ফেলে দেওয়া সামগ্রী দিয়ে মেটালের দুর্গা ! কেন দশভুজার হাতে অস্ত্র দেননি শিল্পী

ফেলে দেওয়া সামগ্রী দিয়ে মেটালের দুর্গা ! কেন দশভুজার হাতে অস্ত্র দেননি শিল্পী
Durga from Scrap Materials: দীর্ঘ 6 মাসের প্রচেষ্টায় মেটালের দুর্গা মূর্তিটি তৈরি করেছেন শিল্পী । তাঁর কাজ তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতীতি ঘোষ ৷
Published : October 13, 2026 at 4:42 PM IST
শ্যামনগর, 13 অক্টোবর: দশভুজার হাতে নেই অস্ত্র ৷ রোজনামচা জীবনে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন সামগ্রী দিয়েই তৈরি হয়েছে দেবী দুর্গার মেটালের মূর্তি । নতুন কিছু বানানোর তাগিদে এই দেবী দুর্গার অবয়ব মূর্তিটি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলেন শিল্পী নারায়ণ রায় । তিনি উত্তর 24 পরগনা জেলার শ্যামনগরের বাসিন্দা ৷ যদিও তাঁর কাজের জন্য অনেকের কাছে উপহাসের পাত্র হতে হয়েছে তাঁকে ৷ তবুও তিনি দমেননি ৷ তাঁর সৃজনশীল কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন 45 বছরের এই শিল্পী ৷
বর্তমানে দুর্গাপুজো উপলক্ষে সেজে উঠছে চারিদিক । দুর্গা প্রতিমা তৈরিতেও চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি । কিন্তু বাড়ির বিভিন্ন ফেলে দেওয়া বৈদ্যুতিক সামগ্রী, লোহা কিংবা কাঠের জিনিস কাজে লাগিয়েও কি মা দুর্গার মূর্তি গড়া সম্ভব ! অবশ্যই সম্ভব ৷ আর দুর্গাপুজোর সমস্ত প্রস্তুতির মাঝে সেই অসাধ্য সাধন করেছেন শিল্পী নারায়ণ রায় । তিনি মাটির পরিবর্তে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি করে ফেলেছেন দেবীদুর্গা ।
শিল্পীর খুঁটিনাটি
রবীন্দ্র ভারতী থেকে ডিপ্লোমা কোর্স করেছেন নারায়ণ রায় ৷ তারপর 1990 সাল থেকে ছবি আঁকছেন তিনি ৷ বর্তমানে নিজের বাড়িতেই রয়েছে তাঁর অঙ্কন স্কুল ৷ সেখানে বিভিন্ন কাজের মাঝে নতুন কিছু করার ভালোবাসার টানে বছর 10 ধরে তিনি বাড়ির ফেলে দেওয়া সমস্ত জিনিস দিয়ে নানা ধরনের শিল্পকর্ম করে আসছেন । এবার দীর্ঘ 6 মাসের প্রচেষ্টায় শিল্পী তৈরি করেছেন মেটালের দুর্গা মূর্তিটি ।
দেবী দুর্গার মূর্তির পিছনের ভাবনা
এই দেবী দুর্গা মূর্তিটি সম্পূর্ণভাবে বানানো হয়েছে বাড়ির পুরনো ফেলে দেওয়া বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে । যেমন পুরনো চাবি, নষ্ট হয়ে যাওয়া ইলেকট্রনিক সামগ্রী, হ্যাঙ্গার, এম সিল, কৌটোর ঢাকনা ৷ পাশাপাশি ফেলে দেওয়া ইলেকট্রনিকের ভাঙা অংশ দিয়ে তৈরি হয়েছে দেবী দুর্গার মেটালের মূর্তিটি । কিন্তু এই দেবী দুর্গার অবয়ব মূর্তির হাতে কোনও অস্ত্র দেননি শিল্পী । এখানে শান্তির প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে তাঁকে ৷
