হরমুজে যুদ্ধের আঁচ, বিদেশে যাচ্ছে না দুর্গা ! মাথায় হাত শ্যামনগরের মৃৎশিল্পীদের

হরমুজে যুদ্ধের আঁচ, বিদেশে যাচ্ছে না দুর্গা ! মাথায় হাত শ্যামনগরের মৃৎশিল্পীদের
Durga idols 2026 won't be exported: 12 বছরের ধারাবাহিকতায় ছেদ! টেক্সাসের পুজো কমিটির বরাত পেয়েও প্রতিমা পাঠাতে পারছেন না শিল্পী৷ প্রতীতি ঘোষের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 10, 2026 at 4:16 PM IST
ব্যারাকপুর, 10 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে আর বেশি দেরি নেই । শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র উৎসবের প্রস্তুতি । মণ্ডপে মণ্ডপে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা, আর মৃৎশিল্পীদের কর্মশালায় চলছে প্রতিমা গড়ার কাজ । কিন্তু শ্যামনগরের অমলা শিল্পালয়ে এ বার সেই ব্যস্ততার মধ্যেও যেন বিষাদের ছায়া । কারণ, যুদ্ধের জেরে বিদেশে দুর্গাপ্রতিমা পাঠানোর বরাত পেয়েও তা বাতিল করতে হয়েছে শিল্পী সুরজিৎ পাঠককে । দীর্ঘ 12 বছর ধরে বিদেশে প্রতিমা পাঠানোর যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন তিনি, এ বার তাতে ছেদ পড়ল । হরমুজ প্রণালী ঘিরে আন্তর্জাতিক পরিবহণের অনিশ্চয়তা, বিকল্প পথে প্রতিমা পাঠানোর বিপুল খরচ এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিমা পৌঁছনো নিয়ে সংশয়, সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সম্ভাব্য আয় হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা ।
বছরের অন্য সময়ে প্রতিমা তৈরির কাজ থাকলেও দুর্গাপুজোর মরসুম মৃৎশিল্পীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সময়ের বরাত থেকেই অনেকটা বাড়তি আয় হয় । আর বিদেশে প্রতিমা পাঠানোর সুযোগ পেলে সেই আয় আরও বাড়ে । আমেরিকা-সহ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিরা দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন । তাঁদের পুজোর জন্য প্রতিমা তৈরি করে পাঠান বাংলার শিল্পীরা । শ্যামনগরের সুরজিৎ পাঠকও মৃৎশিল্পের যুক্ত বহু বছর । কিন্তু এ বার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাঁর শিল্পের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
অমলা শিল্পালয়ে গিয়ে দেখা গেল, প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত সুরজিৎ এবং তাঁর সাত সহযোগী । বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই, তাঁদের মনে কতটা দুশ্চিন্তা । মাটি দিয়ে প্রতিমার অবয়ব তৈরি হচ্ছে, চলছে অন্য কাজও । তবে শিল্পীদের কথায়, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বার কাজের চাপ অনেকটাই কম । স্থানীয় পুজোর বরাতের পাশাপাশি বিদেশ থেকে যে বাড়তি কাজ আসত, তার অনেকটাই এ বার নেই । যে বরাত এসেছিল, তার মধ্যে আমেরিকার টেক্সাসের একটি পুজোর প্রতিমা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না ।
সুরজিতের প্রতিমা তৈরির কাজের শুরু বাবার হাত ধরে । সেই পারিবারিক পেশাকেই ভালোবেসে আঁকড়ে রেখেছেন তিনি । 2012 সাল থেকে বিদেশে দুর্গাপ্রতিমা পাঠানোর বরাত পেতে শুরু করেন । কোনও বছর একটি, কোনও বছর একাধিক প্রতিমা তৈরি করে বিদেশে পাঠিয়েছেন । এ বারও জুন মাসে আমেরিকার টেক্সাস থেকে প্রতিমা তৈরির বরাত এসেছিল । কয়েক লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিমা বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়েছে ।
সমস্যার মূল কারণ আন্তর্জাতিক জলপথে পরিবহণের অনিশ্চয়তা । ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী ঘিরে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে । পণ্যবাহী জাহাজের চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় বিদেশে প্রতিমা পাঠানোর স্বাভাবিক ব্যবস্থাও সমস্যায় পড়েছে । সংশ্লিষ্ট পরিবহণ সংস্থাগুলি বিকল্প পথে প্রতিমা পাঠানোর কথা জানালেও সেই পথে খরচ অনেকটাই বেশি । শুধু তা-ই নয়, ঘুরপথে পাঠালে পুজোর আগে প্রতিমা গন্তব্যে পৌঁছবে কি না, তা নিয়েও নিশ্চয়তা নেই ।
বিদেশের পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিমা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । কারণ, প্রতিমা পৌঁছনোর পরেই শুরু হয় মণ্ডপে স্থাপন এবং পুজোর অন্যান্য প্রস্তুতি । নির্ধারিত সময়ে প্রতিমা না পৌঁছলে গোটা আয়োজনই সমস্যায় পড়তে পারে । তাই পরিবহণ সংস্থাগুলি সময়মতো প্রতিমা পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চয়তা দিতে না পারায় ঝুঁকি নিতে চাননি সুরজিৎ । উদ্যোক্তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা থেকেই শেষ পর্যন্ত বরাত বাতিলের সিদ্ধান্ত ।
