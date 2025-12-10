ভারত আজও 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা', কলকাতায় এসে গগনযানের ব্লু-প্রিন্ট শোনালেন শুভাংশু

ভারত আজও 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা', কলকাতায় এসে গগনযানের ব্লু-প্রিন্ট শোনালেন শুভাংশু
কলকাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহু পুরনো । বায়ুসেনায় যোগ দেওয়ার পর তাঁর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ হয়েছিল ব্যারাকপুরে ।
Published : December 10, 2025 at 4:20 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: মহাকাশ থেকে ভারতকে কেমন লাগছে ? 41 বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির এই প্রশ্নের উত্তরে মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা বলেছিলেন, 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা'। চার দশক পেরিয়েও সেই আবেগে এতটুকু ভাটা পড়েনি । কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে ফের একবার সেই কথাই মনে করিয়ে দিলেন ভারতের ভাবী মহাকাশচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, মহাকাশ গবেষণায় ভারতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং 2040 সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্যেই এগোচ্ছে দেশ ।
শহরে ইন্ডিয়ান সেন্টার অফ স্পেস ফিজিক্সের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন তথা ইসরোর গগনযান মিশনের অন্যতম মুখ শুভাংশু শুক্লা ৷ তিনি শোনালেন ভারতের মহাকাশ স্বপ্নের কথা । একইসঙ্গে ভাগ করে নিলেন বাংলার সঙ্গে তাঁর পুরনো সম্পর্কের স্মৃতি ।
কলকাতার সঙ্গে নাড়ির টান
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভাংশু জানান, কলকাতায় এটা তাঁর প্রথম সফর নয় । এই শহরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহু পুরনো । তিনি বলেন, "বায়ুসেনায় যোগ দেওয়ার পর আমার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ বা ইনিশিয়াল ট্রেনিং হয়েছিল ব্যারাকপুরেই । সেই সুবাদে কলকাতাকে আমি আগেও দেখেছি । খুব সুন্দর এই শহর । এখানে ফিরে আসতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে ।"
মহাকাশ থেকে কেমন দেখায় ভারতকে ?
যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে মহাকাশ থেকে ভারতকে কেমন দেখায় ? স্মিত হেসে শুভাংশুর উত্তর, "এই প্রশ্নটা গতবার আমাদের উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মা মহাকাশে যাওয়ার পরও করা হয়েছিল । আমি আমার ফেয়ারওয়েল স্পিচেও একই কথা বলেছিলাম । ভারত আজও উপর থেকে 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা'-ই দেখায় ।"
গগনযান ও 2040 সালের লক্ষ্যমাত্রা
ভারতের মহাকাশ গবেষণার ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী শুভাংশু । তিনি জানান, জাতি হিসেবে ভারত মহাকাশ বিজ্ঞানে বেশ কিছু সাহসী ও বড় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে । এর মধ্যে রয়েছে গগনযান মিশন, ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন তৈরি এবং চাঁদে মানুষ পাঠানো । মিশনের সময়সীমা বা 'টাইমলাইন' নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "মহাকাশ মিশনগুলি অত্যন্ত জটিল হয় । এখনই নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলা কঠিন । তবে 2040 সালকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধরে কাজ এগোচ্ছে । বর্তমানে যে টেস্ট মিশনগুলো চলছে, তার অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করেই চূড়ান্ত সময় নির্ধারিত হবে । তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা লক্ষ্যে পৌঁছবই ।"
তিনি আরও জানান, আগামী 10 থেকে 20 বছরের মধ্যে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে চলেছে, যা নিজের চোখে দেখা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে ।
তরুণ প্রজন্মের প্রতি বার্তা: লক্ষ্য 'বিকশিত ভারত 2047'
ভারতের যুবসমাজের প্রতি অগাধ আস্থা রয়েছে এই মহাকাশচারীর । তিনি বলেন, "আজকের তরুণরা অত্যন্ত মেধাবী এবং দক্ষ । যখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলি, তাঁদের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হই ।" তরুণদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, দেশ বড় স্বপ্নের দিকে এগোচ্ছে এবং সেই স্বপ্ন সফল করতে তরুণদেরই দায়িত্ব নিতে হবে । 2047 সালের মধ্যে ভারতকে 'বিকশিত ভারত'-এ পরিণত করার দায়বদ্ধতা কাঁধে তুলে নিতে হবে নতুন প্রজন্মকেই ।
রাকেশ শর্মা বা কল্পনা চাওলার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "আগে মহাকাশচারী হওয়া বা মহাকাশ নিয়ে কাজ করার সুযোগ দেশে কম ছিল । রাকেশ শর্মার মিশনের পর দীর্ঘ বিরতি গিয়েছে । কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে । এখন দেশেই মহাকাশ অভিযানের ইকো-সিস্টেম তৈরি হচ্ছে । তাই এখনকার ছাত্রছাত্রীরা মহাকাশচারী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে এবং তা পূরণও করতে পারে ।"
মহাকাশ গবেষণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
বর্তমান যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শুভাংশু জানান, মহাকাশ মিশনে ইতিমধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর বড় ভূমিকা রয়েছে । যেহেতু একটি স্পেস স্টেশন আগামী 20-30 বছরের জন্য তৈরি করা হয়, তাই তাকে 'ফিউচার প্রুফ' বা ভবিষ্যৎ-পোক্ত করাটা চ্যালেঞ্জের । আগামী দিনে যে প্রযুক্তি আসবে, তাকে যাতে আজকের ডিজাইনে খাপ খাওয়ানো যায়, সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েই বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন ।
অভিজ্ঞতাই আসল পুঁজি
আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কীভাবে ভারতের নিজস্ব গগনযান মিশনে কাজে লাগবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শুভাংশু জানান, এই ধরনের মিশনের প্রতিটি ধাপ থেকে শিক্ষা নেওয়াটাই আসল । ডিজাইন টিমের সঙ্গে নিয়মিত কথা হচ্ছে, যাতে আন্তর্জাতিক মিশনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে গগনযানের ডিজাইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায় । তিনি বলেন, "আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি এবং এই অভিজ্ঞতা আমাদের নিজস্ব ডিজাইনে অত্যন্ত সুফল দেবে ।"
পরিশেষে, ভারতের মহাকাশ জয়ের স্বপ্ন যে নিছক কল্পনা নয়, বরং এক সুপরিকল্পিত বাস্তব - কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই বার্তাই দিয়ে গেলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা ।