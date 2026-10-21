দোকানদারকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে খুন, গ্রেফতার এক

দোকানদারকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে খুন, গ্রেফতার এক
Shopkeeper beaten to death: পুরুলিয়া শহরে একটি দোকানের মালিক বনমালী গোপকে (50) হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ।
Published : October 21, 2026 at 3:18 PM IST
পুরুলিয়া, 21 অক্টোবর: মাথায় হাতুড়ির আঘাতে এক দোকানদারকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হলেন এক যুবক। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া শহরের অদূরে সৈনিক স্কুলের সামনে। সেখানে একটি দোকানের মালিক বনমালী গোপকে (50) হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী তাঁর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনাচক্রে সেই সময় দোকানে এক ক্রেতা চলে আসেন। তিনি দোকানদারকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মহম্মদ রেহান নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, তার বাড়ি পুরুলিয়া মফস্সল থানার টাটাড়ি গ্রামে। তার সঙ্গে মৃত দোকানদারের আলাপ ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। মাঝে মধ্যেই তাঁর দোকানে এসে আড্ডা দিত অভিযুক্ত। তবে, কী কারণে সে বনমালী গোপকে খুন করেছে, তা স্পষ্ট নয়।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার পিছনে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কোনও পুরনো বিবাদ থাকতে পারে। যদিও ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই খুনের কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে দোকানটি সম্পূর্ণ সিল করে দিয়েছে পুলিশ। এদিন সকালে জেলা পুলিশের বেশ কয়েকজন আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছন। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা। ধৃতকে পুরুলিয়া আদালতে পেশ করা হবে।
মৃতের শ্যালক লালচাঁদ গোপ বলেন, "হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়েছে জামাইবাবুকে। খুনির কঠিন শাস্তি দাবি করছি।" জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।"