ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপুজো টানা ছুটিতে কোপ, সরকারি হাসপাতালে চালু হবে নতুন রস্টার
Sharadwat Mukherjee: স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ছুটির এই প্রথা আর চলবে না ৷
Published : October 23, 2026 at 7:23 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় ষষ্ঠী থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত টানা ছুটির রেওয়াজে ইতি টানতে চলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর । আগামী বছর থেকে আর পাঁচটা সরকারি দফতরের মতো দীর্ঘ ছুটির সুযোগ পাবেন না সরকারি হাসপাতালের কর্মীরা । পুজোর চার দিন, অর্থাৎ সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত বিশেষ রস্টার মেনেই চলবে হাসপাতাল । শুক্রবার, দ্বাদশীর দিন এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা জরুরি পরিষেবা । তাই উৎসবের মরশুমেও রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই ।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, 1947 সালের পর থেকে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ষষ্ঠী থেকেই কার্যত ছুটির পরিবেশ তৈরি হয়ে যেত । সেই রেশ চলত লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত । বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এই অলিখিত রীতিতে এ বার বদল আনা হচ্ছে । স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ছুটির এই প্রথা আর চলবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি ।
শারদ্বতের কথায়, "ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ছুটি নেওয়া বন্ধ হোক । এত দিন ধরে এটা রীতি-রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 1947 সালের পর থেকে ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপুজো হাসপাতালে একটা ছুটি-ছুটি ভাব ছিল । এটাই চলে আসছিল ।" আগামী বছর থেকে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী - এই চার দিন হাসপাতালগুলিতে বিশেষ রস্টার চালু থাকবে । তবে এই ব্যবস্থা মূলত অ-চিকিৎসক কর্মীদের জন্য । স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ওই চার দিনে নন-মেডিক্যাল কর্মীদের উপস্থিতির হার থাকবে 50 শতাংশ । অর্থাৎ, অ-চিকিৎসক কর্মীদের অর্ধেক সংখ্যক কর্মীকে কাজে থাকতে হবে । তবে চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য আগাম নির্দিষ্ট কোনও রস্টার থাকবে না । হাসপাতালের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের কাজে উপস্থিত থাকতে হবে ।
এ বছর থেকেই এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, মেডিক্যাল কলেজগুলির শিক্ষক, অধ্যক্ষ, মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল (এমএসভিপি), নন-মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট থেকে শুরু করে সাফাইকর্মী - সকলেই কাজে ফিরেছেন । যাঁরা ছুটিতে ছিলেন, তাঁদের ছুটি বাতিল করে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
শারদ্বতের কথায়, "1947 সালের পর থেকে রীতি-রেওয়াজ ছিল । সেটা এ বার বন্ধ হল ।" স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, অন্যান্য সরকারি দফতরের সঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের কাজের ধরন এক নয় । সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রতিদিনই বহু রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন । পুজোর সময়েও জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন থাকে । তাই দীর্ঘ ছুটির বদলে কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ । আগামী বছর থেকে পুজোর চারদিনে বিশেষ রস্টার মেনে হাসপাতালগুলিতে কাজ চলবে । তবে চিকিৎসক ও নার্সদের ক্ষেত্রে হাসপাতালের প্রয়োজনই হবে উপস্থিতি নির্ধারণের প্রধান মাপকাঠি । তাঁদের জন্য আগে থেকে ছুটির কোনও নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করা হবে না ।