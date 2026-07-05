শুক্রের গোচর, টাকার বন্যা থেকে সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছবে এই 6 রাশি
সিংহ রাশিতে শুক্রের গোচরে দেশ-বিশ্ব-সমস্ত রাশি প্রভাবিত হবে ৷ তবে কপাল খুলবে 6 রাশির ৷ আগামী 1 অগস্টের মধ্যে উন্নতির শিখরে পৌঁছবে কারা ?
Published : July 5, 2026 at 10:46 PM IST
ধন-সম্পদের দেবতা শুক্রের রাশিচক্রে একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছে। গতকাল থেকেই কিছু রাশি ভাগ্যবান হতে চলেছে ৷ তাঁরা সৌভাগ্য লাভ করবে এবং তাঁদের জীবনে অর্থের বন্যা বইবে ৷ শুক্র গ্রহের রাশি পরিবর্তনকে গোচর বলা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র প্রেম, সৌন্দর্য, সম্পদ, বিলাসিতা, সৃজনশীলতা এবং জাঁকজমকের অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত। গতকাল অর্থাৎ 4 জুলাই শুক্র কর্কট রাশি থেকে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেছে।
শুক্রের এই গোচরে একাধিক রাশির জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন লখনউয়ের প্রখ্যাত জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র। বিশেষ করে যার প্রভাবে মেষ, কর্কট, সিংহ, মিথুন ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্র, আর্থিক পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে শুভ পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
লখনউয়ের প্রখ্যাত জ্যোতিষী জানান, গতকাল 4 জুলাই সন্ধে 7.14 মিনিটে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেছে শুক্র। আগামী 1 অগস্ট পর্যন্ত শুক্র সেখানেই থাকবে। সিংহ রাশিতে শুক্রের এই গোচর দেশ ও বিশ্ব-সহ সমস্ত রাশিকে প্রভাবিত করবে। তবে, এমন ছয়টি রাশি রয়েছে যাঁদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ এবং উপকারী। এই রাশিগুলির শক্তিশালী উন্নতি, সম্মান এবং উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভ হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ ভাগ্যবান রাশিগুলি সম্পর্কে জানুন বিস্তারিত...
মেষ রাশি- শুক্র পঞ্চম ঘরে গোচর করছে। এই সময়টি আপনার প্রেমের সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত রোমান্টিক এবং আনন্দদায়ক হবে। শিক্ষা এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রের পড়ুয়ারা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করবে। নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব থেকে প্রচুর লাভ এবং আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে।
কর্কট রাশি- কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, শুক্রের এই গোচর ধন-সম্পদে ভরে উঠবে। আগামী 16 তারিখ থেকে 29 জুলাইয়ের মধ্যে, আপনি গুপ্তধন বা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে হঠাৎ করে উল্লেখযোগ্য লাভ পেতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়েও শক্তিশালী হবে। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে, তবে এই সময়ের মধ্যে তা উদ্ধার হয়ে যাবে ৷
সিংহ রাশি- শুক্র গ্রহ আপনার রাশির প্রথম ঘরে (লগ্ন) অবস্থান করছে। এর প্রভাবে আপনার আকর্ষণীয়তা, ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আরও বড় দায়িত্ব বা পদোন্নতি পেতে পারেন। আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যারা শিল্পকলা, গণমাধ্যম বা ডিজিটাল সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত, তারা এই সময়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করবেন।
তুলা রাশি- আপনার রাশির অধিপতি গ্রহ শুক্র লাভের একাদশ ঘরে গোচর করছে। এই সময়টি আপনার জন্য পরিপূর্ণতার সময় হবে। আপনার সমস্ত বাকি কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে। যাঁরা চাকরিতে রয়েছেন তাঁদের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ও উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভ হবে।
বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্র দশম (কর্মফল) ঘরে গোচর করছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের উচ্চ প্রশংসা হবে এবং আপনি আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। যাঁরা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাঁরা চমৎকার সুযোগ পাবেন। বিদেশ ভ্রমণ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়।
কুম্ভ রাশি- শুক্র গ্রহ কুম্ভ রাশির সপ্তম ঘরে অবস্থান করছে। অংশীদারী ব্যবসা আপনার জন্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও লাভ বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে বদলি বা পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা সুন্দর বিয়ের প্রস্তাব পাবেন এবং তাদের প্রেম জীবন বিকশিত হবে।