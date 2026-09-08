সন্দেশখালিতে তিন বিজেপি কর্মীকে হত্যা মামলায় সিবিআই হেফাজতে শাহজাহান

সন্দেশখালিতে তিন বিজেপি কর্মীকে হত্যা মামলায় সিবিআই হেফাজতে শাহজাহান
2019 সালে তিন বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ এখনও পর্যন্ত 16 জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷ এবার হেফাজতে নিল শাহজাহানকেও ৷
Published : September 8, 2026 at 10:46 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 8 সেপ্টেম্বর: সন্দেশখালিতে বিজেপির তিন কর্মীকে খুনের ঘটনায় শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিল সিবিআই । মঙ্গলবার বারাসত আদালতে জেলার মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট শেখ শাহজাহানকে তিনদিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন ৷
প্রসঙ্গত, 2019 সালের 8 জুন লোকসভা নির্বাচনের পরে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার ভাঙ্গিপাড়া গ্রামে দেবদাস মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল ও প্রদীপ মণ্ডল নামে তিন বিজেপি কর্মীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে ৷ ওই খুনের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে 38 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযুক্তদের তালিকায় এলাকার তৎকালীন দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের নামও ছিল । নিহতদের পরিবারের অভিযোগ, পুলিশি অসহযোগিতায় শেখ শাহজাহান ওই মামলা থেকে বেরিয়ে যান ।
এই ঘটনাকর প্রায় সাড়ে চার বছর পর রেশন দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ায় শেখ শাহজাহানের ৷ 2024 সালের 5 জানুয়ারি ওই মামলার তদন্তে সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়িতে পৌঁছয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র একটি দল ৷ সেখানে শাহজাহানের অনুগামীরা আক্রমণ করে ইডির আধিকারিকদের ৷ ওই ঘটনার মাসখানেকের মধ্যেই উত্তাল হয়ে ওঠে সন্দেশখালি ৷ শাহজাহানের বিরুদ্ধে এলাকার মহিলাদের উপর অত্যাচার চালানো থেকে শুরু করে আরও নানা গুরুতর অভিযোগ ওঠে ৷ পথে নামেন মহিলারা ৷
গ্রেফতার হন শাহজাহান ৷ তিনি গ্রেফতার হতেই 2019 সালের তিন বিজেপি কর্মী খুনের মামলা নতুন করে প্রচারের আলোয় চলে আসে ৷ নিহত বিজেপি কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ ওই মামলায় সিবিআই তদন্তের আবেদন করেন ৷ আদালত তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করে ৷ 2025 সালের 30 জুন এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷
ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েই সিবিআই শাহজাহানের 6 অনুগামীকে গ্রেফতার করে । কয়েকদিন পরে আরও চারজন শাহজাহান অনুগামীকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো গ্রেফতার করে । চলতি মাসের গোড়ায় আরও ছ’জনকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ এই মামলায় সব মিলিয়ে 16 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এরপর শাহজাহানকে হেফাজতে নেওয়ার পরিকল্পনা করে সিবিআই ৷ তাই মঙ্গলবার সিবিআইয়ের আইনজীবী বারাসতের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শাহজাহানকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানান ৷
রেশন দুর্নীতি-সহ একাধিক মামলায় শাহজাহান বর্তমানে জেল বন্দি । মঙ্গলবারে তাকে বারাসত আদালতে আনা হয়েছিল । তখনই সিবিআই তাকে হেফাজতে নেওয়ার জানায় ৷ সিবিআই-এর তরফে পাঁচদিনের হেফাজত চাওয়া হয়েছিল ৷ আদালত তাঁকে তিনদিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ৷ রাতে বারাসত আদালত থেকে পুলিশের ঘেরাটোপে শাহজাহানকে যখন বের করা হচ্ছে, তখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার আস্থা আছে । আশা করি, সঠিক বিচার হবে ।’’