আকাশপথে প্রতিমা পাঠানোর বিকল্পও বিবেচনা করা হয়েছিল । কিন্তু বিমানে প্রতিমা পরিবহণের খরচ অত্যন্ত বেশি । তার উপর বিদেশে পৌঁছনোর পরে কর এবং অন্যান্য খরচের বোঝাও বাড়তে পারে বলে শিল্পীদের দাবি । এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করা অনেক পুজো উদ্যোক্তার পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না । ফলে জলপথে অনিশ্চয়তা এবং আকাশপথে বিপুল খরচ, দুইয়ের মাঝে আটকে গিয়েছে বিদেশে প্রতিমা পাঠানোর কাজ । টেক্সাসের বরাত বাতিল হওয়ার পাশাপাশি একই সমস্যায় অন্য বিদেশি বরাতও কমেছে ।
সুরজিৎ বলেন, "অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বার কাজ অনেকটাই কম । মাটি-সহ প্রতিমা তৈরির সব কাঁচামালের দাম বেড়েছে । অন্যদিকে, নতুন পুজো কমিটিগুলির পক্ষেও বেশি দামে প্রতিমা কেনা কঠিন হয়ে পড়ছে । ফলে স্থানীয় কাজ থেকেও লাভ কম হচ্ছে । তার মধ্যে বিদেশের বরাত বাতিল হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে ।"
বিদেশে প্রতিমা পাঠানোর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি জানান, পুজোর মরসুমে ওই কাজ থেকে পাওয়া আয় শিল্পী এবং তাঁর সহযোগীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিদেশের বরাত এলে প্রতিমার সংখ্যা বাড়ে, কাজের পরিমাণ বাড়ে এবং সহযোগী শিল্পীদেরও বাড়তি উপার্জনের সুযোগ তৈরি হয় । এ বার সেই সুযোগ না থাকায় শুধু সুরজিৎ নন, তাঁর সঙ্গে কাজ করা সাত জন শিল্পীও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ।
সুরজিতের কথায়, "সারা বছর কাজ করলেও দুর্গাপুজোর সময়েই একটু বেশি লাভের মুখ দেখার সুযোগ হয় । বিদেশে প্রতিমা পাঠাতে পারলে সেই লাভটা চোখে পড়ে । কিন্তু এ বার হরমুজ প্রণালী ঘিরে সমস্যা তৈরি হওয়ায় পরিবহণ সংস্থাগুলি ঠিক সময়ে প্রতিমা পৌঁছে দিতে পারবে কি না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি । ঘুরপথে পাঠালে খরচ বাড়ছে । বিমানে পাঠানোর খরচও উদ্যোক্তাদের পক্ষে বহন করা কঠিন । তাই কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারার ঝুঁকি না নিয়ে বরাত বাতিল করতে হয়েছে । গত 12 বছরে এই প্রথম এমন পরিস্থিতির মুখে পড়লাম ।"
অমলা শিল্পালয়ের এক সহযোগী শিল্পী জয়ন্ত বসাকও হতাশ । তাঁর বক্তব্য, স্থানীয় প্রতিমা তৈরির কাজ থাকলেও বিদেশের বরাত না থাকায় বাড়তি আয়ের সুযোগ কমে গিয়েছে । জয়ন্ত বলেন, "বিদেশে প্রতিমা তৈরি করে পাঠালে যে লাভ হয়, তা এ বার হচ্ছে না । কিছু বরাত এসেও ছেড়ে দিতে হয়েছে, আবার অনেক বরাত আসেইনি। আশা করি, আগামী বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, যুদ্ধ থামবে । কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারও বিদেশে প্রতিমা পাঠানোর ক্ষেত্রে সমস্যা কমাতে উদ্যোগী হবে ।"
তবে সুরজিৎদের উদ্বেগের কারণ শুধু বিদেশের বরাত বাতিল হওয়া নয়। প্রতিমা তৈরির কাঁচামালের দাম বাড়ায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে । কিন্তু সেই অনুপাতে প্রতিমার দাম বাড়ানো সহজ নয় । বিশেষ করে নতুন পুজো কমিটিগুলিকে সীমিত বাজেটের মধ্যে প্রতিমা, মণ্ডপ এবং পুজোর অন্যান্য খরচ সামলাতে হচ্ছে । ফলে শিল্পীরা বেশি দাম চাইতে পারছেন না, আবার কম দামে প্রতিমা বিক্রি করলে লাভও থাকছে সামান্য । এই টানাপড়েনে পুজোর মরসুমেও আর্থিক স্বস্তি পাচ্ছেন না তাঁরা ।
শ্যামনগরের মৃৎশিল্পীদের কাছে বিদেশে প্রতিমা পাঠানো কেবল ব্যবসার প্রসার নয়, তাঁদের শিল্পের আন্তর্জাতিক পরিচিতিও । বছরের পর বছর ধরে বাংলার শিল্পীদের হাতে গড়া দুর্গাপ্রতিমা বিদেশের মণ্ডপে পুজো পেয়েছে । সেই ধারাবাহিকতায় এবার যুদ্ধ ও পরিবহণের অনিশ্চয়তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । তবু আশা ছাড়ছেন না সুরজিৎ ও তাঁর সহযোগীরা । তাঁদের বিশ্বাস, আগামী বছরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার বিদেশ থেকে বরাত আসবে, ফের তাঁদের হাতে গড়া দেবী দুর্গা পাড়ি দেবেন দূরদেশে । আর সেই সঙ্গে শ্যামনগরের শিল্পীদের মুখেও ফিরবে পুজোর মরসুমের চেনা হাসি ।