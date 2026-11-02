আরজি করে নেই একাধিক ওষুধ-চিকিৎসা সামগ্রী ! ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

আরজি করে নেই একাধিক ওষুধ-চিকিৎসা সামগ্রী ! ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
RG Kar Hospital: আধিকারিকদের ইতিমধ্যেই অবগত করা হয়েছে বলে পাল্টা জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷
Published : November 2, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট (ডব্লিউবিজেডিএফ)। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের নিজস্ব ‘নট অ্যাভেলেবল’ (এনএ) তালিকাও প্রকাশ করে সংগঠনটি। সেই তালিকায় স্টেরাইল গ্লাভস, সূঁচ, সিরিঞ্জ, অ্যান্টিসেপটিক সলিউশনের মতো প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীর পাশাপাশি অ্যানেস্থেশিয়া ও প্রসূতি চিকিৎসায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের নামও রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷
সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং জরুরি সামগ্রীর জোগান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। তাঁদের অভিযোগ, শুধু আরজি কর নয়, রাজ্যের একাধিক সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেও একই সমস্যা রয়েছে। সংগঠনের দাবি, অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব থাকলে অস্ত্রোপচার ও অ্যানেস্থেশিয়ার পরিষেবা কীভাবে স্বাভাবিক রাখা সম্ভব, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।
তালিকায় রয়েছে মেফেনটারমিন, যা অ্যানেস্থেশিয়ার সময়ে রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কমে গেলে ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি ম্যাগনেসিয়াম সালফেটও, যা প্রসূতিদের এক্লাম্পসিয়ায় খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসবই হাসপাতালে অপ্রতূল বলে দাবি ৷ এছাড়াও বিভিন্ন মাপের এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব, অক্সিজেন মাস্ক, নেবুলাইজেশন মাস্ক এবং কোলোস্টোমি ব্যাগের ঘাটতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।
এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "কোথাও কোনও প্রয়োজনীয় ওষুধ বা চিকিৎসার সামগ্রীর জোগান যথাযথ না থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানানো হয়েছে।" তাঁর বক্তব্য, "প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং এমএসভিপি-র হাতে 50 লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ রয়েছে। অর্থাৎ, একটি হাসপাতালের জন্য মোট এক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আগে এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট 20 লক্ষ টাকা।" ফলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য অর্থের অভাব থাকার কথা নয় বলেই তাঁর দাবি।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "কোনও ওষুধ বা চিকিৎসার সামগ্রী সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। কী কী সামগ্রী প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করে অন্তত এক মাস আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হবে। এতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং স্টোরের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় ও স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।"
অন্যদিকে, হাসপাতালের এনএ তালিকা প্রকাশ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছে ডব্লিউবিজেডিএফ। কোন কোন ওষুধ ও সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে না, কেন সেগুলির জোগান নেই এবং কবে সেগুলি পাওয়া যাবে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছে সংগঠনটি।
তাদের বক্তব্য, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে এই ঘাটতির দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। বিবৃতিতে সংগঠনটি আরও অভিযোগ করেছে, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামোগত সমস্যা তুলে ধরলেই চিকিৎসকদের একাংশকে ‘মাওবাদী ডাক্তার’ বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে। চোরবাগান কাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং সরকারি হাসপাতালে ওষুধ ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি নিয়ে সরব হওয়াকে এ ভাবে খাটো করা উচিত নয় বলেও দাবি তাদের। সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা উন্নত করার দাবিতে তাঁদের এই প্রতিবাদ বলেই জানিয়েছে সংগঠনটি।