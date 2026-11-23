বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে উধাও শ্যামাপ্রসাদের ভাষণ, সিআইডি তদন্ত ও এফআইআরের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari on Shyama Prasad speech: মুখ্যমন্ত্রী জানান, তৃণমূল সরকারের আমলে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে।
Published : November 23, 2026 at 6:00 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: বিধানসভার গ্রন্থাগারে নেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভাষণ। এই অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই কড়া অবস্থান নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে তৃণমূল সরকারের আমলে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব, আধিকারিক এবং গ্রন্থাগারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে। প্রয়োজনে তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।
কেন এই নথি ঘিরে এত তোলপাড় ? মুখ্যমন্ত্রীর মতে, 1947 সালের বাংলা ভাগের প্রেক্ষাপট এবং পশ্চিমবঙ্গের নামকরণের ইতিহাস বুঝতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভাষণ থেকেই স্পষ্ট হয়, কোন পরিস্থিতিতে বাংলা ভাগ হয়েছিল এবং কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়েছিল। অথচ বিধানসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সেই প্রামাণ্য নথি না মেলায় নথি সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।
কীভাবে প্রকাশ্যে এল এই নথি নিখোঁজের ঘটনা ? জানা গিয়েছে, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার 1947 সালের 20 জুনের বিধানসভার নথি খুঁজছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজে 'দেশভাগ, হিন্দুদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠন' বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। সেই কারণেই ওই নথি তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু বিধানসভার গ্রন্থাগারে গিয়ে ওই বইটি না পেয়ে তাঁকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়।
এর পর বিধানসভার স্পিকারের দফতরের এক আধিকারিকও বইটির খোঁজ করেন। তখন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জানান, বইটি প্রথমদিকে ইস্যু করা হয়েছিল। কিন্তু পরে আর গ্রন্থাগারে ফেরত আসেনি। পরে 20 জুন 1947-এর বিধানসভার সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কার্যবিবরণী বা মিনিটস খুঁজে পাঠানো হয়। তখনই গ্রন্থাগারের আধিকারিকদের নজরে আসে বিষয়টি। এই ঘটনা এদিন সাংবাদিকদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হয়। এর পরেই কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া দেন শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার কাছে কপি আছে। আমি জমা করিয়ে দেব রেকর্ডে। লাইব্রেরিতে পাইনি আমরা। বিধানসভা 4 তারিখ খুললে দেখব বিষয়টি ৷ যদি মিসিং হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে লাইব্রেরিয়ান, অফিসার, সচিব, তৎকালীন স্পিকার যাঁরা ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে। তদন্ত হবে, দরকারে সিআইডি তদন্তভার নেবে।" এখানে তৃণমূল সরকারের আমলের তৎকালীন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই বুঝিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিধানসভা খুললে তিনি নিজে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।