বীরভূমের বিজেপি নেতা খুনে ধৃত 2, অধরা শ্যুটার ! নেপথ্যে জমির কারবার
Birbhum BJP leader Murder Case: পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে জমি মাফিয়া রাজ ৷
Published : September 29, 2026 at 4:18 PM IST
বোলপুর, 29 সেপ্টেম্বর: বিজেপি নেতাকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুনের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে জমি মাফিয়া রাজ ৷ বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ জানান, ধৃত শেখ আনারুল পেশায় মোবাইল ব্যবসায়ী এবং আরেক ধৃত দীপঙ্কর রায় পেশায় জমির কারবারি । তবে শ্যুটারের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ । ধৃতদের এদিন বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷
প্রসঙ্গত, বোলপুর-শান্তিনিকেতন জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নতুন কিছু নয় ৷ মাফিয়াদের কোপেই এবার বিজেপির বুথ সভাপতি চন্দন ভল্লাকে খুন হতে হল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ বলেন, "27 সেপ্টেম্বর খুনের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তের পর দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । শ্যুটার নয় এরা, তবে এরা এই ঘটনায় যুক্ত । জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরেই এই ঘটনা বলে অনুমান । তদন্ত চলছে, বাকি কিছু এখনই বলা সম্ভব নয় ৷"
উল্লেখ্য, 27 সেপ্টেম্বর রাতে বোলপুরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের মিল পাড়ায় চন্দন ভল্লাকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করে বাইকে করে চম্পট দিয়েছিল দুই দুষ্কৃতী ৷ এই চন্দন ভল্লা বিজেপির 11 নম্বর ওয়ার্ডের বুথ সভাপতি পদে ছিলেন ৷ তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে মাথায় গুলি করে খুন করা হয়েছিল ৷
এই ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে । ধৃতদের নাম শেখ আনারুল ও দীপঙ্কর রায় ওরফে টেনু । বোলপুরের আরতি সিনেমা তলা মোড়ে মোবাইলের দোকান আছে আনারুলের । ধৃতের কাছ থেকেই ঘটনার একদিন আগে মোবাইলের একটি সিম কিনেছিলেন দীপঙ্কর রায় ৷ এই দীপঙ্কর এলাকায় জমির কারবারি হিসাবে পরিচিত ৷ এর আগেও তাঁর নামে একাধিক জমি দখল, বেআইনি ভাবে জমির চরিত্র বদল, বেআইনি নির্মাণ, আদিবাসীদের জমি দখলের একাধিক অভিযোগ রয়েছে ।
আনারুলের দোকান থেকে কেনা নতুন সিমটি ছোট একটি টুজি মোবাইলে ভরে বিজেপি নেতা চন্দন ভল্লাকে ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ফোন করে ডাকা হয়েছিল ৷ আর সেই ফোনটি করে ডেকেছিলেন দীপঙ্কর রায় ৷ ঘটনার পরপরই ফোনের কললিস্টের সূত্র ধরে ধৃতদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিল পুলিশ । আর পুলিশ কুকুর আগেই ঘটনাস্থল থেকে আরতি সিনেমা তলা মোড় পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গতিপথ সনাক্ত করে দিয়েছিল । এদিন, আটক করা দু'জনকে গ্রেফতার করে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷
তবে ধৃত দু'জন শ্যুটার নয় বলে জানিয়েছেন বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার ৷ শ্যুটারের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ । অর্থাৎ, এখনও অধরা দুই শ্যুটার ও তাদের বাইক । মেলেনি খুনে ব্যবহৃত বন্দুকও ৷ এই ঘটনায় সিআইডি ও স্পেশাল টাক্স ফোর্স (এসটিএফ)-কে সঙ্গে নিয়ে তদন্ত করছে বীরভূম পুলিশ । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করছেন ফরেন্সিক দলের বিশেষজ্ঞরা ।
তবে খুনের নেপথ্যে যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ রয়েছে, তা প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে । মৃত ব্যক্তি বোলপুরের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে মুহুরীর কাজ করতেন ৷ আর এই পেশার আড়ালে চলত জমি কেনাবেচার কারবার । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলপুরের সিয়ান এলাকায় আনুমানিক তিন কোটি টাকার একটি জমিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল মৃত চন্দন ভল্লার সঙ্গে জমি মাফিয়াদের ।
উল্লেখ্য, দুই দশক ধরে বোলপুর-শান্তিনিকেতন জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য চরমে । সরকারি জমি দখল থেকে শুরু করে আদিবাসীদের জমি, চাষ জমি দখল করে নেওয়া, সরকারি দফতর থেকে বেআইনি ভাবে জমির চরিত্র বদলে দেওয়া, নিয়মবহির্ভূত ভাবে হোলেট, রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, আবাসন, লজ, বহুতল নির্মাণ হয়ে চলেছে ৷ আর কোনও ক্ষেত্রেই একাধিক অভিযোগের পরেও নজর নেই প্রশাসনের ৷ আর এই জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের শিকার হতে হয়েছে বহু মানুষকে ৷
কিন্তু, এই প্রথম জমি বিবাদে খুন হয়ে গেল বোলপুরে । যা নিয়ে আতঙ্কিত জমির কারবারিরা ৷ এমনকি, গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতার-সহ তৎকালীন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্তের সময়েও উঠে এসেছিল বেআইনি জমি সংক্রান্ত একাধিক কারবার ।