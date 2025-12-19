ন্যাজাট-কাণ্ডে জেলে বসেই 5 লক্ষের সুপারি শাহজাহানের ! তদন্তকারীদের হাতে কল-রেকর্ড
কল-রেকর্ডে শেখ শাহজাহান এবং ঘাতক লরির চালকের কথোপকথন থাকার অভিযোগ ৷ চলছে রেকর্ডিংয়ে থাকা কণ্ঠস্বর যাচাইয়ের কাজ ৷
Published : December 19, 2025 at 8:09 PM IST
বসিরহাট, 19 ডিসেম্বর: ন্যাজাট-কাণ্ডে শেখ শাহজাহানের জড়িত থাকার জোরালো প্রমাণ তদন্তকারীদের হাতে ! পুলিশ সূত্রে খবর, জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ঘাতক লরির মালিক নজরুল মোল্লার ফোনে কথোপকথনের রেকর্ড এসেছে তদন্তকারীদের হাতে ৷ শুধু তাই নয়, শাহজাহান-মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের খুনের সুপারি হিসেবে 5 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
সম্প্রতি সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর দায়ের করা মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষকে খুনের চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠে ৷ আদালতে যাওয়ার সময় ন্যাজাটে সাক্ষীর গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি লরি ৷ ঘটনায় পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায় গাড়ি ৷ ঘটনায় প্রাণ হারান সাক্ষী ভোলানাথের ছেলে এবং গাড়ির চালক ৷ বেঁচে যান ভোলানাথ ঘোষ ৷
এই ঘটনায় ভোলানাথ এবং তাঁর পরিবার অভিযোগ করেন, জেলে বসেই তাঁকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন শেখ শাহজাহান ৷ এমনকি তাঁর নির্দেশেই ঘাতক ট্রাকের চালক আব্দুল আলিম মোল্লা ভোলানাথের গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল ৷ এবার সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে এল একটি কথোপকথনের রেকর্ডিং ৷ দাবি করা হচ্ছে, সেটি শেখ শাহজাহান এবং ঘাতক লরির মালিক নজরুল মোল্লার ফোনালাপ ৷
পুলিশ সেই ফোন-কলের কথোপকথনের সূত্র ধরে জানতে পেরেছে, এক্ষেত্রে সুপারি কিলার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল ঘাতক লরির পলাতক চালক আব্দুল আলিম মোল্লাকে ৷ জেলবন্দি শাহজাহানের কথা মতো সুপারির পাঁচ লক্ষ টাকা তাঁর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে এনে নজরুলই পৌঁছে দিয়েছিলেন আব্দুলের কাছে ৷
বিনিময়ে তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী নজরুল মোল্লাকে নতুন একটি লরি 'উপহার' দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছিলেন শাহজাহান ৷ কারণ, 'দুর্ঘটনা'র পর পুলিশ ঘাতক ট্রাকটি তদন্তের জন্য বাজেয়াপ্ত করবে ৷ তখন সেই লরি ছাড়াতে যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট পোহাতে হতে পারে নজরুলকে ৷ সেই ঝঞ্ঝাট এড়াতেই নাকি এমনই আশ্বাস দিয়েছিলেন শেখ শাহজাহান ৷
তবে, সেই ফোন কলের রেকর্ডের কথোপকথন সত্যি না মিথ্যে, তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না ৷ তবে, ওই রেকর্ডিংকে ভিত্তি করে সাক্ষীর পরিবারের অভিযোগ, জেলে বসেই একদা সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' শেখ শাহজাহান তাঁর পথের কাঁটা ভোলানাথকে খুনের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিলেন ৷ কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি এই অভিযোগ সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে জেলে কীভাবে শেখ শাহজাহানের কাছে ফোন পৌঁছল ? তাহলে কী সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে ? নাকি সব জেনে শুনেও কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে নীরব রয়েছেন ?
এ নিয়ে স্পষ্ট কোনও জবাব না-মিললেও, নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "জেলে কীভাবে ফোন এল, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ফোনের কল-রেকর্ডে যে কণ্ঠ রয়েছে, সেটি আদতে শাহজাহানের কি না, তা নিশ্চিত করতে ফরেন্সিকের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে ৷ ফরেন্সিকের রিপোর্ট এলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ৷"
এদিকে, ন্যাজাট-কাণ্ডের দশ দিন পরেও খোঁজ মেলেনি ঘাতক লরির চালক আব্দুল আলিম মোল্লার ৷ কোথায় তিনি গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন, কেন এতদিন পরেও সন্ধান মিলল না, শাহজাহান ঘনিষ্ঠ ঘাতক এই লরি চালকের, এ নিয়ে স্পষ্ট কোনও জবাব নেই পুলিশের কাছে ৷ তবে, পুলিশের একটি সূত্রের অনুমান, চোরাপথে তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারেন ৷ কারণ, ওপার বাংলায় শাহজাহানের অনেক ডেরা রয়েছে ৷ সেখানে কোথাও আলিম মোল্লা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে তৎপর হয়েছে বসিরহাট জেলা পুলিশ ৷
প্রসঙ্গত, সিবিআই-এর মামলার পাশাপাশি, ইডি-র উপর হামলার ঘটনাতেও অন্যতম সাক্ষী হলেন সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার বাসিন্দা এই ভোলানাথ ঘোষ ৷ গত 10 ডিসেম্বর, বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে শাহজাহানের করা পুরনো একটি মামলার সাক্ষ্য দিতে বসিরহাট আদালতে যাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু, আদালতে যাওয়ার পথেই ন্যাজাটের বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভোলানাথের চারচাকা গাড়ি ৷ উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে তাঁর গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷
ঘটনার অভিঘাত এতটাই ছিল যে, সংঘর্ষের পর গাড়ি ও ঘাতক লরি মুহূর্তে গিয়ে পড়ে পাশের নয়ানজুলিতে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলনাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ এবং তাঁর গাড়ির চালক শাহনুর আলমের ৷ ঘটনায় বরাত জোরে প্রাণে বাঁচেন সিবিআই ও ইডি মামলার অন্যতম এই সাক্ষী ৷ সেই ঘটনাকে ঘিরে একের পর এক রহস্য উন্মোচন হতে শুরু করেছে ৷
ইতিমধ্যে, সন্দেহভাজন একটি বাইক এবং ইকো গাড়ির গতিবিধি পুলিশের নজরে এসেছে ৷ ভোলানাথের দাবি, তাঁকে খুন করতেই ওই দু’টি গাড়ি ফলো করছিল তাঁর গাড়িকে ৷ খুনের ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব তুলে ধরে ইতিমধ্যে সস্ত্রীক শাহজাহান-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ আট জনের বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন ভোলানাথ ৷
খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে অন্যতম হলেন, উত্তম সর্দার ৷ ইডির উপর হামলার ঘটনায় 2024 সালেও একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন ৷ বর্তমানে জামিনে মুক্ত ছিলেন তিনি ৷ তবে, উত্তম-সহ ধৃত ট্রাকের খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লা ও রুহুল কুদ্দুস তরফদার (সন্দেহভাজন বাইক চালক) কারও নাম ছিল না ভোলানাথের দায়ের করা অভিযোগে ৷ একমাত্র গ্রেফতার হওয়া আব্দুল আলিম মোল্লার সহযোগী নজরুল মোল্লার নামই উল্লেখ ছিল এফআইআর-এ ৷ যদিও পুলিশের দাবি, ধৃত উত্তম, রুহুল এবং গোলামের নাম এফআইআরে না-থাকলেও, নজরুলের মতো এরাও খুনের ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ৷