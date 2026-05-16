আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সের সমবায় ব্যাঙ্কে দুর্নীতি ! ইডি-র নজরে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস

আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সের সমবায় ব্যাঙ্কে দুর্নীতি ! ইডি-র নজরে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস
সোনা পাপ্পু মামলায় ইতিমধ্য়ে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে ইডি৷
Published : May 16, 2026 at 8:18 PM IST
কলকাতা, 16 মে: শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ঘিরে এবার সামনে এল নতুন অতিযোগ। কলকাতা পুলিশের আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সের সমবায় ব্যাঙ্কে জোর করে অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক অনিয়ম এবং টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে।
ইতিমধ্যেই সোনা পাপ্পু মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র হাতে গ্রেফতার হয়েছেন এই পুলিশকর্তা৷ তাঁকে ঘিরে তদন্ত আরও গভীরে নিয়ে যেতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
ইডি সূত্রে খবর, আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সের ওই সমবায় ব্যাঙ্কে কর্মরত ও সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে বহু পুলিশকর্মী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে বাধ্য করা হয়েছিল। পরে সেই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের নামে বড় অঙ্কের টাকা সরানোর অভিযোগ উঠেছে।
তদন্তকারীদের অনুমান, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত লাভ নয়, এই পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মধ্যস্থতাকারী জড়িত থাকতে পারেন। কারা এই আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন এবং কীভাবে টাকা ঘুরিয়ে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে ইডি। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু নথি ও ব্যাঙ্ক লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
উল্লেখ্য, সোনা পাপ্পু সংক্রান্ত মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করছিল ইডি। কিন্তু একাধিকবার তলব করা হলেও তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ। পরে চলতি সপ্তাহে তিনি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দেন৷ দিনভর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা৷ রাতের দিকে জানা যায় যে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে ইডি৷
ইডি সূত্রের দাবি, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে একাধিক আর্থিক অনিয়মের তথ্য। শুধু জমি দখল বা তোলাবাজির অভিযোগ নয়, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও টাকা সরানোর একটি সংগঠিত চক্র কাজ করত বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। সেই কারণেই এখন সমবায় ব্যাঙ্কের লেনদেন, অ্যাকাউন্ট খোলার নথি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তদন্তকারীদের একাংশের মতে, এই মামলায় আরও কয়েকজনের নাম সামনে আসতে পারে। ইতিমধ্যেই কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান পুলিশকর্মীকেও নজরে রাখা হয়েছে বলে খবর। আগামিদিনে এই ঘটনায় আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা।