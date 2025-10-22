কাজে যোগদানে অনিচ্ছা, ট্রেনিং নিতে অস্বীকার করায় এক হাজার BLO-কে শো-কজ কমিশনের
জবাবে সন্তুষ্ট না-হলে 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে পারে নির্বাচন কমিশন।
Published : October 22, 2025 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: গত কয়েকমাসে প্রায় 1000-এর কাছাকাছি বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-দের শো-কজ করা হয়েছে বলে খবর । বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে কাজে যোগদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা এবং BLO প্রশিক্ষণ নিতে অস্বীকার করায় প্রায় এক হাজার BLO-দের শো-কজের নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ইআরও এবং ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার বা DEO-দের তরফ থেকে BLO-দের শো-কজ চিঠি পাঠানো হয়েছে। ত সূত্রের খবর, এটা একদিনে হয়নি বরং বিগত বেশ কিছু মাস ধরেই শো-কজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক সংগঠন-সহ আরও বেশকিছু অন্যান্য সংগঠনের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছে ৷ সিইও অফিসের সামনেও বিক্ষোভও দেখানো হয়েছে ।
তাঁদের বক্তব্য, BLO-দের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা এমন স্কুলে পড়ান, যেখানে একজন বা দু'জন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন। তাই তাঁদের যদি SIR-এর কাজে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়, তাহলে স্কুলে পঠনপাঠন থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ করার কেউ থাকবে না। ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেবে। সেক্ষেত্রে পড়া থেকে বঞ্চিত হবে ছাত্রছাত্রীরা।
এছাড়াও তাঁদের দাবি, বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের এখন থেকেই হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে ৷ আর তার জেরে তাঁরা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন। এইসব কারণ দেখিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকেই শো-কজ নোটিশের উত্তর দিয়েছেন । জানা গিয়েছে , চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে এখনও পর্যন্তবুথ লেভেল অফিসারদের কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠিয়েছে জেলা প্রশাসন । মূলত ডিইও, ইআরও থেকে শুরু করে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকরা (BDO) এই কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠিয়েছেন। এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়েছে বুথ লেভেল অফিসার নিয়োগের কাজ । আর তখন থেকেই এই কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠানো হচ্ছে জেলাজুড়ে ৷ যা 17 অক্টোবর পর্যন্ত এক হাজারের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে বলেই কমিশন সূত্রে খবর।
নোটিশে আরও জানানো হয়েছে যে, তাঁরা যে কারণ দর্শাবেন সেই উত্তরে যদি নির্বাচন কমিশন সন্তুষ্ট না-হয় সেই ক্ষেত্রে 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করতে পারে নির্বাচন কমিশন।