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শুভেন্দু জমানাতেও শাহজাহান বাহিনীর দাপট ! সন্দেশখালিতে মৎস্যজীবীকে মারধর, বাড়িতে ঢুকে হুমকি

পালা বদলের পরও সন্দেশখালিতে শাহজাহান ত্রাস ৷ মৎস্যজীবীকে মেরে ভেড়ি দখলের চেষ্টা শাহজাহান অনুগামীদের ৷

Sandeshkhali News
সন্দেশখালিতে শাহজাহান অনুগামীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মহিলাদের ক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 8:45 AM IST

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সন্দেশখালি, 16 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও নতুন বিজেপি সরকার গঠিত হলেও সন্দেশখালির আইনশৃঙ্খলার ছবিটা পুরোপুরি বদলায়নি । তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শেখ শাহজাহান বর্তমানে শ্রীঘরে থাকলেও, এলাকায় তাঁর অনুগামীদের দাপট ও গুন্ডামি যে এখনও অব্যাহত, তা আবারও প্রমাণিত হল ।

এবার সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার আগারহাটি এলাকায় এক মৎস্যজীবীর মাছের ভেড়ি দখল করার চেষ্টা, বেধড়ক মারধর এবং গভীর রাতে বাড়িতে চড়াও হয়ে হুমকির অভিযোগ উঠল শাহজাহান-বাহিনীর বিরুদ্ধে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় ।

ঘটনার পর আক্রান্ত মৎস্যজীবী ন্যাজাট থানার অন্তর্গত রাজবাড়ি আউটপোস্টে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি । নতুন সরকারের জমানায় পুলিশ এই শাহজাহান-বাহিনীর বিরুদ্ধে কী কড়া পদক্ষেপ নেয়, সেটাই এখন দেখার ।

আগারহাটির স্থানীয় বাসিন্দা আহত জনাব মল্লিকের দাবি, নিজের মাছের ভেড়ি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় পড়েছেন তিনি । শেখ শাহজাহানের কিছু প্রভাবশালী অনুগামী তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে নিজের ভেড়িতে যেতে নিষেধ করছিল । জমি ও ভেড়ি জোরপূর্বক হাতানোর উদ্দেশ্যেই এই ফতোয়া জারি করা হয় বলে অভিযোগ ।

কিন্তু নিজের উপার্জনের জায়গায় কেন যাবেন না— এই প্রশ্ন তুলে গত রাতে জনাব মল্লিক তাঁর মাছের ভেড়িতে যান । ফেরার পথে ঢালাই রাস্তার ওপর হঠাৎ 10-15 জন দুষ্কৃতী তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং বেধড়ক মারধর করে । আক্রান্ত জনাব মল্লিক জানান, হামলাকারীদের মধ্যে তিনি জাকির সর্দার, বাবলু মোল্লা ও শফিকুল মোল্লাদের চিনতে পেরেছেন ৷ যারা এলাকায় শাহজাহান ও মাজেদের ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পরিচিত ।

এই ঘটনার ভয়াবহতা তুলে ধরে জনাব মল্লিকের স্ত্রী রুনা বিবি জানান, শুধু রাস্তায় মারধরই নয়, গত রাতেও তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল দুষ্কৃতীরা । রুনা বিবির কথায়, "কাল রাতে 9টার সময় আমার স্বামীর খোঁজে রাতে দুষ্কৃতী ও গুন্ডাবাহিনী আসে । ওরা এসে জিজ্ঞেস করে 'তোর স্বামী কই ?' আমি বলি আমার স্বামী তো বাড়িতে নেই, ভেড়িতে গিয়েছে । তখন ওরা বলে এই দরজা খোল । আমি ভয়ে ঘরের দরজা ভেতর থেকে তালা দিয়ে রেখেছিলাম । তখন ওরা এসে দরজায় লাথি মারতে শুরু করে, অনবরত গালিগালাজ করে এবং আমাদের বাড়িতে থাকা বাইকটি ভাঙচুর করে । মাজেদের ইশারাতেই এরা সব করছে । আমরা মেয়েরা বাড়িতে রাতে শান্তিতে ঘুমাতেও পারছি না ।"

মারধরের সময় দুষ্কৃতীরা পরিষ্কার হুমকি দিয়ে বলেছে, জনাব মল্লিক যদি পুনরায় তাঁর মাছের ভেড়িতে পা রাখেন, তবে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে এবং মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে ।

রাজ্যে পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার যেখানে দুষ্কৃতীরাজ খতম করার কড়া বার্তা দিচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে শাহজাহানের সাঙ্গপাঙ্গরা কীভাবে এখনও সমান্তরাল শাসন ও গুন্ডামি চালাচ্ছে, তা নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন । এলাকার সাধারণ মানুষ ও আক্রান্ত পরিবার এখন নতুন প্রশাসনের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ।

TAGGED:

শেখ শাহজাহান বাহিনীর দাপট
SHEIKH SHAHJAHAN
SANDESHKHALI FISHERMAN BEATEN
সন্দেশখালিতে মৎস্যজীবীকে মারধর
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