নবান্নের কাছে আবাসনে অভিনব চুরি ! 40টি ফ্ল্যাট থেকে উধাও লক্ষাধিক টাকার জুতো
Shoe Theft From Shibpur Howrah Housing: সোনা-টাকা বা মোবাইল চুরি এখন অতীত ৷ নবান্ন লাগোয়া আবাসন থেকে খোয়া গেল লক্ষাধিক টাকার জুতো ৷ সাবধান !
Published : November 24, 2026 at 4:22 PM IST
হাওড়া, 24 নভেম্বর: সময় তখন ভোর পৌনে পাঁচটা ৷ গভীর ঘুমে মগ্ন গোটা আবাসন ৷ সেই সুযোগে 'সৎ কাজ' সারল চোর ৷ সোনা-টাকা বা মোবাইল নয়, আবাসনের বাসিন্দাদের দামি জুতো নেওয়াই ছিল তার লক্ষ্য ৷ লক্ষাধিক টাকার জুতো চুরি ধরা পড়ল সিসিটিভি-তে৷
ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, পাঁচিল টপকে গাছ বেয়ে চুপিসারে আবাসনে ঢুকছে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ৷ দেখে চোর বলে সন্দেহ হবে না একদমই ৷ নিপাট ভদ্রলোকের মতো ব্যাগ হাতে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন ৷ তারপরই নজর ফ্ল্যাটের বাইরে থাকা সারি সারি পাদুকা যুগলের উপর ৷ দেখে শুনে বেছে বেছে টপাটপ তুলে ব্যাগে ভরে চম্পট ৷
নবান্নের কাছাকাছি এই বহুতলের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পাহারা থাকলেও চোরের নাগাল এড়ানো গেল না । হাওড়ার শিবপুরের হ্যাপি গার্ডেন হাউজিং সোসাইটির প্রায় 40টি ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে থেকে চুরি যাওয়া জুতো-চটির আনুমানিক বাজারমূল্য 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা ।
ঘটনাটি ঘিরে আরও উদ্বেগের কারণ এই যে এটি গত দু'মাসে দ্বিতীয় চুরির ঘটনা । নবান্নের কাছাকাছি এমন একটি আবাসনে বারবার নিরাপত্তার ফাঁক সামনে আসায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বহিরাগতরা ভিতরে ঢুকে পড়ছে, সেই প্রশ্নও উঠছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 22 নভেম্বর ভোর সাড়ে 4টে থেকে 5টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে । আবাসনের উত্তর-পূর্ব দিকের পাঁচিল টপকে গাছ বেয়ে ভিতরে ঢোকে চোর । তারপরে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের দরজার সামনে রাখা জুতো-চটি সংগ্রহ করে দু'টি ব্যাগে ভরে এলাকা ছাড়ে । মূল ফটকে নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও তাঁদের নজর এড়িয়েই গোটা অপারেশন চালানো হয় । পরে আবাসনের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করতে গিয়ে চুরির বিষয়টি ধরা পড়ে ।
বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, শুধু নিরাপত্তারক্ষী রাখলেই হবে না, আবাসনের প্রতিটি প্রবেশপথে নজরদারি বাড়াতে হবে । রাতের দিকে পুলিশি টহলও জোরদার করার দাবি তাঁদের ।
শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জমার পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিবপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "এই ধরনের চুরি সাম্প্রতিক কালে দেখা যায়নি । এটা অভিনব ঘটনা । যদিও আমরা আবাসনের থেকে পাওয়া সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখছি । তদন্ত চলছে ।"
জুতো-চুরির এই ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে মজার মনে হলেও আবাসনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নটি মোটেই হালকাভাবে নিতে চাইছেন না বাসিন্দারা । কারণ, যে পথে চোর জুতো নিয়ে বেরিয়ে গেল, সেই পথেই আরও মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালানোর সুযোগ আছে কি না, তা নিয়েও উদ্বিগ্ন তাঁরা । এখন সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজের দিকেই তাকিয়ে আছেন আবাসনের বাসিন্দারা ।