শিবরাত্রিতে শুভযোগ, রাশিফলে যা আছে মেনে চললে সৌভাগ্য উপচে পড়বে
আজ শিবরাত্রি ৷ আগামী পরশু সোমবার ৷ বাবার প্রিয় বারের বিকেল পর্যন্ত থাকছে শিব চতুর্দশী ৷ রবি-সোমের মিলনে শিবরাত্রি কেমন কাটবে রাশির জাতক-জাতিকাদের ?
Published : February 15, 2026 at 12:06 AM IST
মেষ (ARIES): আরেকটা ক্লান্তিকর দিন! আজ অফিস আর বাড়ি, দুই জায়গাতেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে ব্যস্ত থাকবেন। আপনার উর্ধ্বতন যদিও অনেকটা স্বাধীনতা দেবেন আজ, সেটুকুই যা স্বান্তনা। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে মূল্যবান উপদেশ পাবেন।
বৃষ (TAURUS): নিজের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য এটা দারুণ দিন। আপনাকে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মন খুলে, নিজের চিন্তা, স্বপ্ন ও আকাঙ্খা নিয়ে কথা বলতে বলা হচ্ছে। প্রেমের জন্য দিনটি ভালো। প্রিয়জনের সঙ্গে আজ প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাবেন।
মিথুন (GEMINI): সম্পর্কের বিচারে বলা যায়, আপনি কোনও তুচ্ছ বিষয়ে আজ তর্ক করতে চাইবেন না এবং অনেক বেশি ক্ষমাশীল হয়ে উঠবেন। আপনি আপনার জীবনের রোমান্স বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং আপনার সঙ্গীও আপনার সঙ্গে থেকে অত্যন্ত খুশি হবে।কিছু অর্থনৈতিক চাপে, আপনি আপনার কাজের ক্ষেত্রে কোনও পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন না। এটা সমস্ত দুশ্চিন্তাকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে এবং আগামীকালের জন্য আপনি নতুন কিছু আশা রাখতে পারেন।
কর্কট (CANCER): প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার জন্য অসাধারণ কোনও সংবাদ অপেক্ষা করছে। প্রিয়তমকে মুগ্ধ করার নতুন নতুন উপায় ভাবতে পারেন, এরকম সম্ভাবনা আছে। যারা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারা বিবাহ করতে পারেন। ব্যবহারিক পন্থা আপনাকে আর্থিক বিষয় নিয়ে নিশ্চিত করতে পারে। আপনি আপনার উপার্জনের একটি বিশাল অংশ সঞ্চয় করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে মতবিরোধ এড়ানোর জন্য আপনাকে ঊর্ধতনদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হতে পারে। যদিও এই পর্যায়টি সাময়িক, শীঘ্রই আপনি শক্তি ও উদ্যম ফিরে পাবেন।
সিংহ (LEO): আজকে আপনি অত্যন্ত বাস্তববাদী থাকবেন। আপনার চারপাশের ঘটনা এবং মানুষজন সম্পর্কে আপনি গভীরভাবে চিন্তা করবেন। আপনার আবেগকে আপনি সংযত রাখবেন। আপনার সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং যুক্তিপূর্ণ দক্ষতা কার্যক্ষেত্রে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হবে।যাইহোক, আপনার অতিরিক্ত কাজের চাপে আপনার নিঃশেষিত মনে হবে নিজেকে।সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ঠিক যখন আপনি চাপমুক্তভাবে দায়িত্ব নিতে শিখে যাবেন। হিমায়িত খাবার এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলুন নতুবা আপনার স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
কন্যা (VIRGO): যদি কাউকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার সঠিক সময়ের অপেক্ষা করে থাকেন, তাহলে আজকের দিনটিতে আপনি সবথেকে ভালোভাবে নিজের মনভাব জানাতে পারেন। পুরনো লগ্নীতে আজ ভালো লাভের অঙ্ক আসবে। কারণ গ্রহ নক্ষত্রগত অবস্থানের কারণে আজ আপনার কাছে অনেকগুলো সুযোগ আসবে। আপনার সহজাত দক্ষতা আপনাকে আরও রোজগার করতে সাহায্য করবে।
