং নকশাল অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সাইবার অপরাধ রুখতে 1930 হেল্পলাইন নম্বরটিকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে। একইসঙ্গে রাজ্যের এসটিএফ এবং এটিএস-কে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক হিংসা বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সিবিআই তদন্তাধীন মামলাগুলির অগ্রগতি নিয়েও এ দিন বিশদে আলোচনা হয়েছে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, আগের সরকারের আমলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বারবার সরব হয়েছিল বিরোধীরা। পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে পুলিশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবারের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সেই বার্তাই আরও একবার জোরালো হল। অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে বিশেষ এসওপি তৈরি থেকে শুরু করে নারীদের সুরক্ষায় গ্রামীণ জনসংযোগ, সব মিলিয়ে অপরাধীদের রেয়াত না করে কড়া হাতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ব্লু-প্রিন্ট এ দিন চূড়ান্ত হয়ে গেল আলিপুরের বৈঠকে।