মধ‍্যমগ্রামে চলল এলোপাথাড়ি গুলি ! অভিযুক্তের বাড়িতে ইটবৃষ্টি-ভাঙচুর উন্মত্ত জনতার

দোলের দিনের দু'পক্ষের মধ্যে গোলমাল হয় ৷ সেই ঝামেলা শুক্রবার সন্ধায় গড়ায় শুটআউট-এ ৷

প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 2:44 PM IST

4 Min Read
মধ‍্যমগ্রাম (উত্তর 24 পরগনা), 7 মার্চ: দোলের দিনের দু'পক্ষের গোলমাল গড়াল শুটআউট-এ ! শুক্রবার ভর-সন্ধ‍্যায় মধ‍্যমগ্রামের জনবহুল এলাকায় চলল এলোপাথাড়ি গুলি । গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন স্থানীয় ক্লাব সদস্যরা ।

অভিযোগ, এর পরেই ক্ষিপ্ত জনতা এক অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হন । তাঁকে না-পেয়ে ওই অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালান উত্তেজিত জনতা । বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন হামলাকারীরা । ছোড়া হয় ইটপাটকেলও বলে অভিযোগ । ইটের আঘাতে জানলার কাঁচের টুকরো মাথায় ছিটকে জখম হন অভিযুক্ত যুবকের বৃদ্ধ বাবা । ঘটনা ঘিরে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ‍্যমগ্রামের কোড়া আদর্শপল্লি এলাকা । পরে, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা পরিস্থিতির সামাল দেয় ।

মধ‍্যমগ্রামে চলল এলোপাথাড়ি গুলি ! অভিযুক্তের বাড়িতে ইটবৃষ্টি-ভাঙচুর উন্মত্ত জনতার (ইটিভি ভারত)

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, চার থেকে পাঁচজন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে হঠাৎই গুলি চালাতে শুরু করে এলাকায় । ক্লাবে ঢুকে কয়েকজন সদস্যকে শাসানিও দেয় তারা । অন্তত পাঁচ রাউন্ড গুলি চলেছে ক্লাব লক্ষ্য করে । দুষ্কৃতীদের নিশানায় ছিলেন ক্লাবের ছেলেরা । গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না-হলে যে কী হতো, তা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী । ঘটনার সময় ক্লাবে ভিড় থাকলে এলোপাথাড়ি গুলিতে বহু মানুষের প্রাণ যেতে পারত বলেও মনে করছেন বাসিন্দারা । ঘটনাস্থল থেকে এদিন মধ‍্যমগ্রাম থানার পুলিশ তিনটি গুলির খোল বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।

পুলিশের বক্তব্য

বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ ও এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রাতে এক জনকে আটক করা হয়েছে । তাকে জেরা করে গুলি-কাণ্ডের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা চলছে । পুরনো গোলমাল নাকি ঘটনার পিছনে অন‍্য কোনও কারণ রয়েছে, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । তবে, এটুকু বলতে পারি এর সঙ্গে যে বা যারাই জড়িত থাকুক, কাউকেই রেয়াত করা হবে না ।"

ক্লাব লক্ষ্য করে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

কী কারণে গুলি চলল মধ্যমগ্রামে?

ঘটনার সূত্রপাত, দোলের দিন । দোল উপলক্ষে সেদিন এলাকার বাসিন্দা সায়ন পাত্রের বাড়িতে রং খেলতে আসেন তাঁরই পরিচিত কয়েকজন বন্ধু । রং খেলার পর মদ খেয়ে তাঁরা এলাকায় মাতলামি করছিলেন বলে অভিযোগ । যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মদ‍্যপ যুবকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন স্থানীয় ক্লাব সদস্যরা । এ নিয়ে প্রথমে দু-এক কথায় তর্কাতর্কি ।

অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর (নিজস্ব ছবি)

পরে, সেই তর্কাতর্কি থেকে শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে গন্ডগোল । পুলিশের হস্তক্ষেপে তখনকার মতো বিষয়টি মিটেও যায় । এর ঠিক তিনদিনের মাথায় দোলের সেই গন্ডগোল-কে কেন্দ্র করে এলাকায় এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা । উদ্দেশ্য, ক্লাব সদস্যদের 'শায়েস্তা' করা ! যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার মধ‍্যমগ্রামে ।

মধ‍্যমগ্রামে শুটআউট (নিজস্ব ছবি)

অভিযুক্ত যুবকের বাড়িতে ইটবৃষ্টি-ভাঙচুর

গুলি-কাণ্ডে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সায়ন পাত্রের যোগ থাকার অভিযোগে বাসিন্দাদের যাবতীয় রোষ গিয়ে পড়ে তাঁর উপর । ঘটনার পরেই সায়নের বাড়িতে হামলা চালায় একদল উন্মত্ত জনতা । তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে শুরু হয় ইটবৃষ্টিও । ইটের জোরালো আঘাতে ভেঙে চৌচির হয়ে যায় বাড়ির অধিকাংশ জানলাই । হামলাকারীদের বেলাগাম তাণ্ডবে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন অভিযুক্তের বৃদ্ধ বাবা-মা । পরে, পরিবারের বাকি সদস্যরা এসে উদ্ধার করেন তাঁদের দু'জনকে ।

উন্মত্ত জনতার হামলায় ভাঙল অভিযুক্তের বাড়ির জানলার কাঁচ (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের বক্তব্য

অলোক পোদ্দার নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "দোলের দিন বহিরাগত কিছু ছেলের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল । ঝামেলার কারণ হল, মদ খেয়ে তারা মাতলামি করছিল পাড়ার মধ্যে । যার প্রতিবাদ করেছিলাম আমরা । পুলিশের হস্তক্ষেপে বিষয়টি তখন মিটমাটও হয়ে গিয়েছিল । আজ সন্ধ্যায় হঠাৎই চার-পাঁচজন বহিরাগত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে হামলা চালায় ক্লাবে । তখন ক্লাব ঘরে লোকজন কম ছিল । তাই, রক্ষে । না-হলে বড় অঘটনও ঘটে যেতে পারত । এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শাস্তি হোক, সেটাই চাই আমরা ।"

অভিযুক্ত যুবকের পরিবারের বক্তব্য

অভিযুক্ত সায়নের পরিবারের এক মহিলা সদস্য বলেন, "আমরা কিছুই জানি না । ঘটনার কথা শুনে বাড়িতে এসেছি । কী হয়েছে, না হয়েছে তা কিছুই বলতে পারব না । অসুস্থ বাবা-মা'কে ডাক্তার দেখাব বলে নিয়ে যেতে এসেছি । সায়ন কোথায় তা জানা নেই আমাদের ।"

