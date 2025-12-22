ন্যাজাট-কাণ্ডে অবশেষে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত আব্দুল আলিম মোল্লা
আব্দুল আলিম মোল্লাই ঘাতক ট্রাকের চালক ছিলেন। তিনি 5 লক্ষ টাকার 'সুপারি' নিয়ে শাহজাহান-মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষকে খুন করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 22 ডিসেম্বর: ন্যাজাট-কাণ্ডে অবশেষে পুলিশের জালে এফআইআর-এ নাম থাকা মূল অভিযুক্ত, ঘাতক ট্রাকের চালক আব্দুল আলিম মোল্লা। গ্রেফতারের পর সোমবার সকালে ধৃত আলিম মোল্লার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে। এরপর শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এই অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিতে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।
তদন্তকারীরা মনে করছেন, সাক্ষী ভোলানাথের গাড়ি দুর্ঘটনায় ধৃত আলিম মোল্লাকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করলে শাহজাহান যোগের তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। মিলতে পারে খুনের পরিকল্পনার চক্রান্তের তথ্যও। তবে, এই নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি ধৃত ঘাতক ট্রাকের চালক আলিম মোল্লা। বরং সংবাদমাধ্যমকে দেখে মুখ লুকানোর চেষ্টা করেন তিনি।
শাহজাহান-মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি দুর্ঘটনার পর থেকেই কোনও খোঁজ মিলছিল না ঘাতক ট্রাকের চালকের। পুলিশ সূত্রে খবর, গত 11 দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু, শেষ রক্ষা হল না। অভিযান চালিয়ে 12 দিনের মাথায় মিনাখাঁ থানা এলাকার একটি গোপন ডেরা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে তাঁকে।
জানা গিয়েছে, এর আগে সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনাতেও নাম জড়িয়েছিল শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আলিম মোল্লার। যিনি সিবিআই-এর খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড' হিসেবে ফেরার ছিলেন। তারই মধ্যে ঘটে সিবিআই-এর মামলার অন্যতম সাক্ষীর গাড়িতে রহস্যজনক দুর্ঘটনা! প্রাণে বেঁচে যাওয়া ভোলানাথ সেই সময় দাবি করেন, ট্রাকের চালকের আসনে বসেছিলেন ধৃত আব্দুল আলিম মোল্লা। সেই ট্রাক নিয়ে পরিকল্পনা করে বাসন্তী হাইওয়েতে ধাক্কা মারে তাঁর গাড়িতে। তিনি এও দাবি করেন, গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর নজরুল মোল্লার বাইকে চেপেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান আব্দুল আলিম মোল্লা।
ইতিমধ্যে ঘাতক ট্রাক চালকের সহযোগী নজরুল মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাক্ষী ভোলানাথের অভিযোগপত্রে তাঁর নাম ছিল দ্বিতীয়তে। তবে, নজরুল ধরা পড়লেও এফআইআর-এ সবার প্রথমে নাম থাকা মূল অভিযুক্ত ঘাতক ট্রাকের চালক আব্দুল আলিম মোল্লার কোনও সন্ধান মিলছিল না ঘটনার পর থেকে। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলে 'নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা' প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল খোদ সাক্ষী ভোলানাথকে। তারই মধ্যে এবার গ্রেফতার করা হল ন্যাজাট-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত আব্দুল আলিম মোল্লাকে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনার রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী বসিরহাট জেলা পুলিশ।
এই নিয়ে জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "ধৃত আলিম মোল্লাকে জেরা করে গাড়ি দুর্ঘটনার রহস্যের কিনারা করা যাবে বলে মনে করছি আমরা। এর নেপথ্যে মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে কে রয়েছে? কত টাকার রফা হয়েছে? তার উত্তরও মিলবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তদন্ত দ্রুত গতিতে চলছে। কোনও ফাঁকফোকর রাখা হচ্ছে না।"
এদিকে, ন্যাজাট-কাণ্ডে এর আগে যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল৷ তার মধ্যে ধৃত রুহুল কুদ্দুস তরফদার, গোলাম হোসেন মোল্লা এবং উত্তম সরদারের নাম ছিল না সাক্ষী ভোলানাথের দায়ের করা অভিযোগপত্রে। একমাত্র ধৃত নজরুল মোল্লার নামই উল্লেখ ছিল এফআইআর-এ। এই নিয়ে তখন প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছিল বিভিন্ন মহলে। যদিও পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছিল এফআইআর-এ নাম না-থাকলেও ধৃত রুহুল, গোলাম ও উত্তমের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষকে খুনের চেষ্টার ঘটনায়।