তুলা (LIBRA): প্রেম জীবন নীরস মনে হতে পারে ও তাকে আবার চাঙ্গা করে তোলার জন্য আপনাকে অন্যরকম নতুন কিছু ভেবে বার করতে হবে। যদিও আপনার মনোরঞ্জক স্বভাব সম্পর্কটিকে আবার সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা পুরনো স্টক থেকে ভালো লাভ পেতে পারেন, যা কি না তাদের এমনিই হস্তান্তরিত করতে হতো। আজকের দিনে বিনিয়োগ করবেন না। পেশাগত জীবন নীরস ও নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আপনাকে এতে লেগে থাকতে হবে। যদিও, সহকর্মীদের সাহায্যে কাজ মসৃণভাবেই চলবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার পরিবারের সদস্যদের সুখী করার উদ্দেশ্যে আপনি প্রচেষ্টা চালাবেন এবং আপনার জীবনেও সেটা সুখ এনে দেবে।যদিও আপনার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে কোনও নতুন আমানত জমা পড়বে না। আপনার উপার্জন আপনার জন্য আপনাকে আজ যশ-খ্যাতি এনে দেবে। অনেক বৌদ্ধিক ক্রিয়া আপনার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলোতে আপনি বহু ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসবেন, কোনও ইন্টারনেট মিটিং বা অধিবেশনের মাধ্যমে। দিনের শেষে আপনাকে হয়তো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): আপনার প্রিয়তমকে পাশে পাওয়ার ফলে মানসিক চাপ সামলানো সহজ হবে। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ধীরে ধীরে উন্নত হবে। কিন্তু আপনাকে আপনার সঙ্গীকে নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর্থিক দিক থেকে আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন, এমনকি কাউকে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিতে পারেন। পেশার ক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে, কাজেই সবকিছু মসৃণভাবে এগোবে। যদিও, কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং মাথা ঠান্ডা রাখা ও শান্ত থাকা আবশ্যক হয়ে উঠতে পারে।
মকর (CAPRICORN): আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসতে পারেন। আপনি যে কোনও লগ্নিতে ঝুঁকির বিষয়টি মূল্যায়ন করতে পারবেন। আপনার পেশাগত দক্ষতাকে আরও ক্ষুরধার করে তুলতে পারবেন আপনি। প্রতিটি কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে এবং যারা দায়িত্বশীল তাদের কাজটি অর্পণ করুন।আপনার দেহ-মন যেহেতু উৎফুল্ল থাকবে, তাই আপনি প্রত্যাশা করবেন যে সবাই সমান উদ্দীপনায় কাজ করুক। কাজে মনোনিবেশ করতে আপনার কোনও সমস্যা হবে না।
কুম্ভ (AQUARIUS): বাস্তব ঘটনাপরম্পরায় আপনি আজকে অর্থব্যয় করবেন যথোপযুক্ত বিবেচনা করে। যেহেতু আপনার ভাগ্যও আপনার প্রতি খুব একটা প্রসন্ন নয়, তাই আপনার উচিত হবে আগে অর্থনৈতিক জোর বিবেচনা করে তবেই খরচ করা। আজ আপনার প্রচুর বাকি থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে এবং পূর্বকৃত ভুলগুলিকে শোধরাতে হবে।আপনার খুব ক্লান্ত লাগবে আজ। আপনার অধঃস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকে আজ আপনার কোনও সহযোগিতা আশা না করাই ভালো। কোনও ঝামেলা মেটানোর সময় সচেতন থাকুন। যে কোনও প্রকার চাপ যেন আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।
মীন (PISCES): আপনার প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি অন্তত একঘেঁয়ে কাটবে না, যেহেতু আপনি আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ঠিক করেছেন যিনি আপনাকে আজকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনার অর্থনৈতিক কৃতিত্বকে মানুষ তারিফ করবে। যদি আপনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, এটাই তাহলে নেটওয়ার্কিং বিস্তারের সেরা সময়। বন্ধুরা এবং সহকর্মীরা আপনার প্রশংসা করবে, যেটা আপনার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে লাভবান করতে পারে। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসা লাভ করবে এবং এটা আপনার কর্মস্বীকৃতিকে অনুপ্রাণিত করবে।