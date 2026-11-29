'সীমানা নয়, ক্ষমতা পুনর্নির্ধারণ', ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে মোদি-সরকারকে নিশানা প্রদেশ কংগ্রেসের
Delimitation of Lok Sabha Constituencies: বিলকিস বানো, উন্নাও, হথরস প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির নারী-ক্ষমতায়ন নীতি নিয়ে সওয়াল প্রদেশ কংগ্রেসের ৷
Published : November 29, 2026 at 5:38 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর নামে লোকসভায় আসন পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বিজেপি রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করছে ৷ এমনটাই অভিযোগ করল প্রদেশ কংগ্রেস ৷
রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার প্রশ্ন তোলেন, 543টি বর্তমান লোকসভা আসনের মধ্যেই মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা না-করে আরও 300টি আসন বাড়ানোর পরিকল্পনার পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী ? মহিলা সংরক্ষণ, নাকি আসন পুনর্বিন্যাসের আড়ালে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ? এই প্রশ্ন তুলেই কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকারকে আক্রমণ করলেন শুভঙ্কর ৷
রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, মহিলা সংরক্ষণ বিলকে হাতিয়ার করে ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে দেশের নির্বাচনী মানচিত্র নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধামতো সাজাতে চাইছে বিজেপি ৷
শুভঙ্কর দাবি করেছেন, এই প্রক্রিয়া মহিলা ক্ষমতায়নের জন্য নয়, বরং বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করে ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল ৷ তাই কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট-মহিলা সংরক্ষণ চাই, তবে তা কার্যকর করতে হবে বর্তমান 543টি লোকসভা আসনের মধ্যে থেকেই ৷ কোনও আসন বৃদ্ধির অপেক্ষা না-করে ৷
মহিলাদের প্রতি বিজেপির 'দরদে'র বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শুভঙ্কর ৷ বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় দোষীদের মুক্তি ও তাদের সংবর্ধনা দেওয়ার ঘটনা এবং উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত কুলদীপ সিং সেঙ্গারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বিজেপির নারী সম্মানের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "যে দলের নেতা-কর্মীরা ধর্ষকদের সমর্থনে পথে নামতে পারেন, তাঁদের মুখে মহিলা সম্মানের কথা মানায় না ৷"
এই প্রসঙ্গে আকবর ও বীরবলের মাকে নিয়ে একটি প্রচলিত কাহিনির উল্লেখ করেন কংগ্রেস সভাপতি ৷ মাতৃত্বের মর্যাদা বোঝাতে সেই কাহিনি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'নন-বায়োলজিক্যাল' মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি ৷ শুভঙ্করের বক্তব্য, যাঁরা মাতৃগর্ভের গুরুত্ব অস্বীকার করেন, মহিলাদের প্রতি তাঁদের সম্মান কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় ৷
ডিলিমিটেশন বা লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রক্রিয়া নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ তাঁর বক্তব্য, দেশের জনসংখ্যা ও জনবিন্যাসের সঠিক পরিসংখ্যান ছাড়া আসন পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় ৷ দীর্ঘদিন জনগণনা না-হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "সেনসাস ছাড়া ডেমোগ্রাফির প্রকৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় ৷ তাই জনগণনা ছাড়া ডিলিমিটেশন করা মানে 'অন্ধকারে ঢিল ছোড়া' ৷"
তাঁর আরও অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ৷ যে রাজ্যগুলি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য পেয়েছে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে, নতুন আসন বিন্যাসের ফলে তারাই রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ৷ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের জন্য কোনও রাজ্যকে শাস্তি দেওয়া যায় না-বলেও সওয়াল করেন তিনি ৷
ডিলিমিটেশন কমিশনের গঠন ও সদস্য মনোনয়ন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ তাঁর অভিযোগ, "কমিশনের সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকলে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই ৷ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়েও বিরোধীদের অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "এই প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি ৷"
শুভঙ্কর সরকারের দাবি, বিজেপি নিজেদের শক্তিশালী এলাকাগুলিকে রাজনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মতো করে নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা সাজাতে চাইছে ৷ তাঁর কথায়, "এটা সীমানা পুনর্নির্ধারণ নয়, এটা ক্ষমতা পুনর্নির্ধারণ ৷"
মহিলা সংরক্ষণ এবং ডিলিমিটেশন—দু’টি বিষয়কে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে কংগ্রেস সভাপতি জানিয়েছেন, এই বিলের বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে যেমন লড়াই চলবে, তেমনই রাজপথেও আন্দোলনে নামবে হাত শিবির ৷ রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে এই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷
শুভঙ্করের মতে, এই লড়াই শুধু লোকসভা আসনের সংখ্যা বা নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা নিয়ে নয় ৷ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশের গণতন্ত্র, মহিলাদের মর্যাদা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভবিষ্যৎ ৷
বিজেপির বিরুদ্ধে আরও তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে তাঁর অভিযোগ, "সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে দুর্বল করে ঘুরপথে 'মনুস্মৃতি'ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে দেশে ৷" তাই কংগ্রেসের লড়াই সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষার বলে দাবি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