দফায় দফায় বিক্ষোভের মুখে শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী, কমিশনে অভিযোগ
বিজেপি প্রার্থীর দাবি, মানুষ তৃণমূলকে বিসর্জন দিতে চলেছে ৷ ভোটারদের সকাল থেকে ভয় দেখানো হচ্ছে ৷
Published : April 29, 2026 at 7:20 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: সকাল থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । 24 নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু করে 7 নম্বর ওয়ার্ড, রীতিমতো তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ৷ স্লোগান ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ 'জয় বাংলা' থেকে শুরু করে বিজেপি 'চোর গো ব্যাক' - একের পর এক জায়গায় এইরকম স্লোগান শুনতে হয় পূর্ণিমার চক্রবর্তীকে । তবে তিনি দমে যাননি । সেই বিক্ষোভ কাটিয়ে ফের একের পর এক বুথ ঘুরেছেন ৷ এলাকায় গিয়েছেন তিনি ৷ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন পূর্ণিমা ।
বেশ কয়েক জায়গায় সাময়িক উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে ও হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়ে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীরা । তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছেন শ্যামপুকুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ৷ পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, "192, 182, 140, 146 এই বুথগুলোতে মানুষকে ভোট দিতে অসুবিধা সৃষ্টি করছে । আমাকে অনেক জায়গায় তৃণমূলের গুন্ডারা আটকাচ্ছে । বলছে এখানে আসবেন না । এরা বুঝতে পেরেছে বালি চোর, কয়লা চোর, নারী বিদ্বেষী তৃণমূলকে মানুষ চায় না । তাই এরা ভয় আমাকে আটকাচ্ছে । বিজেপি এজেন্টদের বসতে দিচ্ছে না । নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছি । পরিবর্তন হতে চলেছে ৷ মানুষ এদের বিসর্জন দিতে চলেছে ৷ তাই ভোটারদের সকাল থেকে ভয় দেখাচ্ছ ।"
এদিন সকালে প্রথম শ্যামপুকুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী 20 নম্বর ওয়ার্ডের একটি বুথে পরিদর্শন করতে গেলে সেখানে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের হুমকির মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ । পাশাপাশি 24 নম্বর ওয়ার্ডের আরও একটি জায়গায় তৃণমূলের কর্মীদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় তাঁর । সকাল থেকেই শ্যামপুকুর কেন্দ্রে বিভিন্ন জায়গায় আছেন বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । দলীয় সূত্রে যেখানেই অভিযোগ পাচ্ছেন সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন । তবে মোটের উপর এদিন নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছে এই কেন্দ্রে ।
বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোট বঙ্গে ৷ সাতটি জেলার 142টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট ৷ সকাল 7টা থেকে শুরু হয়ে ভোটগ্রহণ চলে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ৷ দ্বিতীয় দফায় প্রার্থীর সংখ্যা 1,448 ৷ তাঁদের মধ্যে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা 321 ৷ নিরক্ষরের সংখ্য়া 16 ৷