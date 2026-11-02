8 বছরেও হাতে পাননি দোকানঘরের চাবি ! পুরসভা পাঠাল ভাড়ার 78 হাজার টাকার নোটিশ
Malbazar Municipality: অভিযোগের তির সরাসরি মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার দিকে । নোটিশে উল্লিখিত দোকানের নম্বরও ভুল রয়েছে বলে দাবি অভিযোগকারীর ।
Published : November 2, 2026 at 8:16 PM IST
মালবাজার, 2 নভেম্বর: দোকানের চাবি পুরসভার কাছ থেকে হাতে পাননি ৷ অথচ সেই পুরসভাই 2018 সাল থেকে 2026 সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট 78 হাজার টাকা ভাড়া চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠাল মালবাজার শহরের বাসিন্দা মামণি ধরকে । এই সূত্রেই পুরসভার দোকান বণ্টন নিয়ে ফের দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন বিরোধী-সহ শহরের নাগরিকরা ।
অভিযোগের তির সরাসরি মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার দিকে । শহরের 8 নম্বর ওয়ার্ডের সাউথ কলোনির বাসিন্দা মামণি ধরের অভিযোগ, 2018 সালে তিনি নিজের ব্যবসার জন্য মালবাজার পুরসভায় আবেদন করেছিলেন দোকানঘর চেয়ে । তার ভিত্তিতে তিনি মোট 14 লক্ষ টাকা জমা করেন ।
তাঁর কাছে পুরসভায় জমা করা 10 লক্ষ টাকার রশিদও রয়েছে । বাকি 4 লক্ষ টাকার রশিদ তাঁকে পরে দেওয়া হবে বলা হলেও তা আর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ । যে দোকানঘর মামণি ধরকে দেওয়া হবে বলে চিহ্নিত করা হয়, সেটির নম্বর ছিল 221 । তিনি নিজের পয়সা খরচ করে সেখানে শাটারও লাগিয়েছিলেন বলে দাবি । কিন্তু তারপর সেই দোকানই অন্য কাউকে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করছেন মামণি ধর ।
তাঁর বক্তব্য, পরবর্তী সময়ে টাকা ফেরত চাইতে পুরসভায় গেলে তাঁকে প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা-সহ অন্যরা হেনস্থা করেন। বিভিন্ন সময় তাঁকে অপমান করে পুরসভা থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন মামণি । কিন্তু এত কিছুর পরেও দোকান পাননি তিনি ।
এরপর 2024-এর অক্টোবর মাসে স্বপন সাহাকে তৃণমূল কংগ্রেস নিলম্বিত করলে মামণি পরবর্তী চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির কাছেও এই সমস্ত অভিযোগ জানান । উৎপলের তরফে তাঁকে আশ্বস্ত করা হলেও আদতে কোনও লাভ হয়নি ।
প্রায় এক মাস আগে মালবাজার পুরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে দায়িত্ব নেন মালবাজারর মহকুমাশাসক । এর মধ্যেই হঠাৎ করে অক্টোবরের 10 তারিখ তাঁর কাছে পুরসভার তরফে 201 নম্বরের দোকানের ভাড়া বাবদ 78 হাজার টাকা জমা করার নোটিশ পাঠানো হয় ।
এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজ সোমবার মালবাজার পুরসভায় এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে অভিযোগ জানান মামণি ধর । তাঁর অভিযোগ , দোকানের চাবি পর্যন্ত তাঁকে দেওয়া হয়নি এবং নোটিশে উল্লিখিত দোকানের নম্বরও ভুল রয়েছে ।
যদিও পুরসভার তরফে বর্তমান এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা মালবাজার মহকুমার ডিএমডিসি ডাক্তার এ কে বিশ্বাস জানিয়েছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে, যদি কোথাও কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি ।
অন্যদিকে মালবাজার পুরসভার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত দুর্নীতির অভিযোগ তোলা আইনজীবী সুমন শিকদার জানিয়েছেন, এমন দুর্নীতি মালবাজার পুরসভায় বহু বার হয়েছে ৷ স্বপন সাহার সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন পৌরসভার বহু কর্মী ৷ তাঁদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে তদন্ত শুরু করা উচিত মহকুমা শাসক এবং পুলিশের ।
মামণি ধরের দাবি, "2018 সালে টাকা দেওয়ার পর আট বছর পার হয়ে গিয়েছে । হয় আমার জন্য দ্রুত দোকানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, নয়তো সুদসমেত আমার টাকা ফেরত দেওয়া হোক ।" মামণি ধরের অভিযোগপত্রে বেশ কয়েকজন পুর কর্মীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে । তবে শেষ পর্যন্ত এই দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয় কি না, সেদিকে নজর রয়েছে মালবাজারের বাসিন্দাদের ।
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