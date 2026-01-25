ভিআইপির মর্যাদা চান না, লাইনে দাঁড়িয়েই SIR শুনানিতে শশী

ভিআইপির মর্যাদা চান না, লাইনে দাঁড়িয়েই SIR শুনানিতে শশী
কেশব ভবনে শুনানির জন্য তাঁকে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন । ভিআইপি প্রোটোকল মেনে হাজিরা দেননি তিনি ৷
Published : January 25, 2026 at 2:11 PM IST
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: সাংসদ-বিধায়কদের পর এবার রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রী । ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র জেরে তলব করা হল রাজ্যের নারী ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ দফরের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে । রবিবার দুপুরে উত্তর কলকাতার কেশব ভবনে শুনানির জন্য তাঁকে ডেকে পাঠায় নির্বাচন কমিশন । তবে ভিআইপি প্রোটোকল মেনে হাজিরা দেননি তিনি ৷
মন্ত্রীর বার্তা, তিনি কোনও বিশেষ সুবিধা বা 'স্পেশাল ট্রিটমেন্ট' চান না । সাধারণ ভোটাররা যেভাবে রোদে পুড়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের নাগরিকত্ব বা ভোটাধিকারের প্রমাণ দিচ্ছেন, তিনিও ঠিক সেভাবেই লাইনে দাঁড়িয়ে শুনানিতে অংশ নেবেন । সেটাই করেন তিনি । জাতীয় ভোটার দিবসে খোদ মন্ত্রীকে নথিপত্র হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ৷
তৃণমূল সূত্রে খবর, এর আগে দেব, সায়নী ঘোষ, বাপি হালদারের মতো সাংসদদেরও একই কারণে তলব করা হয়েছিল । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল শশী পাঁজার নাম । রবিবার জাতীয় ভোটার দিবসে এই শুনানি নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মন্ত্রী । তবে ক্ষোভ থাকলেও তিনি জানিয়েছেন, দেশের আইন ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই তিনি হাজিরা দিয়েছেন ।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "2002 সাল থেকে তিনি এই নির্দিষ্ট ঠিকানার ভোটার । তাঁর শ্বশুরমশাই অজিত পাঁজা থেকে শুরু করে পরিবারের সকলেই দীর্ঘকাল ধরে এখানে ভোট দিয়ে আসছেন । কিন্তু কমিশন হঠাৎ তাঁকেও 'সন্দেহজনক' বা ত্রুটিপূর্ণ তালিকায় ফেলেছে । মন্ত্রীর কথায়, "গ্রামের মানুষ 20-30 কিলোমিটার দূর থেকে এসে যদি লাইনে দাঁড়াতে পারেন, তাহলে আমি কেন পারব না ? আমি এখানে মন্ত্রী হিসেবে আসিনি, একজন সাধারণ ভোটার হিসেবে এসেছি । তাই অন্য পাঁচজন নাগরিকের মতোই আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আমার পালা আসার অপেক্ষা করব । আমার জন্য আলাদা চেয়ার বা খাতিরদারির কোনও প্রয়োজন নেই ।"
শুনানিতে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে একাধিক নথি সঙ্গে নিয়ে লাইনে দাঁড়ান শশী পাঁজা । তিনি জানান, 2002 সালের ভোটার তালিকার ফিজিক্যাল কপি বা হার্ড কপি তিনি সঙ্গে এনেছেন, যেখানে তাঁর নাম স্পষ্ট রয়েছে । এছাড়া নিজের বয়স ও বাসস্থানের প্রমাণ হিসেবে স্কুল জীবনের আইসিএসই এবং আইএসসি পাসের সার্টিফিকেটও কমিশনের আধিকারিকদের দেখাবেন বলে জানান । তবে এই তলবকে সাধারণ মানুষের হয়রানি ছাড়া আর কিছুই মনে করছেন না তিনি ।
তাঁর অভিযোগ, কমিশনের ব্যবহৃত সফটওয়্যার বা প্রযুক্তিতে বড়সড় গলদ রয়েছে । তিনি বলেন, "যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে, তা আদৌ আপডেটেড নয় । যার ফলে বহু মানুষের নাম অকারণে বাদ যাচ্ছে বা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নোটিশ ধরানো হচ্ছে । একজন দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি ও ভোটারকে হঠাৎ করে গিয়ে প্রমাণ দিতে হচ্ছে তিনি এই এলাকার বাসিন্দা - এটা সম্মানের প্রশ্ন । আজ জাতীয় ভোটার দিবস, আর আজকেই ভোটারদের এই হয়রানি কি কাম্য ?"
মন্ত্রীর এই তলব এবং সাধারণ লাইনে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা । তৃণমূল নেতা তথা দলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এই ঘটনাকে বিজেপির চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন । তাঁর কথায়, "বিজেপির নির্দেশে বাংলাকে উত্যক্ত করা হচ্ছে । নির্বাচন কমিশন এখন নিরপেক্ষতা হারিয়ে বিজেপির সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে । বাংলার বিশিষ্টজন থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের ডেকে পাঠানো আসলে বাঙালিয়ানাকে অপমান করার শামিল ।"
অন্যদিকে, বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বিষয়টিকে লঘু করে দেখারই পরামর্শ দিয়েছেন । শশী পাঁজার সাধারণ মানুষের মতো লাইনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েও তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েননি । তাঁর বক্তব্য, "এটা কোনও হয়রানি নয়, বরং একটি রুটিন আইনি প্রক্রিয়া । যেমন বিমানবন্দরে নিরাপত্তার স্বার্থে ভিআইপিদেরও তল্লাশির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এটাও তেমনই ।"
তিনি মনে করিয়ে দেন, "বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত বা তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যদেরও শুনানিতে যেতে হয়েছে । ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত করতেই এই প্রক্রিয়া চলছে । তাই শশী দেবী যদি সাধারণ নাগরিক হিসেবে যান, সেটা ভালো দৃষ্টান্ত, কিন্তু এটা নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা না করাই ভালো ।"