তিনি বলেন, "আমি ছবি আঁকি ৷ তবে হঠাৎ করেই আমার মনে হল, ছবি সবাই আঁকে এবার ক্রিয়েটিভ কিছু করতে হবে । নতুন কিছু করার তাগিদ থেকে ফেলে দেওয়া সামগ্রী দিয়েই শিল্পকর্ম তৈরি করার চিন্তাভাবনা শুরু করি । আর ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো নতুনরূপে মানুষের কাছে তুলে ধরার পর অনেক প্রশংসাও পেয়েছি ৷ যদিও প্রথমদিকে আমি কোনও শিল্পকর্ম শুরু করার সময় সেটাকে খাতায় আঁকার পর কী দিয়ে সেটা তৈরি করব ভাবতাম ৷ তারপর খুঁজে খুঁজে বার করে আনতাম ফেলে দেওয়া জিনিস ৷ সেখান থেকেই শুরু ৷ এরপর এবার দুর্গাপুজো উপলক্ষে দেবীর অবয়ব মূর্তি তৈরি করেছি ।"
শিল্পী যখন প্রশিক্ষক
নেশাকে পেশায় পরিণত করেছেন শিল্পী ৷ তার এই শিল্পকর্ম তিনি আগামী প্রজন্মকে যেমন শিখিয়ে যাচ্ছেন, তেমন আগামীতে ফেলে দেওয়া সামগ্রী দিয়ে তৈরি তাঁর শিল্পকর্ম আরও বড় আকারে দর্শকদের সামনে আনতে চান তিনি । আর সেই কারণে তিনি বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনীতে অংশ নেন ৷ এমনকি বিভিন্ন মেলাতেও তিনি তাঁর শিল্পকর্ম ও সৃষ্টি দর্শকদের কাছে তুলে ধরেন ।
যদিও শিল্পীর এই যাত্রা সবসময় মসৃণ ছিল না ৷ কারণ ফেলে দেওয়া সামগ্রী জোগাড় করা অনেকটাই কঠিন । কোনও গাড়ি সারাইয়ের দোকান থেকে খুঁজে খুঁজে আনতে হয় ফেলে দেওয়া যন্ত্রাংশ ৷ আবার কখনও কারও বাড়িতে বা কোনও জায়গায় কিছু পড়ে থাকতে দেখলে, যেগুলো আবার ব্যবহার করা যাবে তাঁর শিল্পকর্মের জন্য, সেগুলোকে তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন ৷ আর তাঁর এই কাজের জন্য তাঁকে বহুবার হাসির খোরাক পর্যন্ত করা হতে হয়েছে । কিন্তু তবুও নারয়ণ রায় থেমে থাকেননি । গত 10 বছর ধরে নিজের শিল্পকর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফেলে দেওয়া সামগ্রীকে আবার নতুন করে ব্যবহার করে চলেছেন তিনি ।
আগামীতে এই শিল্প-কর্ম নিয়ে কী চিন্তাভাবনা রয়েছে, সেই সম্পর্কে শিল্পী বলেন, "বর্তমানে আমি যাদের আঁকা শেখাই সেই ছাত্র-ছাত্রীরাও আমার এই কাজে আকৃষ্ট হচ্ছে ৷ তারাও এই কাজটা করতে শুরু করেছে ৷ আমি তাদের ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা শেখাচ্ছি ।"
তবে এখানেই থেমে না থেকে তিনি আগামীতে আরও নতুন নতুন কাজ করতে চান । বিশেষ করে ফেলে দেওয়া সামগ্রীকে কীভাবে নতুন করে নতুন রূপ দিয়ে ব্যবহারের উপযোগী করা যায়, তার জন্য নতুন লে-আউট করে তার ওপর কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই শিল্পী । এখন শুধু দেবী দুর্গাকে বানালেও আগামিদিনে এই ফেলে যাওয়া সামগ্রীতেই সপরিবারে উমাকে বানানোর ইচ্ছা রয়েছে নারায়ণ রায়ের ৷