ভাটপাড়ায় চলল গুলি ! বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা; কাঠগড়ায় তৃণমূল

ভাটপাড়ায় চলল গুলি ! বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা; কাঠগড়ায় তৃণমূল
কমিশনের পুরো টিম রাজ্য সফরে থাকাকালীনই ভাটপাড়ায় চলল গুলি ৷ ভোটের মুখে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা-ভাঙচুরে উত্তপ্ত এলাকা ৷ কাঠগড়ায় তৃণমূল।
ভাটপাড়া, 9 মার্চ: দিনেদুপুরে আবারও ভাটপাড়ায় চলল গুলি ৷ নির্বাচন কমিশনের পুরো টিম রাজ্য সফরে থাকাকালীন এক বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে ৷ যার জেরে ভোটের মুখে আবারও তপ্ত হয়ে উঠেছে ভাটপাড়া পুরসভা এলাকা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাটপাড়া থানার পুলিশ ৷ পৌঁছন অর্জুন ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্কু পাণ্ডেও।
এই ঘটনায় সরাসরি তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি ৷ আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পরিবারেরও দাবি, ঘটনার সঙ্গে যোগ রয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের ৷ যদিও এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷ তবে তৃণমূল নেতা ও পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান দেবজ্যোতি ঘোষ এই ঘটনায় রাজনীতির যোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ৷
এদিকে, ভাঙচুরের ঘটনার সত্যতা পুলিশ স্বীকার করলেও গুলি চলার ঘটনা এখনও স্বীকার করা হয়নি। এ নিয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন,"গুলি চলেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খোঁজ চলছে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে।"
জানা গিয়েছে, ভাটপাড়া পুরসভার 35 নম্বর ওয়ার্ডের বড় শ্রীরামপুর এলাকায় থাকেন রাজু সাউ ও তাঁর দাদা অমিত।দু'জনেই এলাকায় বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত ৷ রবিবার ব্যারাকপুরের কাঁচরাপাড়ায় 'পরিবর্তন যাত্রা'র কর্মসূচি ছিল বিজেপির ৷ সেই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন দলীয় কর্মী রাজু ৷ তবে, তাঁর দাদা অমিত যেতে পারেননি সেখানে।অভিযোগ, বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'য় যোগ দেওয়ায় তৃণমূলের আক্রোশের মুখে পড়েন রাজু ৷ রীতিমতো তাঁকে ফোনে 'হুমকি' এবং 'গালিগালাজ' দেওয়ার অভিযোগ ওঠে শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে ৷
এর ফলও ভুগতে হবে বলে 'শাসানি' দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই শাসানি সোমবার হাড়ে হাড়ে টের পেলেন বিজেপি কর্মীর পরিবার ৷ এদিন দুপুরে হঠাৎই তৃণমূলের চার দুষ্কৃতী হামলা চালায় গেরুয়া শিবিরের কর্মী রাজুর বাড়িতে ৷ সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না তিনি ৷ অমিত ও তাঁর বাড়ির লোকজন অবশ্য ছিলেন ঘটনার সময় ৷ এর পর জোর করে দুষ্কৃতীরা অমিত সাউকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে চাইলে বাধা পেয়ে আচমকা বাড়ি লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ গুলি অবশ্য পরিবারের কারও গায়ে না-লাগায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বাড়ির লোকজন ৷
গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসার আগেই হামলাকারী দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয় এলাকা থেকে ৷ তবে, যাওয়ার আগে ইট দিয়ে বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে দিয়ে যায় তারা। ভর দুপুরে জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি চলার ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় ৷ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজনও ৷
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অমিত সাউ বলেন,"ভাই কেন বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'য় গিয়েছে তা নিয়ে গোসা হয় তৃণমূলের লোকজনের ৷ বারবার ফোনে বিরক্তও করতে থাকে ৷ শেষে ফোন ধরলে হুমকি ও গালিগালাজ দেয় তারা ৷ হামলাকারী চার জনের মধ্যে দু'জনকে চিনতে পেরেছি ৷ বাকি দু'জনকে চেনা সম্ভব হয়নি ৷ দিনেদুপুরে যদি এভাবে গুলি চলে তাহলে কার-না ভয় লাগবে ! আমরা ভীষণ আতঙ্কিত ৷ দোষীদের শাস্তি চাই।"
অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে গিয়ে এ নিয়ে শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্কু পাণ্ডে ৷ তিনি বলেন,"নির্বাচন কমিশন যতই আশ্বাস দিক, এই পরিস্থিতিতে বাংলায় শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়া সম্ভব নয় ৷ যত কুখ্যাত দুষ্কৃতী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জগদ্দল বিধানসভা এলাকায় ৷ অবিলম্বে এদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো উচিত কমিশনের ৷ সেই সঙ্গে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রও বাজেয়াপ্ত হওয়া দরকার ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে কী হবে ?তাঁদেরকে সঠিকভাবে ভোটের সময় ব্যবহারও করতে হবে ৷ না-হলে যা হওয়ার তাই হবে ৷ দিনেদুপুরে দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ঢুকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ৷ ভাবুন, কী অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের ৷ পুলিশকে আমরা সবটাই জানিয়েছি ৷ কিন্তু, তারা আদৌও কিছু করবে কি না, সন্দেহ রয়েছে ৷"
যদিও, এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন ভাটপাড়া পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা দেবজ্যোতি ঘোষ। তাঁর কথায়,"সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা ঠিক নয়। এতে রাজনীতির পরিবেশও নষ্ট হয়। তৃণমূল কর্মীরা তো গিয়ে আর ভাঙচুর করেনি ৷ কিছু সমাজবিরোধী হয়তো এ কাজ করে থাকতে পারে ৷ সেটাও তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় ৷ বাংলায় রাজধর্ম আছে ৷ আইনের শাসনও আছে ৷ পুলিশ তদন্ত করে সঠিক ব্যবস্থা নেবে ৷"