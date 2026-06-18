মুর্শিদাবাদ থেকে টাকি পর্যন্ত শুরু হবে ভারতমালা প্রকল্পে রাস্তার কাজ: শান্তনু ঠাকুর
বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ নীলদর্পণে জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর৷
Published : June 18, 2026 at 3:33 PM IST
বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 18 জুন: সীমান্ত সুরক্ষায় ইতিমধ্যেই কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তারই মাঝে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানালেন, ভারতমালার কাজও শুরু হবে। মুর্শিদাবাদ থেকে টাকি পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের কাজ হবে। একই সঙ্গে ডিম থেরাপি নিয়ে শান্তনু বলেন, ‘‘ডিম থেরাপি এই যুগের উপযোগী একটা থেরাপি। যার মাধ্যমে মানসম্মান যাবে।’’ পাশাপাশি মতুয়া গোঁসাইদের ভাতা নিয়ে বিধায়কদের বিধানসভায় প্রস্তাবের আবেদন জানিয়েছেন।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভায় শুরু হয়েছে জনকল্যাণ শিবির। তিনদিন শিবির হওয়ার কথা থাকলেও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি দেখে আরও একদিন সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। শেষদিনে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ নীলদর্পণে জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। শিবির ঘুরে দেখেন তিনি। শিবির থেকে সাধারণ মানুষের হাতে গাছের চারা তুলে দেন এবং বয়স্কদের হাতে বার্ধক্য ভাতার ফর্ম তুলে দেন শান্তনু।
পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "জনকল্যাণ শিবির পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা বড় উদ্যোগ। প্রচুর মানুষের এর মাধ্যমে সেবা পাচ্ছে। আগামিদিনেও পাবে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল, সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বদ্ধপরিকর।"
যশোর রোড সম্প্রসারণ এবং ভারতমালা প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণ নিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘‘কলকাতা থেকে পেট্রাপোল বন্দরে যাতায়াতে যশোর রোড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন খুব শীঘ্রই এটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হবে।" ভারতমালার রাস্তা প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘‘খুব শীঘ্রই ভারতমালার কাজ শুরু হবে মুর্শিদাবাদ থেকে টাকি পর্যন্ত।"
অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে অতীতে একাধিকবার তৃণমূল সরকারের কাছে মতুয়া গোঁসাইদের ভাতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। শান্তনু ঠাকুরও আশ্বস্ত করেছিলেন, বিজেপি সরকার মতুয়া গোঁসাইদের ভাতা দেবে। এই প্রসঙ্গে এদিন শান্তনু ঠাকুর বলেন, "এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতুয়া সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে, তাঁদের দিকে সরকারের সাহায্যের হাত বাড়ানো উচিত।" শান্তনুর কথায়, "আমি বিধায়কদের বলব বিষয়টি সদনে তোলার জন্য।"
বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক তৃণমূল নেতার গ্রেফতার হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের উপর ডিম থেরাপি চলছে। ডিম থেরাপি নিয়ে শান্তনু বলেন, "ডিম থেপারিটা নতুন চল হয়েছে। আমাদের দল বলে দিয়েছে কারও গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। আমি মনে করি ডিম থেরাপি এই যুগের উপযোগী একটা থেরাপি। যার মাধ্যমে মানসম্মান যাবে।"