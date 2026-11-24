মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে শান্তনু-সুব্রতর আলাদা কমিটি, একটির উপদেষ্টা মণ্ডলীতে শুভেন্দু
Matua Thakurbari Committee: মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের 23 দিনের মাথায় দুই ভাইয়ের আলাদা কমিটি ঘোষণাকে ঘিরে উঠছে বিভাজনের প্রশ্ন ৷ কী বক্তব্য কমিটিদ্বয়ের ?
Published : November 24, 2026 at 6:59 PM IST
গাইঘাটা, 24 নভেম্বর: ঠাকুরবাড়িকে ভাগ করতে দেব না ! চলতি মাসের শুরুতে ঠাকুরনগরে এসে বলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর মন্তব্যের 23 দিনের মাথায় মতুয়া বাড়ির দুই ভাই শান্তনু এবং সুব্রত ঠাকুরের দু'টি আলাদা কমিটির ঘোষণা ঘিরে সেই বিভাগের প্রশ্নই উঠে গেল ।
তবে দুই ভাইয়ের কমিটির প্রধান সেবায়েত মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর বলেন, "আমাদের ঠাকুরবাড়িতে কোনও বিভাজন নেই । আমরা সকলে এক ।" অন্যদিকে, সুব্রত ঠাকুরের দাবি, কোটি কোটি মতুয়া ভক্তদের পরিষেবা দিতেই দু'টি কমিটি ।
তৃণমূল জামানায় ঠাকুরবাড়ির অন্দরে ফাটল তৈরি হয়েছিল । সেই সময় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের দু'টো কমিটি তৈরি হয়েছিল । যার একটির মাথায় ছিলেন মমতা ঠাকুর । অন্যটির প্রধান ছিলেন শান্তনু এবং সুব্রত ঠাকুর । 2025 সালে শান্তনু ও সুব্রতর মধ্যে দূরত্বের খবর ছড়িয়েছিল । আলাদা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ ঘোষণা করেছিলেন সুব্রত ঠাকুর ।
ফলে ঠাকুরবাড়িতে একই নামের তিনটি সংগঠন তৈরি হয় । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর 1 নভেম্বর ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে এসে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিভাজন নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু । সেই মঞ্চ থেকে তিনি জানিয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়িকে ভাগ করতে দেবেন না । তারপর থেকে মতুয়াদের একাংশ মনে করেছিল এবার হয়তো দুই ভাইয়ের মধ্যে ঐক্য দেখা যাবে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের 23 দিনের মাথায় ঠাকুরবাড়িতে সেই বিভাজনের ছবিই দেখা গেল । প্রতি বছরের মতো এবারও রাস উৎসব উপলক্ষে ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া সম্মেলন ও অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের কমিটির পুনর্নবীকরণ হয় ।
এদিন শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । অন্যদিকে, সুব্রত ঠাকুর তাঁর ঘরের সামনে আলাদা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । দুই অনুষ্ঠান মঞ্চেই দেখা গিয়েছিল শান্তনু ঠাকুর এবং সুব্রত ঠাকুরের বাবা মুঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরকে । শান্তনু ঠাকুরের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কমিটির সংঘাধিপতি হিসেবে শান্তনুর নাম ঘোষণা করেন মুঞ্জুল কৃষ্ণ।
পরে সুব্রত ঠাকুরের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সংঘাধিপতি হিসেবে সুব্রত ঠাকুরের নাম ঘোষণা করেন মুঞ্জুল কৃষ্ণ । বাকি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন সুব্রত ঠাকুর । তাঁর কমিটিতে উপদেষ্টা মণ্ডলীতে রাখা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ এছাড়াও রয়েছেন অসীম সরকার, অসীম বিশ্বাস, বঙ্কিম ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজন বিধায়ক । তবে দুই ভাইয়েরই অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের প্রধান সেবায়েত মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর ।
দুই ভাইয়ের আলাদা কমিটি গঠন প্রসঙ্গে বাবা মঞ্জুল কৃষ্ণ বলেন, "আমাদের ঠাকুরবাড়িতে কোনও বিভাজন নেই, আমরা সকলেই এক । এক হয়ে মতুয়াদের উন্নয়নে কাজ করছি । যারা বিভাজনের কথা বলে তারা বেশিদিন টিকতে পারে না ।"
সুব্রত ঠাকুরের অবশ্য দাবি, "সারা ভারতবর্ষে আমাদের 5 থেকে 6 কোটি মতুয়া ভক্ত রয়েছে । সংগঠন দু'টো হলে ভালো হয় । আরও বেশি করে ভক্তদের কাছে সাংগঠনিকভাবে পৌঁছনো যায় ৷ সুন্দরভাবে তাদের সমস্ত পরিষেবা দেওয়া যায় ।" তাঁর কমিটিতে শুভেন্দু অধিকারী থাকা প্রসঙ্গে সুব্রত বলেন, "বিরোধী দলনেতা থাকাকালীনও শুভেন্দু অধিকারী কমিটিতে ছিলেন । তিনি পরামর্শ দিয়েছেন । এখন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবারও তিনি কমিটিতে আছেন ।"