শোভারানির খুন, পাঁচ বছর বাদে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল সিবিআই
Shobharani mandal murder case: অভিযোগ, ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের হাতে প্রহৃত হন মা শোভা । পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ।
Published : September 30, 2026 at 1:03 AM IST
জগদ্দল, 30 সেপ্টেম্বর : 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় প্রাণ গিয়েছিল শোভারানি মন্ডলের । তিনি জগদ্দলের বিজেপি নেতা কমল মন্ডলের মা । অভিযোগ, ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের হাতে প্রহৃত হন শোভা । পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় । দীর্ঘদিন পর খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ঝর্ণা মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করল সিবিআই ।
তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে 50 হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল । জানা গিয়েছে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । গ্রেফতারির খবর পেতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন জগদ্দলের বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজেশ কুমার-সহ শোভার পরিবারের সদস্যরা। বাজি ফাটানোর পাশাপাশি মিস্টি খেয়ে 'উৎসবে' মাতল এলাকা । শোভার পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়ার কথাও জানান বিধায়ক ।
2021 সালে বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসা ঘিরে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় । অভিযোগ, একাধিক বিজেপি নেতা-কর্মীর বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল । বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনাও ঘটেছিল। আতঙ্কে বিজেপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অনেকেই বাড়ি ছাড়া ছিলেন । এবার রাজনৈতিক পালাবদলের আগে পর্যন্ত তাঁদের অনেকেই এলাকায় ফিরতে পারেননি ।
বিজেপি নেতা কমল মন্ডলের বাড়িতেও হামলা হয় বলে অভিযোগ । বিজেপির হয়ে বুথে বসার জন্য তাঁর বাড়িতে ঢুকে তৃণমূলের লোকেরা মারধর করার চেষ্টা করেছিল বলে দাবি কমলের । সেই সময় মা শোভারানি ছেলে কমলকে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও বাঁশ দিয়ে মারা হয় । হাসপাতালে ভর্তি থাকাকাীন তাঁর মৃত্যু হয়।
রাজ্য পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও তাতে সায় ছিল না মৃতের পরিবারের। পরে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে । তদন্ত শুরু করে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরা। কিন্তু পলাতক ছিলেন মূল অভিযুক্ত ঝর্ণা । অবশেষে দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হল । স্বামী সঞ্জয় ছিলেন এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর।
তদন্তের প্রায় শুরু থেকেই ঝর্ণার ভূমিকা নিয়ে সিবিআইয়ের আধিকারিকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে থাকে । তাঁকে তদন্তে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হলেও তিনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন । তাঁর নামে লুকআউট নোটিশও জারি হয়েছিল । কিন্তু এতকিছুর পরও দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে ছিলেন ঝর্ণা । তবে শেষরক্ষা হল না ।