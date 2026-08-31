নেপালে বিপর্যয়ের সময় বিদেশ ভ্রমণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ! কটাক্ষ শত্রুঘ্নের

নেপালে বিপর্যয়ের সময় বিদেশ ভ্রমণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ! কটাক্ষ শত্রুঘ্নের
তাঁর কথায়, প্রতিবেশী দেশে যখন বিপর্যয়, তখন তার পাশে না-থেকে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর করে চলেছেন ৷
Published : August 31, 2026 at 2:18 PM IST
আসানসোল, 31 অগস্ট: নেপালে ভয়াবহ বিপর্যয় । বন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সে দেশ ৷ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা । আর এই রকম পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিদেশ সফরকে তীব্র কটাক্ষ করলেন আসানসোলের সাংসদ তথা চিত্র অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা । তাঁর কথায়, প্রতিবেশী দেশে যখন বিপর্যয়, তখন তার পাশে না-থেকে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর করে চলেছেন ৷
রবিবার আসানসোল রাইফেল ক্লাবে ইস্ট জোনের শুটিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা । সেখানেই তিনি বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন দেশ-বিদেশ সফরে । বিশেষ করে নেপালের এই বিপর্যয়ের সময় । নেপালকে তো এদেশের মানুষ নিজের দেশই মনে করে । কারণ সেখানে 'রুটি-বেটির' সম্পর্ক রয়েছে । নেপালই একমাত্র দেশ এবং আমাদের এমন একটা প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যে সেখানকার মানুষ আমাদের পরিবারের মতো । তাদের ওপর এত বড় একটা ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে ! বন্যার এত ভয়াল রূপ । এত মানুষ মারা গেছেন । আমি মনে করি, সরকারি ভাবে যে সংখ্যাটা সামনে আসছে, তার চেয়ে হয়তো 10-20 গুণ বেশি মানুষ মারা গেছেন । বলতেও ভয় লাগছে ! এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নেপালে ! আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঠিক এই মুহূর্তে, এই ট্র্যাজেডির সময়ে বিদেশে !"
এমন ঘটনা আমাদের দেশেও হতে পারে বলে বিপদের আশঙ্কা প্রকাশও করেছেন বিহারী বাবু । শত্রুঘ্ন বলেন "আমাদের কত মানুষ রয়েছেন সেখানে, ভারতীয় মানুষজন যেমন রয়েছেন, বিদেশি নাগরিকও আছেন । আমাদের ভারতীয় পরিবারের অনেকে আছেন, নেপালি পরিবারের অনেকে আছেন । আর সবচেয়ে বড় কথা, সেই বিপদের সঙ্গে, নেপালের সেই ট্র্যাজেডির সঙ্গে আমাদের নিজেদের দেশ, আমাদের বিহার, আমাদের ঝাড়খণ্ড, আমাদের ইউপি - সেগুলোও কি কোনও সংকটের দিকে এগোচ্ছে না ? এই সংকটের মুহূর্তে সেখানেও কি কিছু হতে পারে না ? এটাও একটা বড় প্রশ্ন ।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, "এমন একটা সময়ে উনি বিদেশ সফরে, যখন দেশের লোকসভা বা সংসদ ঠিকমতো চলতে পারছে না, উনি সেখানে আসতে পারছেন না ৷ তা সত্ত্বেও নিজেকে 'কুল' দেখাতে বিদেশে যাচ্ছেন ! কিন্তু উনি কুল নন, দেশের জেন জি এবং জনগণ সবকিছু বুঝে গেছে । আমি ওঁকে বিনম্র ভাবে অনুরোধ করব, হাত জোড় করে বলতে চাই - প্রধানমন্ত্রীজি, আপনি দয়া করে মানুষের সঙ্গে কথা বলুন, ফিডব্যাক নিন ।"
সবশেষে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে তাঁকেই সরাসরি প্রশ্ন করেন শত্রুঘ্ন । তিনি বলেন "নেপাল আর ভারতের ওপর এখন যে বড় সংকট এসেছে, এই সময়ে আপনার এই বিদেশ সফর - উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান সফর কি পরে করা যেত না ? এটা কি পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না ?"
রাজ্যে পালাবদলের পর আসানসোলে বিজেপির মন্ত্রী-বিধায়কের সঙ্গে শুটিং রেঞ্জে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে শত্রুঘ্নকে ৷ বিভিন্ন সময়ে তাঁর মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়েও সুনাম শোনা গিয়েছে । বহুদিন পর এমন চাঁচাছোলা ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করলেন বিহারী বাবু ।