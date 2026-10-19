চোরবাগানে শ্রীপর্ণার মতোই পরিণতি হতে পারত বান্ধবী শুভাঙ্গীর ! এখনও আতঙ্কে পরিবার
Stampede Incident in Chorbagan: মেয়েকে আর কোনওদিন কলকাতায় ঠাকুর দেখতে পাঠাবেন না, অঙ্গীকার করলেন শুভাঙ্গীর বাবা ।
Published : October 19, 2026 at 3:36 PM IST
বৈদ্যবাটী, 19 অক্টোবর: চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে হুগলির বৈদ্যবাটির শ্রীপর্ণা পোদ্দারের ৷ অল্পের রক্ষা পেয়েছে বন্ধু শুভাঙ্গী রায় ৷ বৈদ্যবাটী থেকে একই সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিলেন তাঁরা ৷ চোখের সামনে বান্ধবীর মৃত্যুর স্মৃতি ভুলতে পারছেন না ৷ আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছেন তিনি ৷ মর্মান্তিক সেই ঘটনার কথা শুনে আতঙ্কে রয়েছে শুভাঙ্গীর পরিবারও ৷ মেয়ের নতুন জীবন ফিরে পেয়ে আর কলকাতার পুজো দেখতে দিতে চাইছেন না বাবা শোভন রায়।
প্রতি বছরের মতো শ্রীপর্ণা এবং তাঁর বন্ধুরা কলকাতায় পুজো দেখতে গিয়েছিলেন শনিবার ৷ সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ শ্রীপর্ণা, শুভাঙ্গী, দোয়েল আর ঋষি টোটোয় করে শেওড়াফুলি স্টেশনে যান ৷ মোট বৈদ্যবাটি থেকে আট জন বন্ধু একসঙ্গে ট্রেনে করে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন কলকাতায় ৷ সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সন্ধেবেলায় তাঁরা পৌঁছান চোরবাগানে ৷
সেখানে একটি রেস্তরাঁয় খাওয়াদাওয়া করেন শ্রীপর্ণা, শুভাঙ্গীরা ৷ সেখান থেকে চারজন করে দু’টি দলে ভাগ হয়ে যান তাঁরা ৷ শুভাঙ্গীরা গিয়েছিলেন চোরবাগান সর্বজনীনের পুজো দেখতে ৷ আর বাকি চারজন আহিরীটোলার দিকে যান ৷ চোরবাগানের মণ্ডপে প্রবেশ করার পর শ্রীপর্ণা ও শুভাঙ্গী একসঙ্গে ছিলেন ৷ আরও দুই বন্ধু দোয়েল এবং ঋষি একটু পিছিয়ে পড়েন ৷
শ্রীপর্ণার সঙ্গে ক্লাস এইট থেকে একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন শুভাঙ্গী । তাঁরা বৈদ্যবাটির সুরেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন । শুভাঙ্গী টিসিএসে চাকরি করেন আর শ্রীপর্ণা টাটা ক্যানসার হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন । দুজনের অফিস নিউটাউনে । শ্রীপর্ণা বাড়িতে এলেই শুভাঙ্গীর সঙ্গে দেখাও করতে আসতেন । দীর্ঘদিন ধরেই প্রতি বছর বন্ধুরা দুর্গাপুজোয় কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যান বলে জানান শুভাঙ্গীর বাবা শোভন রায় । তিনি বলেন, "চোরবাগানের মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে ওদের ঠাকুর দেখা হয়ে গিয়েছিল । সেখানেই ভিড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ির জেরে পদপিষ্ট হন শ্রীপর্ণা ।"
শোভন রায় বলেন, "শুভাঙ্গীর ঠিক পিছনেই ছিলেন শ্রীপর্ণা এবং শুভাঙ্গী পড়ে যায় । কিন্তু, শুভাঙ্গীকে হাত ধরে টেনে সরিয়ে নেন দুজন ব্যক্তি । কিন্তু, শ্রীপর্ণা নিচে পড়ে যায় । তাতেই আহত হয় ও । শুভাঙ্গী মণ্ডপের বাইরে দাঁড়িয়ে শ্রীপর্ণার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে । কিন্তু, পরে যখন ওকে খুঁজে পায়, দেখে শ্রীপর্ণার দেহ পড়ে আছে । ততক্ষণে ওদের সঙ্গে দোয়েল ও ঋষিও চলে আসে । তিনজনে মিলে পুলিশের গাড়িতে করে শ্রীপর্ণাকে তুলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছায় শুভাঙ্গীরা । তবে, সেখানে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন শ্রীপর্ণা নেই । তবুও, ওরা চিকিৎসককে বারবার দেখতে বলেন ।"
শোভন রায় জানান, শুভাঙ্গীর মামা সেই সময় কলকাতাতেই ছিলেন । তিনি দিদির কাছ থেকে খবর পেয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছান এবং সেখান থেকে ভাগ্নিকে নিয়ে বৈদ্যবাটিতে ফেরেন । শুভাঙ্গী বলেন, "যাঁরা আমার মেয়েকে হাত টেনে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরাই আমার কাছে ভগবান ।"
শুভাঙ্গীও সেদিনের সেই ভয়াবহ স্মৃতি ও তার আতঙ্ক থেকে বেরোতে পারেননি । তাই বাইরের কারও সঙ্গে দেখাও করছেন না তিনি । দুঃশ্চিন্তার মধ্যেই তাঁর বাবা বলেন, "মেয়েকে আর কোনওদিন কলকাতায় ঠাকুর দেখতে পাঠাবো না । গতকাল রাত থেকে ঘুমোতে পারিনি দুঃশ্চিন্তায় । আমার মেয়ের মতোই ছিল শ্রীপর্ণা । ওর জন্য কতটা কষ্ট হচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না ! আমার মেয়ে নতুন জীবন পেয়েছে, ওই ঘটনার কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ।"