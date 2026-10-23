নিজেকে পদ্ম শিবিরের সদস্য বলে দাবি বিজেপি কর্মী খুনে মূল অভিযুক্ত শত্রুর
Malda BJP Worker Murder Case: বিজেপি কর্মী খুনে গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত ৷ জমি নিয়ে বিবাদের জেরে খুন বলে অনুমান তদন্তকারীদের ৷
Published : October 23, 2026 at 8:02 PM IST
মালদা, 23 অক্টোবর: মহাদশমীর রাতে ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকেলি গ্রামে বিজেপি কর্মীকে খুনের ঘটনার তদন্তে তৎপর পুলিশ ৷ এই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে বুধবারেই গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়েছে মূল দুই অভিযুক্তকেও ৷ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবারই ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৷ এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হলেও মূল অভিযুক্তের দাবি, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ তিনি নিজেও একজন বিজেপি কর্মী ৷ দীর্ঘদিন ধরে তিনি পদ্ম শিবিরের সদস্য ৷
মহাদশমী তিথিতে যখন বাড়ির সবাই বাইরে ছিলেন, ঠিক সেই সময় রামকেলি গ্রামে বাড়িতে ঢুকে খুন করা হয় সমীর ঘোষ নামে 27 বছরের এক যুবককে ৷ তিনি বিজেপি কর্মী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি একটি বুথের দায়িত্বেও ছিলেন ৷ দুষ্কৃতীরা প্রথমে ধারাল অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে, পরে গুলি চালিয়ে সমীরের মৃত্যু নিশ্চিত করে ৷ খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ৷ কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সমীরের ৷
এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে সমীরের প্রতিবেশী শত্রু ঘোষ ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ৷ শত্রুর পরিবারের সদস্যদের দিকেও আঙুল তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ তাঁদের বক্তব্য, সমীরের সঙ্গে শত্রুর পুরনো বিবাদ ছিল ৷ মূলত জমি জায়গার দখলদারি নিয়েই এই বিবাদ ৷ এর জেরে 2025 সালে একজন খুনও হন ৷ এই বিবাদ গড়িয়ে যায় রাজনৈতিক আঙিনাতেও ৷
সমীর বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী ৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজার কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থী অম্লান ভাদুড়ির হয়ে প্রচারে কাজও করেছিলেন ৷ দলীয়ভাবে এলাকার একটি বুথের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি ৷ অন্যদিকে, এলাকায় তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতা হিসাবেই পরিচিত ছিলেন শত্রু ৷ ফলে ব্যক্তিগত এই বিবাদে রাজনৈতিক রং লাগতে দেরি হয়নি ৷
এদিন পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "এই ঘটনায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ ঘটনার দিনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রঞ্জন ঘোষ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ গতকাল মূল দুই অভিযুক্ত শত্রু ঘোষ এবং ছোটন ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আজ ধৃতদের জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি এখনও পাওয়া যায়নি ৷ আশা করা হচ্ছে ধৃতদের জেরা করে সেসব উদ্ধার করা সম্ভব হবে ৷"
পুলিশ সুপার আরও বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই দু’জনের মধ্যে পুরনো শত্রুতা ছিল ৷ তার জেরে 2024 সালে একজন খুন হন ৷ 2025 সালেও সুফল নামে আরেকজন খুন হন ৷ সেই বিবাদের জেরেই হয়তো এই ঘটনা ৷ এলাকায় শান্তি রক্ষায় পুলিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছে ৷"
অন্যদিকে আদালতে যাওয়ার পথে শত্রু ঘোষ বলেন, "এই খুনের সঙ্গে আমি জড়িত নই ৷ ওরা মদ্যপান করে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করেছিল ৷ তার জেরেই এই খুন ৷ এর সঙ্গে রাজনীতিরও কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমি দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করি ৷ সমীরও বিজেপি করত ৷"