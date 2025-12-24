বাংলাদেশে শান্তি ফেরাতে নোবেলজয়ী ইউনূসের উপরই আস্থা শত্রুঘ্নর

বাংলাদেশে শান্তি ফেরাতে নোবেলজয়ী ইউনূসের উপরই আস্থা শত্রুঘ্নর
Published : December 24, 2025 at 6:40 PM IST
আসানসোল, 24 ডিসেম্বর: আশান্ত বাংলাদেশ ৷ ওপারের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তথা নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে এপারে ক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে একাংশের মধ্যে ৷ দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদে পোড়ানো হচ্ছে তাঁর কুশপুতুল ৷ তবে সেই ইউনূসের উপরেই আস্থা রাখছেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ।
আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । সেখানে অংশ নিতে এসেছিলেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা । বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর তাঁকে প্রশ্ন করা হলে প্রথমে তিনি বলেন, "এটি আন্তর্জাতিক বিষয় এবং এই বিষয়ে আমার মন্তব্য করা উচিত কি না জানি না ।"
যদিও পরে তিনি বলেন, "আমার আশা আছে ৷ বাংলাদেশের এখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বলা চলে মহম্মদ ইউনূসকে । উনি নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন । আমার মনে হয়, এ বিষয়ে ওঁরও চিন্তা ভাবনা করা উচিত এবং নিশ্চয়ই তিনি করছেন । নিশ্চয়ই তিনি ন্যায়ের পথে হাঁটবেন এবং বাংলাদেশের মানুষেরা বিচার পাবেন ।"
এই মূহূর্তে উত্তাল পরিস্থিতি বাংলাদেশে । হাসিনা বিরোধী সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর গোটা বাংলাদেশ জুড়ে আবারও আগুন জ্বলছে । ভাঙচুর করে আগুন লাগানো হয়েছে বাংলাদেশের বাঙালি, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, সংস্কৃতি প্রবণ মানুষের সংগঠন ছায়ানটে । এমনকি সংবাদপত্রের অফিসেও চলেছে হামলা ৷
পাশাপাশি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে 25 বছরের এক সংখ্যালঘু যুবককে প্রথমে পিটিয়ে খুন ও পরে গায়ে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ যাতে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রাজনীতি ৷ নতুন করে অশান্তিতে ত্রস্ত সাধারণ মানুষ । ভারত ভিসা দেওয়া বন্ধ করেছে বাংলাদেশি নাগরিকদের । ওদিকে প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদের ইউনূসের ভূমিকা নিয়েও । আর এই অবস্থা দেখে ব্যথিত 'বিহারি বাবু' শত্রুঘ্ন সিনহা ৷
তিনি বলেন, "বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের দেশ এবং বিশেষ করে বাংলার অনেক মিল রয়েছে । আমাদের ভাষা এক । আমাদের সংস্কৃতি এক এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুই দেশকে জুড়ে রেখেছেন । সেই কারণে বাংলাদেশে কোনও দোলাচল দেখলে আমাদের দুঃখ হয় । কিন্তু তার পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে যে অন্য কোনও দেশের সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য করা কি ঠিক ? ফরেন যে পলিসি রয়েছে তাতে এটা সঠিক কি ? এটা ওঁদের দেশের মামলা, ওঁরাই বুঝবেন ।"