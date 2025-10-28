বিয়েতে আপত্তি, প্রাক্তন প্রেমিকার বাবাকে গুলি ! যাদবপুরে চাঞ্চল্য

বিয়েতে আপত্তি, প্রাক্তন প্রেমিকার বাবাকে গুলি ! যাদবপুরে চাঞ্চল্য
বিয়ে প্রত্যাখান ৷ অপমানিত হয়ে প্রাক্তন প্রেমিকার বাবাকে গুলি করে পালাল যুবক ৷ ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল যাদবপুরের বিজয়গড় এলাকায় ৷
Published : October 28, 2025 at 9:14 AM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: ভর সন্ধ্যায় কলকাতায় গুলিকাণ্ড ! বিয়েতে রাজি না-হওয়ায় প্রাক্তন প্রেমিকার বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল যুবক ৷ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন ব্যক্তি ৷ সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরের বিজয়গড় এলাকায় ৷ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় ৷ অভিযুক্ত যুবক পলাতক ৷
বিজয়গড় বাজার সংলগ্ন পচা পানের গলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে সোমবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ ৷ এলাকার 'চ্যাটার্জি ভিলা' নামের এক বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই সময় তরুণী ও তাঁর বাবা বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন । রাস্তা থেকে ডেকে গেট খোলানোর পর আচমকাই গুলি চালায় অভিযুক্ত যুবক । গুলি গিয়ে লাগে দেওয়ালে । ঘটনাস্থলে বুলেটের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন যাদবপুর থানার পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি রাউডি সেকশনের আধিকারিকরা ৷ শুরু হয় তদন্ত ৷ ঘটনাস্থল থেকে বুলেটের খোলা উদ্ধার করেন তাঁরা ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ইতিমধ্যেই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে । এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে ।" তিনি আরও জানান, অভিযুক্ত যুবকের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ৷ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ তরুণীর সঙ্গেও কথা বলছে যাদবপুর থানার পুলিশ ৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গুলি চালানোর পর ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক ৷ তার পিঠে স্কুলব্যাগের মতো একটি ব্যাগ ছিল ৷ তাকে বাঘাযতীনের দিক দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায় । স্থানীয়দের অনেকেই প্রথমে ভেবেছিলেন ছট পুজোর বাজির শব্দ ৷ কিন্তু, পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসল ঘটনাটি বুঝতে পারেন তাঁরা ৷ তবে ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা ৷ তাঁদের কথায়, "শান্ত এই এলাকায় এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি । সন্ধ্যার সময় হঠাৎ গুলির শব্দে সবাই ভয় পেয়ে যাই ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই তরুণীকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল অভিযুক্ত যুবক । তরুণী রাজি না-হওয়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের । সেই সঙ্গে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুতে পড়াশোনার সময়ও একবার ওই তরুণীর উপর হামলা চালায় অভিযুক্ত । সেই সময় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তরুণীকে ৷