মমতার 'পা ভাঙা' নিয়ে খোঁচা শান্তনুর, কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূল আমলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে

মমতার 'পা ভাঙা' নিয়ে খোঁচা শান্তনুর, কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূল আমলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে
Shantanu attacks Mamata : শান্তনু বলেন, “আজকে চোট লাগবে আর কিছুদিন পর রক্তপাত হবে, সেটা হতে পারে না।”
Published : October 5, 2026 at 7:13 AM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর : 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে নন্দীগ্রামে গিয়ে আহত হয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পা ভাঙার দাবি ঘিরে সম্প্রতি সরব হয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নথিপত্র দেখিয়ে তিনি দাবি করেছেন, মমতার পায়ে কোনও 'ফ্র্যাকচার' ছিল না। এবার একই ইস্যুতে প্রশ্ন তুললেন চিকিৎসক তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। পাশাপাশি, তৃণমূল আমলের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন তিনি।
শান্তনু বলেন, “আমার দীর্ঘদিনের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা বলে, কোনও মানুষের পায়ে যদি চোট লাগে এবং সেই কারণে রক্তপাত ঘটে, তাহলে সেটা সঙ্গে সঙ্গেই হবে। আজকে চোট লাগবে আর কিছুদিন পর রক্তপাত হবে, সেটা সেই চোটের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে না।”
ব্যান্ডেজ নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। শান্তনুর কথায়, “লিগামেন্টের চোটের পর যদি ব্যান্ডেজ করা হয় , তাহলে দুই-তিন সপ্তাহ রাখতে হয়। ব্যান্ডেজটা তো বারবার খোলা-পরা যায় না। হাসপাতালে যদি ব্যান্ডেজ হয়, তাহলে দুই-তিন সপ্তাহ না রেখে বাড়িতে গিয়ে কী করে খুলব ? তারপর হঠাৎ করে সেখানে রক্তপাতের ছবি যদি দেখাই, সেটা তো পুরোনো আঘাতের সঙ্গে কোনওভাবেই সম্পর্কিত নয়, এটাই প্রমাণিত হয়।”
তৃণমূল আমলের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং তৎকালীন 'ডি-ফ্যাক্টো' স্বাস্থ্যমন্ত্রী এস পি দাসের দিকেও আঙুল তুলেছেন শান্তনু। তিনি বলেন, “প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ডি-ফ্যাক্টো স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন এস পি দাস। তাঁর আমলে স্বাস্থ্য দফতর রসাতলে গিয়েছিল এবং তাঁর চোখ দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেখতেন। আমি যেটুকু জেনেছি বা শুনেছি, 10 মার্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসএসকেএম-এর 12/B নম্বর বেডে ভর্তি হওয়ার পর সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নামকাওয়াস্তে রেখে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক যিনি মমতার চোখে বিশ্বখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন ছিলেন, সেই এস পি দাসই সবটা করেছেন।”
দাসই মমতার আঘাতের আসল সত্যিটা জানেন বলে মনে করেন শান্তনু। তাঁর কথায়, “তাহলে উনিই বলতে পারবেন আদৌ আঘাত জটিল ছিল কি না, বা চোট থাকলে প্লাস্টার করার প্রয়োজন ছিল কিনা, প্লাস্টার হঠাৎ করে কবে খোলা হল, কেন হল। এটা সেই বিশ্ববন্দিত অর্থোপেডিক সার্জন, ডি-ফ্যাক্টো স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাস আরও ডিটেইলস বলতে পারবেন।”
বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নিরপেক্ষ তদন্তের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা প্রকাশ করেছেন শান্তনু। তিনি বলেন, “মানুষ ভোট দিয়েছে, রায় মেনে নিতে হবে। 2021 সালে জিতেছি, সেটা মেনে নেব, আর 2026 এর ভোটে হারার পর বলব হারিনি, আমরা জিতেছি, এটা তো হতে পারে না। এবার নতুন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারছেন , তিনি সবকিছুর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তদন্ত করবেন। শুনেছি কাল তিনি বলেছেন সিআইডি এই বিষয়ে তদন্ত করবে। তদন্তকারী সংস্থা নিরপেক্ষ তদন্তের মধ্য দিয়ে যেটা সামনে আনবে, আগামী দিনে তার উপরই মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।