তবে, ভোলানাথের অভিযোগপত্রে নাম-থাকা আব্দুল আলিম এবং নজরুল মোল্লা গ্রেফতার হলেও সস্ত্রীক শাহজাহান-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের এখনও পর্যন্ত কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করেননি তদন্তকারীরা৷ কিন্তু, তদন্তের স্বার্থে কেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না? কেনই বা এফআইআর-এ নাম থাকা বাকিদের টিকিও ছোঁয়া যাচ্ছে না? তাহলে কি প্রভাবশালী হওয়ার কারণেই তাঁদের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারছে না-তদন্তকারীরা? যার স্পষ্ট কোনও জবাব নেই পুলিশের কাছে৷
অন্যদিকে, ন্যাজাট-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত আব্দুল আলিম মোল্লার গ্রেফতার হওয়া নিয়ে সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষ বলেন, "আমার পুলিশের প্রতি আস্থা ছিল। আমি ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশ-প্রশাসনকে। আশা করি এর সঙ্গে আরও যাঁরা জড়িত, তাঁরাও অবিলম্বে ধরা পড়বেন। সিবিআইয়ের খাতায় আলিম মোল্লা ফেরার ছিলেন। সিবিআই ওকে গ্রেফতার করতে পারেনি। কিন্তু, গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে যাঁরা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল তাঁদেরই একজন আব্দুল আলিম মোল্লাকে পুলিশ শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে, তা অবশ্যই প্রশংসার। ধৃত ট্রাক চালকের কঠোর শাস্তি হোক সেটাই চাইব। আতঙ্ক তো রয়েছেই। তবে, পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়ায় ভরসা পাচ্ছি।"
প্রসঙ্গত, সিবিআইয়ের মামলার পাশাপাশি ইডির ওপর হামলার ঘটনাতেও অন্যতম সাক্ষী ছিলেন সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার বাসিন্দা ভোলানাথ ঘোষ। গত 10 ডিসেম্বর অর্থাৎ বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে শাহজাহানের দায়ের করা পুরনো একটি মামলার সাক্ষ্য দিতে তিনি বসিরহাট আদালতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, আদালতে যাওয়ার পথেই ন্যাজাটের বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভোলানাথের চারচাকা গাড়িটি। উল্টোদিক আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁর গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
ঘটনার অভিঘাত এতটাই ছিল যে সংঘর্ষের পর দোমড়ানো-মোচড়ানো দু’টি গাড়িই মুহূর্তে গিয়ে পড়ে পাশের নয়ানজুলিতে। ঘটনায় ভোলনাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও তাঁর গাড়ির চালক শাহনুর আলমের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। ঘটনায় সামান্য আহত হলেও সেদিন বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যান সিবিআই-ইডি মামলার অন্যতম এই সাক্ষী। তবে, এই রহস্যজনক গাড়ি দুর্ঘটনা ঘিরে একের পর এক রহস্য উন্মোচন হতে শুরু করেছে।
ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন একটি বাইক এবং ইকো গাড়ির গতিবিধিও প্রকাশ্যে এসেছে। ভোলানাথের দাবি, তাঁকে খুন করতেই এই দু’টি গাড়ি ফলো করছিল তাঁর গাড়ির পিছনে। খুনের ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব তুলে ধরে ইতিমধ্যে সস্ত্রীক শাহজাহান-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ আটজনের বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগও দায়ের করেছেন গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া ভোলানাথ। সেই খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের তদন্তে নেমে এর আগে মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।
এর মধ্যে ধৃত উত্তম সরদার ইডির ওপর হামলার ঘটনায় 2024 সালেও একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত ছিলেন। তারই মধ্যে এবার সাক্ষী ভোলনাথকে খুনের চক্রান্তের মামলায় গ্রেফতার হতে হল ঘাতক ট্রাকের চালক, মূল অভিযুক্ত আব্দুল আলিম মোল্লাকে। যিনি পাঁচ লক্ষ টাকার 'সুপারি' নিয়ে শাহজাহান-মামলার সাক্ষীকে খুনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তদন্তে সেই সংক্রান্ত ফোনের কল-রেকর্ডও ইতিমধ্যে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। সেই বিষয়েও ধৃত আলিমের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে ন্যাজাট থানার পুলিশ।