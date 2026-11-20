বিরূপাক্ষরা গিয়েছেন নকশালপন্থীরা এসেছেন, থ্রেট কালচার নিয়ে সরব স্বাস্থ্যমন্ত্রী
Kolkata Medical College Threat Culture: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে থ্রেট কালচারের অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ সেই প্রেক্ষিতেই মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷
Published : November 20, 2026 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: দু’বছর আগে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে থ্রেট কালচার চলে বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই থ্রেট কালচারে তৎকালীন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িতরাই যুক্ত ছিলেন বলে অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন ৷
মাসকয়েক রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে ৷ তার পরও হাসপাতালগুলি থেকে থ্রেট কালচার নিমূর্ল হয়নি বলে অভিযোগ ৷ শুক্রবার তা নিজে মুখে স্বীকারও করে নিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, একসময় বিরূপাক্ষরা হাসপাতালগুলিতে থ্রেট কালচার চালাতো৷ এখন সেটাই করছে নকশালপন্থীরা ৷
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘থ্রেট কালচার যায়নি। বিরূপাক্ষদের জায়গায় এখন নকশালপন্থীরা এসেছে ৷ মেডিক্যাল কলেজে নতুন করে থ্রেট কালচার তৈরি করা হচ্ছে ।’’ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপট কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ৷ সেখানে পড়ুয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে বয়কট ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে৷ অভিযোগ, একটি ছাত্র সংগঠনের কয়েক জন সমর্থক কলেজের কিছু পড়ুয়াকে হুমকি দিচ্ছেন ৷ ওই পড়ুয়াদের ক্লাসে ও কলেজ চত্বরে একঘরে করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে । ব্যাচের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ ও সোশাল মিডিয়া গ্রুপ থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
পাশাপাশি লেকচার থিয়েটারে ঢুকতে বাধা দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ ৷ শুক্রবার সকালে এই অভিযোগ সামনে আনেন এমএমও-র রাজ্য সভাপতি রুদ্রনীল নন্দী । তার পরই থ্রেট কালচার নিয়ে সরব হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই চার-পাঁচটি ফোন পেয়েছেন ।
যাঁরা এই থ্রেট কালচারের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করেন, তাঁরাই এখন নিজেদের মতের সঙ্গে না মেলা পড়ুয়াদের একঘরে করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন । নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হচ্ছে । বলা হচ্ছে, তাঁরা লেকচার থিয়েটারে ঢুকলে বাকিরা বেরিয়ে যাবেন । এটা কি প্রগতি ?’’
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, প্রত্যেক পড়ুয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন । কোনও গোষ্ঠীর হুমকিতে তাঁদের ক্লাস করা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পথে বাধা তৈরি করা যায় না । তাঁর কথায়, "এই ধরনের হুমকি পড়ুয়াদের মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে । নিজেদের অবহেলিত মনে করতে পারেন তাঁরা । এর দায় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সমর্থকদেরই নিতে হবে । লিখিত অভিযোগ হাতে এলে কলেজ কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । "
প্রসঙ্গত, চোরবাগান সর্বজনীনের দুর্গাপুজোয় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা এবং তার পরবর্তী চিকিৎসা পরিষেবা ঘিরে কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ । ওই ঘটনায় আহতদের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন কলেজের আটজন ইন্টার্ন চিকিৎসক । পাশাপাশি, হাসপাতালের জরুরি বিভাগে জীবনদায়ী ওষুধ ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব নিয়েও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন তাঁরা । এর পরেই কর্তব্যে অবহেলা ও নিয়মভঙ্গের অভিযোগে মঙ্গলবার ওই আট ইন্টার্নকে শো-কজ নোটিশ দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।
নোটিশ প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাসকে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান জুনিয়র চিকিৎসক ও পড়ুয়াদের একাংশ । অভিযোগ, সেই বিক্ষোভ চলাকালীন অধ্যক্ষ এবং কয়েকজন শিক্ষক-চিকিৎসককে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য ও গালিগালাজ করা হয় । সেই সময় বহিরাগতদের তাণ্ডবের অভিযোগ ঘিরেও উত্তেজনা ছড়ায় কলেজ চত্বরে । ওই অশান্তির ঘটনার তদন্তে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ।
এরই মধ্যে এবার পড়ুয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে বয়কটের হুঁশিয়ারির অভিযোগ সামনে এল । ফলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ফের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ছাত্ররাজনীতি এবং থ্রেট কালচার নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ।
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