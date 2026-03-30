ভোটের মুখে পূর্ব যাদবপুরে গুলি ! স্থানীয়দের উপর ধারালো অস্ত্রে হামলা, আহত একাধিক

ভোটের মুখে পূর্ব যাদবপুরে গুলি ! স্থানীয়দের উপর ধারালো অস্ত্রে হামলা, আহত একাধিক
বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর প্রতিবাদ করায় স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর হামলা ৷ প্রতিবাদী এক যুবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ ৷
Published : March 30, 2026 at 12:42 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: ভোটের আবহে আচমকা অশান্তির আগুন পূর্ব যাদবপুর থানার অন্তর্গত যমুনানগর এলাকায় ৷ সোমবার সকালে এলাকায় গুলি চলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন একাধিক স্থানীয় বাসিন্দা ৷ ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোকে কেন্দ্র করেই বিবাদের সূত্রপাত ৷ অভিযোগ, ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর পরেই এক স্থানীয় যুবকের উপর চড়াও হয় কয়েকজন দুষ্কৃতী ৷ তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ এমনকি, যুবকের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
এই ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা ৷ অভিযুক্তদের বাড়ির সামনে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন তাঁরা ৷ অভিযোগ, এর জেরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ বাইরে থেকে দুষ্কৃতী ডেকে আনা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এরপরেই এলাকায় শুরু হয় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ৷ ধারালো অস্ত্র নিয়ে একাধিক ব্যক্তির উপর হামলা চালানো হয় ৷ কয়েকজনকে কোপ মারা হয়েছে বলেও অভিযোগ ৷ পাশাপাশি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় ৷
এই সবের মাঝেই গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা ৷ যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে ৷ যদিও গুলি চলার ঘটনার সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ বাহিনী ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও ৷ পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
ভোটের আগে এমন ঘটনায় নতুন করে কলকাতা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ স্থানীয়দের দাবি, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এলাকায় স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ তবে প্রশ্ন উঠছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকায় কীভাবে অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র এল, কীভাবেই বা সমাজবিরোধীরা এভাবে তাণ্ডব চালায় ৷ সব মিলিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