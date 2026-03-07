মধ্যমগ্রামে চলল এলোপাথাড়ি গুলি ! অভিযুক্তের বাড়িতে ইটবৃষ্টি-ভাঙচুর উন্মত্ত জনতার
দোলের দিনের দু'পক্ষের মধ্যে গোলমাল হয় ৷ সেই ঝামেলা শুক্রবার সন্ধায় গড়ায় শুটআউট-এ ৷
মধ্যমগ্রাম (উত্তর 24 পরগনা), 7 মার্চ: দোলের দিনের দু'পক্ষের গোলমাল গড়াল শুটআউট-এ ! শুক্রবার ভর-সন্ধ্যায় মধ্যমগ্রামের জনবহুল এলাকায় চলল এলোপাথাড়ি গুলি । গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন স্থানীয় ক্লাব সদস্যরা ।
অভিযোগ, এর পরেই ক্ষিপ্ত জনতা এক অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হন । তাঁকে না-পেয়ে ওই অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালান উত্তেজিত জনতা । বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন হামলাকারীরা । ছোড়া হয় ইটপাটকেলও বলে অভিযোগ । ইটের আঘাতে জানলার কাঁচের টুকরো মাথায় ছিটকে জখম হন অভিযুক্ত যুবকের বৃদ্ধ বাবা । ঘটনা ঘিরে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ্যমগ্রামের কোড়া আদর্শপল্লি এলাকা । পরে, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা পরিস্থিতির সামাল দেয় ।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, চার থেকে পাঁচজন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে হঠাৎই গুলি চালাতে শুরু করে এলাকায় । ক্লাবে ঢুকে কয়েকজন সদস্যকে শাসানিও দেয় তারা । অন্তত পাঁচ রাউন্ড গুলি চলেছে ক্লাব লক্ষ্য করে । দুষ্কৃতীদের নিশানায় ছিলেন ক্লাবের ছেলেরা । গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না-হলে যে কী হতো, তা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী । ঘটনার সময় ক্লাবে ভিড় থাকলে এলোপাথাড়ি গুলিতে বহু মানুষের প্রাণ যেতে পারত বলেও মনে করছেন বাসিন্দারা । ঘটনাস্থল থেকে এদিন মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ তিনটি গুলির খোল বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
পুলিশের বক্তব্য
বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ ও এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রাতে এক জনকে আটক করা হয়েছে । তাকে জেরা করে গুলি-কাণ্ডের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা চলছে । পুরনো গোলমাল নাকি ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । তবে, এটুকু বলতে পারি এর সঙ্গে যে বা যারাই জড়িত থাকুক, কাউকেই রেয়াত করা হবে না ।"
কী কারণে গুলি চলল মধ্যমগ্রামে?
ঘটনার সূত্রপাত, দোলের দিন । দোল উপলক্ষে সেদিন এলাকার বাসিন্দা সায়ন পাত্রের বাড়িতে রং খেলতে আসেন তাঁরই পরিচিত কয়েকজন বন্ধু । রং খেলার পর মদ খেয়ে তাঁরা এলাকায় মাতলামি করছিলেন বলে অভিযোগ । যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মদ্যপ যুবকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন স্থানীয় ক্লাব সদস্যরা । এ নিয়ে প্রথমে দু-এক কথায় তর্কাতর্কি ।
পরে, সেই তর্কাতর্কি থেকে শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে গন্ডগোল । পুলিশের হস্তক্ষেপে তখনকার মতো বিষয়টি মিটেও যায় । এর ঠিক তিনদিনের মাথায় দোলের সেই গন্ডগোল-কে কেন্দ্র করে এলাকায় এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা । উদ্দেশ্য, ক্লাব সদস্যদের 'শায়েস্তা' করা ! যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে ।
অভিযুক্ত যুবকের বাড়িতে ইটবৃষ্টি-ভাঙচুর
গুলি-কাণ্ডে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সায়ন পাত্রের যোগ থাকার অভিযোগে বাসিন্দাদের যাবতীয় রোষ গিয়ে পড়ে তাঁর উপর । ঘটনার পরেই সায়নের বাড়িতে হামলা চালায় একদল উন্মত্ত জনতা । তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে শুরু হয় ইটবৃষ্টিও । ইটের জোরালো আঘাতে ভেঙে চৌচির হয়ে যায় বাড়ির অধিকাংশ জানলাই । হামলাকারীদের বেলাগাম তাণ্ডবে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন অভিযুক্তের বৃদ্ধ বাবা-মা । পরে, পরিবারের বাকি সদস্যরা এসে উদ্ধার করেন তাঁদের দু'জনকে ।
স্থানীয়দের বক্তব্য
অলোক পোদ্দার নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "দোলের দিন বহিরাগত কিছু ছেলের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল । ঝামেলার কারণ হল, মদ খেয়ে তারা মাতলামি করছিল পাড়ার মধ্যে । যার প্রতিবাদ করেছিলাম আমরা । পুলিশের হস্তক্ষেপে বিষয়টি তখন মিটমাটও হয়ে গিয়েছিল । আজ সন্ধ্যায় হঠাৎই চার-পাঁচজন বহিরাগত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে হামলা চালায় ক্লাবে । তখন ক্লাব ঘরে লোকজন কম ছিল । তাই, রক্ষে । না-হলে বড় অঘটনও ঘটে যেতে পারত । এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শাস্তি হোক, সেটাই চাই আমরা ।"
অভিযুক্ত যুবকের পরিবারের বক্তব্য
অভিযুক্ত সায়নের পরিবারের এক মহিলা সদস্য বলেন, "আমরা কিছুই জানি না । ঘটনার কথা শুনে বাড়িতে এসেছি । কী হয়েছে, না হয়েছে তা কিছুই বলতে পারব না । অসুস্থ বাবা-মা'কে ডাক্তার দেখাব বলে নিয়ে যেতে এসেছি । সায়ন কোথায় তা জানা নেই আমাদের ।"