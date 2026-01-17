বীরসিংহপুরের নিরগীন শাহ পীরের মাজারে সর্বধর্ম সমন্বয়, 'ঊরুষ' উপলক্ষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য
400 বছরের পুরনো নিরগীন শাহ পীরের মাজারের ইতিহাস ৷ হিন্দুদের উদ্যোগে চলে মাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ৷
Published : January 17, 2026 at 9:11 PM IST
ওন্দা (বাঁকুড়া), 17 জানুয়ারি: প্রায় 400 বছরের প্রাচীন নিরগীন শাহ মাজারকে ঘিরে উৎসবের আমেজে মেতে উঠল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ৷ এক সম্প্রীতির মেলবন্ধনের উৎসব এই মাজারের 'ঊরুষ' পরব ৷ মাজারটি বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বীরসিংহপুর গ্রামে অবস্থিত ৷ প্রতিবছর মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে আয়োজিত ঊরুষ পরবকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মেলবন্ধনের ছবি ফুটে ওঠে ৷
এই নিরগীন শাহ মাজারের ইতিহাস প্রায় 400 বছরের পুরনো ৷ মাজার কমিটির সদস্যরা জানাচ্ছেন, মুসলমান ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে বিহার থেকে বীরসিংহ গ্রামে হাজির হয়েছিলেন মকদুম শাহ ও নিরগীন শাহ নামে দুই সুফি সাধক ৷ একসময় এই গ্রাম ছিল বর্ধমান রাজার অধীনে ৷ সেই সময় গ্রামের সেরেস্তা সূর্যকান্ত দে দুই সুফি সাধককে সাধনার জন্য দ্বারকেশ্বর নদের তীরে জায়গা দেন ৷ পরবর্তীকালে এই স্থানে সাধনা করেন নিরগীন শাহ ৷ তাঁর মৃত্যুর পরেই সমাধিস্থ করে তৈরি করা হয় মাজার ৷
উল্লেখ্য, এই এলাকাটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত ৷ তাই এখানকার হিন্দুরাই নিরগীন শাহ পীরের মাজার তৈরি করেন ৷ উল্লেখ্য, নিরগীন শাহ পীরের প্রয়াণের দিনটি ছিল মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার ৷ তাই প্রতিবছর এই দিনেই ঊরুষ পরব পালন করা হয় ৷ তাই প্রতি বছর মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিন্দু-মুসলিম মানুষ এসে মাজারে চাদর চড়িয়ে মানত করেন মনের বাসনা পূরণের আশায় ৷ মানুষের বিশ্বাস চাদর চড়িয়ে অনেকের মনের বাসনা পূরণ হয় ৷ সেই বিশ্বাসে ভর করে বছরের পর বছর ধরে এইভাবেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনপ্রিয় হয়েছে এই মাজার ৷ ঊরুষ উপলক্ষে চাদর চড়ানো, নদীর চরে পিকিনিক, দিনভর আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে কেটে যায় একটা দিন ৷ বছরের এই দিনকে কেন্দ্র করে নদীর চরে মেলা বসে, চলে বিকিকিনি ৷
মাজার কমিটির সদস্য অনুপ রায় এই নিরগীন শাহ মাজারের ইতিহাস সম্পর্কে বলেন, "আমাদের এই ঊরুষ পরব হয় পীর নিরগীন শাহর স্মরণে ৷ এটা প্রায় 400 বছরের বেশি পুরনো ইতিহাস ৷ ওই সময় তিনি ইসলাম ধর্মের প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন ৷ আমাদের ওন্দা ব্লকের দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত গ্রাম বীরসিংহপুর গ্রামে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েন ৷ বাধ্য হয়ে এখানেই বিশ্রাম নিতে থেকে যান তিনি ৷ এই এলাকাটি শুরু থেকেই হিন্দু অধ্যুষিত ৷ সেই সময় এখানকার হিন্দু মানুষজন বর্তমান মাজারের জায়গায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেন ৷ পরবর্তী সময়ে সেখানেই দেহত্যাগ করেন তিনি ৷ এরপর হিন্দুরাই তাঁকে মাটি দেন এবং এখানে গড়ে তোলেন নিরগীন শাহ পীরের মাজার ৷ সেই সময় থেকে আশেপাশের এলাকায় থাকা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন এখানে এসে প্রার্থনা করতে আসেন ৷"
তিনি বলেন, "এই বীরসিংহপুরে মাত্র তিনটি মুসলমান পরিবার থাকে ৷ বাকি সব হিন্দু ৷ নিরগীন শাহের প্রয়াণের দিনটি ছিল মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার ৷ তাই প্রতিবছর মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারটিকে আমরা ঊরুষ পরব হিসেবে পালন করি ৷ এই মাজার কমিটিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যরা রয়েছে ৷ আর এই ঊরুষ পরবকে কেন্দ্র করেই আমরা মেলার আয়োজন করি ৷ যেখানে হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের মানুষজন অংশগ্রহণ করেন ৷"
মাজারের ইমাম শেখ মোস্তাফা বলেন, "যে সময় মকদুম শাহ ও নিরগীন শাহ এখানে এসেছিলেন, তখন এখানে ছিল তাঁতিদের বসবাস ৷ এখানকার তাঁতিদের তৈরি কাপড় দিয়ে মুঘল আমলে বাদশাদের পাগড়ি তৈরি হতো ৷ তখনই মকদুম শাহ ও নিরগীন শাহ এখানে ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য এসেছিলেন ৷ তবে, ক্লান্ত হয়ে পড়ায় এই বীরসিংহ গ্রামে থেকে যান ৷"
এখানে আসা এক পুণ্যার্থী বলেন, "বাবা খুব জাগ্রত ৷ হিন্দু বা মুসলমান সবাই বাবার মাজারে চাদর চড়িয়ে মানত করে ৷ সকলের আশাপূরণ হয় এখানে ৷ আমরা প্রতিবার এখানে আসি ৷"