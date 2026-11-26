সংবিধান বাঁচাতে কলকাতার রাজপথে শ্রীকৃষ্ণ ! বিজেপি'র বিরুদ্ধে অভিনব প্রতীকী প্রচার
Constitution Day: বিজেপি'র বিরুদ্ধে সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা দিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাজে রাস্তায় নামলেন এক ব্যক্তি ।
Published : November 26, 2026 at 6:06 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: মাথায় মুকুট, নীল রঙে রাঙানো শরীর, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই যেন নেমে এসেছেন কলকাতার মাটিতে ! আর তাঁর এক হাতে ভগবদ্গীতা, অন্য হাতে ভারতীয় সংবিধান । সংবিধান দিবসে কলকাতার রাজপথে এ যেন এক অন্য ছবি ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা দিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাজে রাস্তায় নামলেন এক ব্যক্তি ।
শুধু প্রতীকী উপস্থিতি নয়, পথচলতি মানুষের হাতে তুলে দিলেন সংবিধানও । বৃহস্পতিবার সংবিধান দিবস উপলক্ষে কংগ্রেসের আইএনটিইউসি সেবাদল ও মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বৌবাজারে আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এই অভিনব প্রচার ঘিরে তৈরি হয় বিশেষ কৌতূহল ।
26 নভেম্বর, 1949 সালে ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিনটিকে স্মরণ করে প্রতি বছর 'সংবিধান দিবস' পালন করা হয় । সেই দিনকে সামনে রেখেই বিজেপির বিরুদ্ধে সংবিধান রক্ষার প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে কংগ্রেসের আইএনটিইউসি সেবাদল । বৌবাজারে লেডি ভিক্টোরিয়া ডাফরিন হাসপাতালের উল্টোদিকে, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ।
ওয়ার্ড নম্বর 60 (প্রাক্তন ওয়ার্ড নম্বর 48) ব্লক কংগ্রেস, আইএনটিইউসি সেবাদল এবং মহিলা কংগ্রেস যৌথভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করে । আয়োজকদের তরফে বঙ্গে বিজেপির উত্থানকে ‘অধর্মের অভ্যুত্থান’ বলে উল্লেখ করা হয় ।
ধর্ম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় । সেই ভাবনাকেই যেন বাস্তবের রাজপথে তুলে ধরেন কৃষ্ণের সাজে থাকা ওই ব্যক্তি । মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতেও দেখা যায় সংবিধান ও প্রচারপত্র । সাধারণ মানুষের হাতে সংবিধান তুলে দিয়ে সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করেন তাঁরা । কর্মসূচি প্রসঙ্গে আইএনটিইউসি সেবাদলের পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি প্রমোদ পাণ্ডে বলেন, "বিজেপি শুরু থেকেই সংবিধানের বিরোধিতা করে এসেছে ।
তাঁর অভিযোগ, বিজেপির আমলে ধর্ম ও সংবিধান-দু'টিই বিপন্ন । তাঁর কথায়, “এক হাতে গীতা, এক হাতে সংবিধান নিয়ে রাস্তায় নেমেছি । শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে বলেছিলেন, যখনই পাপ ও আসুরিক শক্তি বাড়বে, তখনই তিনি আবির্ভূত হবেন । আজ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সংবিধান বাঁচানোর জন্য রাস্তায় নেমেছেন ।”
বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতি নিয়েও সরব হন প্রমোদ পাণ্ডে । তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ধর্মকে ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে । রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বক্তব্য, "ধর্মের নামে বিনাশ বা বিভাজনের কথা তাঁরা বলেননি । সংবিধান রক্ষা হলেই ধর্ম ও গীতার মর্যাদা রক্ষা পাবে বলে দাবি করেন তিনি ।"
অন্যদিকে, আইএনটিইউসি সেবাদলের অধ্যক্ষ শঙ্কর নাথ হাজরা জানান, গণতন্ত্র ও সংবিধানের মৌলিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যেই তাঁদের এই কর্মসূচি । তাঁর বক্তব্য, "সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার রয়েছে । সমস্ত মানুষের সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করাই সংবিধানের মূল কথা ।"
সেই অধিকার খর্ব হচ্ছে বলেই তাঁদের পথে নামতে হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি । সব মিলিয়ে সংবিধান দিবসে বৌবাজারের এই কর্মসূচি রাজনৈতিক প্রতিবাদের পাশাপাশি এক অভিনব প্রতীকী প্রচারের সাক্ষী থাকল । কৃষ্ণের সাজে সংবিধান হাতে রাজপথে নেমে আয়োজকেরা যে বার্তা দিতে চাইলেন, তার কেন্দ্রে ছিল একটাই স্লোগান-সংবিধান বাঁচলে তবেই গণতন্ত্র বাঁচবে ।