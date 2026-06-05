লখনউকে টপকে কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের 125 ফুটের পেল্লায় মূর্তি! সম্ভাব্য ঠিকানা কি ভবানীপুর

লখনউকে টপকে কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের 125 ফুটের পেল্লায় মূর্তি! সম্ভাব্য ঠিকানা কি ভবানীপুর
ড. মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে উঁচু মূর্তিটি রয়েছে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে । 'রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল' এ স্থাপিত 65 ফুটের ব্রোঞ্জের মূর্তির উদ্বোধন করেছিলেন মোদি ৷
Published : June 5, 2026 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: খাস কলকাতার বুকে তৈরি হতে চলেছে এক নতুন ল্যান্ডমার্ক । ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বাংলার অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শহরে নির্মিত হতে চলেছে তাঁর 125 ফুট উঁচু বিশাল মূর্তি । পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এটিই হবে দেশের মধ্যে ড. মুখোপাধ্যায়ের সর্বোচ্চ মূর্তি ।
রাজ্য সরকারের তরফে এই প্রকল্পের কথা আগেই ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি জানান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে 125 ফুট উচ্চতার এই মূর্তি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আগামী 5 জুলাই এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মেগা প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে বলেও জানান তিনি ।
তবে মূর্তির উচ্চতা নিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা হলেও, তা শহরের ঠিক কোন প্রান্তে বসানো হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি । প্রশাসনিক সূত্রে খবর, পূর্ত দফতর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক পর্যায়ে আলোচনা ও সমীক্ষার পরেই চূড়ান্ত স্থান নির্ধারণ করা হবে । সরকারিভাবে এখনও কোনও এলাকার নাম ঘোষণা করা হয়নি ঠিকই, তবে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ভবানীপুরকে ঘিরে । দক্ষিণ কলকাতার এই ঐতিহাসিক এলাকাতেই রয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভবন । ফলে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত এই এলাকাকেই মূর্তি স্থাপনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে মনে করছেন অনেকে ।
রাজ্য বিজেপির এক পদাধিকারী জানান, ভবানীপুর এবং তার সংলগ্ন এলাকাগুলিই বর্তমানে প্রশাসনিক পর্যায়ে আলোচনায় রয়েছে । কারণ, জন্মভিটের কাছেই এমন একটি স্মারক নির্মিত হলে তা ঐতিহাসিক ও আবেগগত, দুই দিক থেকেই বিশেষ তাৎপর্য বহন করবে । শুধু মূর্তি নির্মাণ নয়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে বছরভর নানা কর্মসূচি গ্রহণেরও পরিকল্পনা রয়েছে । তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে সেমিনার, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
বর্তমানে দেশে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে উঁচু মূর্তিটি রয়েছে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে । 'রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল' এ স্থাপিত সেই ব্রোঞ্জের মূর্তির উচ্চতা 65 ফুট । দেশের প্রখ্যাত ভাস্কর রাম সুতার এবং তাঁর পুত্র অনিল (মন্টু) সুতারের নকশায় তৈরি সেই মূর্তির উন্মোচন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কিন্তু কলকাতার প্রস্তাবিত মূর্তি উচ্চতার নিরিখে সেই রেকর্ডকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দেবে । 125 ফুট উচ্চতার এই মূর্তি প্রায় 12 তলা ভবনের সমান । ফলে এটি শুধু রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবেই নয়, কলকাতার অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থানেও পরিণত হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, এত উঁচু মূর্তি নির্মাণ একটি বড় প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ । কাঠামোর স্থায়িত্ব, বায়ুর চাপ, ভূমিকম্প সহনশীলতা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পরিকাঠামো - সবকিছুই বিশেষ ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে । ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য একাধিক বিশেষজ্ঞ সংস্থার সহযোগিতা নেবে ৷ বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তার অন্যতম প্রধান মুখ । তাঁর শিক্ষা, রাজনীতি ও জাতীয় সংহতির ভাবনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ ।
এখন নজর আগামী 5 জুলাইয়ের দিকে । সেদিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে কলকাতার মানচিত্রে যোগ হতে চলেছে এক নতুন অধ্যায়, 125 ফুট উঁচু শ্যামাপ্রসাদ !