ETV Bharat / state

বিয়েতে আপত্তি, প্রাক্তন প্রেমিকার বাবাকে গুলি ! যাদবপুরে চাঞ্চল্য

বিয়ে প্রত্যাখান ৷ অপমানিত হয়ে প্রাক্তন প্রেমিকার বাবাকে গুলি করে পালাল যুবক ৷ ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল যাদবপুরের বিজয়গড় এলাকায় ৷

SHOOTOUT AT KOLKATA
যাদবপুরে গুলিকাণ্ড (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 অক্টোবর: ভর সন্ধ্যায় কলকাতায় গুলিকাণ্ড ! বিয়েতে রাজি না-হওয়ায় প্রাক্তন প্রেমিকার বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল যুবক ৷ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন ব্যক্তি ৷ সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরের বিজয়গড় এলাকায় ৷ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় ৷ অভিযুক্ত যুবক পলাতক ৷

বিজয়গড় বাজার সংলগ্ন পচা পানের গলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে সোমবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ ৷ এলাকার 'চ্যাটার্জি ভিলা' নামের এক বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই সময় তরুণী ও তাঁর বাবা বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন । রাস্তা থেকে ডেকে গেট খোলানোর পর আচমকাই গুলি চালায় অভিযুক্ত যুবক । গুলি গিয়ে লাগে দেওয়ালে । ঘটনাস্থলে বুলেটের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন যাদবপুর থানার পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি রাউডি সেকশনের আধিকারিকরা ৷ শুরু হয় তদন্ত ৷ ঘটনাস্থল থেকে বুলেটের খোলা উদ্ধার করেন তাঁরা ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ইতিমধ্যেই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে । এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে ।" তিনি আরও জানান, অভিযুক্ত যুবকের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ৷ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ তরুণীর সঙ্গেও কথা বলছে যাদবপুর থানার পুলিশ ৷

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গুলি চালানোর পর ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক ৷ তার পিঠে স্কুলব্যাগের মতো একটি ব্যাগ ছিল ৷ তাকে বাঘাযতীনের দিক দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায় । স্থানীয়দের অনেকেই প্রথমে ভেবেছিলেন ছট পুজোর বাজির শব্দ ৷ কিন্তু, পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসল ঘটনাটি বুঝতে পারেন তাঁরা ৷ তবে ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা ৷ তাঁদের কথায়, "শান্ত এই এলাকায় এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি । সন্ধ্যার সময় হঠাৎ গুলির শব্দে সবাই ভয় পেয়ে যাই ।"

পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই তরুণীকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল অভিযুক্ত যুবক । তরুণী রাজি না-হওয়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের । সেই সঙ্গে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুতে পড়াশোনার সময়ও একবার ওই তরুণীর উপর হামলা চালায় অভিযুক্ত । সেই সময় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তরুণীকে ৷

পড়ুন: ঘরে ঢুকে রোগীর মেয়ের শ্লীলতাহানি, বর্ধমান মেডিক্যালে গ্রেফতার ওয়ার্ডবয়

TAGGED:

যাদবপুরে চলল গুলি
বিয়েতে অমত হওয়ায় প্রেমিকাকে গুলি
MAN SHOOTS AT EX GIRLFRIEND FATHER
JADAVPUR SHOOTOUT
SHOOTOUT AT KOLKATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.