প্রধানের পদত্যাগ, টসে জেতা শান্তিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এখন বিজেপি'র দখলে
তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা পদত্যাগ করছেন। শান্তিপুরের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ার রহমান শাহ পদত্যাগ করলেন।
Published : June 25, 2026 at 11:57 AM IST
শান্তিপুর, 25 জুন: পালাবদলের পর রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে ৷ মূলত সেই অভিযোগে গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূল নেতা থেকে মন্ত্রীরা। নদিয়ায় ইতিমধ্যেই তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কৃষ্ণনগর দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাস গ্রেফতার হয়েছেন। অভিযোগ, তিনি অবৈধভাবে তাঁর বাড়িতে সরকারি ত্রাণ মজুত করে রেখেছিলেন।
অন্যদিকে, নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান একই অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন ৷ শুধু তৃণমূল নেতারা গ্রেফতার হচ্ছেন, এমনটা নয় ৷ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা পদত্যাগ করা শুরু করেছেন। এবার নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ার রহমান শাহ পদত্যাগ করলেন। তিনি তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন।
আরবান্দি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা 20 জন। এর মধ্যে 10 জন সদস্য ছিলেন বিজেপির এবং 9 জন সদস্য ছিলেন তৃণমূলের ও একজন নির্দল ছিলেন। পরবর্তীকালে ওই নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলকে সমর্থন করে। যার জেরে সদস্য সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় তৃণমূল এবং বিজেপির 10 জন। সেই কারণে বোর্ড গঠনের সময় টস হয়েছিল। আর সেই টসে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল। সেই কারণেই এতদিন ওই গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে ছিল। এবার তৃণমূলের প্রধান শান্তিপুর বিডিও-র কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার কারণে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা কমে গেল। স্বাভাবিকভাবেই কয়েকদিনের মধ্যেই বোর্ড গঠন করতে চলেছে বিজেপি ৷
এ বিষয়ে তৃণমূল প্রধান জিয়ার রহমান শাহ বলেন, "আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে কোনও রকম আমার ওপর চাপ আসছিল এমনটা নয় ৷ কাজ করতে পারছিলাম না এমনটাও নয়। আমার ব্যক্তিগত প্রচুর কাজ রয়েছে সেগুলো সামলাতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। সেই কারণেই আমি পদত্যাগ পত্র জমা দিলাম। তবে আমি পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে থাকছি, শুধুমাত্র প্রধান থেকে অব্যাহতি নিলাম।"
এ বিষয়ে বিজেপি নেতা তথা শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, "তৃণমূলের আপাদমস্তক সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। তবে আরবান্দি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যিনি পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন তিনি খুব সৎ এবং স্বচ্ছ মানুষ ৷ শুধু আমি নয়, সেখানকার সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীরাও সে বিষয়টি জানে ৷ আমরা আজ পর্যন্ত তাঁকে কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হতে দেখিনি এবং বিরোধীদের আগাগোড়া সম্মান করে এসেছেন ৷ তবে তৃণমূল থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়টা আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।"
বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিজেপির দরজা বন্ধ রয়েছে সকলের জন্যই। তাই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।"