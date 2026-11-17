ভুট্টার দানার আকাল, মুরগির মাংসে পড়তে পারে টান ! ব্যবস্থা নিতে আবেদন ব্যবসায়ীদের
Shortage in Chicken Supply: অন্যান্য ক্ষেত্রে ভুট্টার দানার ব্যবহার হওয়ায় মুরগির খাবারে টান পড়ার অভিযোগ ৷ মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধজাত মন্ত্রকে অভিযোগ ৷
Published : November 17, 2026 at 8:28 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: খাদ্যরসিক বাঙালির পকেটে ফের ছ্যাঁকা লাগার জোগাড় ৷ মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তুলনামূলক সস্তা ছিল মুরগির মাংস ৷ এবার সেখানেও আগুন লাগার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ নেপথ্যে মুরগির প্রধান খাবার ভু্ট্টার দানার আকাল ৷ আর তার জেরে বাজারে পোলট্রি মুরগির ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা ৷ আর তা-হলে, রবিবারে দুপুরে বাঙালির পাত থেকে মুরগির মাংসও এবার উধাও হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷
পোলট্রি ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন, মুরগির খাবার ভুট্টার দানার আকাল দেখা দিয়েছে ৷ এর জেরে উৎপাদনে প্রভাব পড়ছে ৷ এমনটা চললে জোগানে ঘাটতি পড়তে পারে ৷ স্বাভাবিকভাবে এর প্রভাবে দাম বৃদ্ধি পাবে সেটা বলার অবকাশ থাকে না ৷ ভুট্টার দানার সংকট প্রসঙ্গে দেশের প্রতিটি রাজ্যের পোলট্রি ব্যবসায়ীরা সরকারকে চিঠি দিয়ে অবগত করেছে ৷ পরিস্থিতি বুঝে সংকট কাটানোর আবেদন করা হয়েছে বলে জানান 'অল ইন্ডিয়া এগ কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেয়ারম্যান মদনমোহন মাইতি ৷
কেন এই ভুট্টার দানার সংকট ?
দেশজুড়ে পোলট্রি শিল্পে এই সংকট তৈরি হয়েছে ৷ এর মূল কারণ হিসেবে উঠে আসছে ভুট্টার দানার বহুজাতিক ব্যবহার বৃদ্ধি ৷ দেশে ইথানল তৈরিতে বিপুল পরিমাণে ভুট্টা ব্যবহার হয়ে থাকে ৷ আর মুরগির খাদ্যের মধ্যে মূল হল এই ভুট্টার দানা ৷ পাশাপশি জোয়ার, বাজরাও আছে ৷ আমাদের দেশে যা ভুট্টা উৎপাদন হয়, তাতে অন্যান্য ব্যবহারের সঙ্গে মুরগির খাবার তৈরির ক্ষেত্রে যোগান স্বাভাবিক ছিল ৷ তবে, বর্তমান সময়ে ভুট্টার দানা আরও নানা কাজে ব্যবহার হওয়ায় সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
সমাধান কী ?
ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এখন পথ হল বিদেশ থেকে ভুট্টার দানা আমদানি করা ৷ সেক্ষেত্রে একটি বিষয়ে বাধা আছে ৷ আমেরিকা-সহ বেশিরভাগ দেশে জেনেটিক্যাল মডিফায়েড ভুট্টা চাষ হয় ৷ এই ভুট্টা আমাদের দেশে ব্যবহার ও চাষ করা নিষিদ্ধ ৷ তাই ইংল্যান্ড এবং মায়ানমারে আমাদের দেশের চাহিদার অনুযায়ী ভুট্টা চাষ করা হয় ৷ তবে, কে নিয়ে আসবে সেই ভুট্টা ? এক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কি উদ্যোগ নেবে ? সংকট কাটানোর নেপথ্যে এই বিষয়গুলি নির্ভর করছে ৷
ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে জানানো হচ্ছে, রাজ্যেও যে পরিমাণ ভুট্টা উৎপাদন হয় তাতে কম-বেশি 50 শতাংশ মুরগির খাবার পাওয়া যায়, বাকিটা ভিনরাজ্য থেকে আনাতে হয় ৷
এই সংকটের প্রভাব কী ?
ভুট্টার দানার সংকট পোলট্রি শিল্পে ব্যাপকভাবে পড়ছে ৷ মুরগির মূল খাবারের অভাব দেখা দিলে, উৎপাদনে প্রভাব পড়বে ৷ আর উৎপাদন কম হলে জোগান কমবে ৷ সেই ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী জোগান না-থাকায় দাম বৃদ্ধি পাবে ৷ আর কতটা বৃদ্ধি পাবে, তা নির্ভর করবে পরিস্থিতি ও বাজারের উপর ভিত্তি করে ৷ আর সেখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট বাড়লে, দাম আরও চড়া হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে ৷
কত মুরগির মাংস লাগে রাজ্যে ?
হিসাব বলছে, প্রতি সপ্তাহে আনুমানিক 2 কোটি 80 লক্ষ কেজি মাংস লাগে রাজ্যের জন্য ৷ শীতের সময় মাস দুই থেকে তিন চাহিদা খানিকটা বৃদ্ধি পায় ৷ এখন খোলাবাজারে কেজি প্রতি 180-200 টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে মুরগির মাংস ৷ সংকট দেখা দিলে, তা অনেকটাই বাড়তে পারে ৷
এই পুরো বিষয় সরকারের কী ভূমিক ?
পোলট্রি ফেডারেশনের তরফে এই বিষয় ভারত সরকারের মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধজাত মন্ত্রককে অবগত করা হয়েছে ৷ সরকারও বিষয়টি নিয়ে সহমতপোষণ করেছে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ৷ কীভাবে এই সংকট মেটানো যায়, সেই বিষয় এখন বিবেচনা চলছে বলে জানিয়েছে ফেডারেশন ৷
অল ইন্ডিয়া এগ কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেয়ারম্যান মদনমোহন মাইতি বলেন, "দেশজুড়ে তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে ৷ এই বিষয়টি জানিয়েছি আমরা সরকারকে ৷ সমস্যা না-মিটলে উৎপাদনে প্রভাব পড়বে ৷ ফলে চাহিদা মতো জোগান দেওয়া সম্ভব হবে না ৷ আর এর ফলে দাম বাড়লেও, মুরগির মাংস নাও মিলতে পারে !"