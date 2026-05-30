শান্তনু-ঘনিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিকদের বদলি, বিশেষ নজর ভাঙড়ে
বদলির তালিকায় থাকা 67 জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিককে ভাঙড় ডিভিশনের বিভিন্ন থানায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে ।
Published : May 30, 2026 at 6:12 PM IST
কলকাতা, 30 মে: কলকাতা পুলিশের অন্দরে বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল ৷ আর তার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাহিনীর কর্মী-সংকট মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে বিতর্কে জড়িয়ে পড়া প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত একাধিক পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মীকেও বিভিন্ন থানায় বদলি করা হয়েছে ।
লালবাজার সূত্রে খবর, শুক্রবার প্রকাশিত বদলির তালিকায় মোট 273 জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিকের নাম রয়েছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীকে পাঠানো হয়েছে ভাঙড় ডিভিশনের বিভিন্ন থানায় ।
পুলিশ সূত্রের দাবি, ভাঙড় ডিভিশন দীর্ঘদিন ধরেই বাহিনীর কর্মীর ঘাটতির সমস্যায় ভুগছিল । এলাকাটি ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । সেই কারণেই নতুন করে লোকবল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বদলির তালিকায় থাকা 67 জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিককে ভাঙড় ডিভিশনের বিভিন্ন থানায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে এক সাব ইনস্পেকটরের নাম । অভিযোগ, তিনি দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবেও পরিচিত । এতদিন তিনি হেডকোয়ার্টার ফোর্সে কর্মরত থাকলেও নতুন নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে ভাঙড় ডিভিশনে বদলি করা হয়েছে ।
তদন্তকারী সংস্থার নজরে আসার পর থেকেই ওই আধিকারিককে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় । সোনা পাপ্পু নামে পরিচিত এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ওঠা তোলাবাজি, জমি দখল এবং অস্ত্র আইনের মামলার তদন্তে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ঘনিষ্ঠদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । সেই সময় তদন্তের স্বার্থে রুহুলের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে । ফলে নতুন বদলির তালিকায় তাঁর নাম শীর্ষে থাকায় তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে পুলিশ মহলের একাংশ ।
কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে যুক্ত আরও একাধিক পুলিশকর্মী ও আধিকারিককেও বিভিন্ন থানায় বদলি করা হয়েছে । লালবাজারের অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কর্মরত থাকলেও বাস্তবে ওয়েলফেয়ার সংক্রান্ত কাজেই বেশি সময় দিতেন । এবার তাঁদের সরাসরি থানাভিত্তিক দায়িত্বে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
পুলিশ প্রশাসনের দাবি, এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল মাঠপর্যায়ে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানো এবং বিভিন্ন ডিভিশনে কর্মী-সংকট দূর করা । সেই লক্ষ্যেই 34 জন সাব-ইন্সপেক্টরের মধ্যে 11 জন, 62 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের মধ্যে 17 জন, একাধিক কনস্টেবল ও মহিলা কনস্টেবলকে ভাঙড় ডিভিশনে পাঠানো হয়েছে । পাশাপাশি চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত পুলিশ চালকদের মধ্যেও বদলি করা হয়েছে ।
লালবাজারের একাধিক আধিকারিকের কথায়, "বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাঙড় ডিভিশনকে আরও শক্তিশালী করে তোলা প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার । আগামিদিনেও সেখানে আরও পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হতে পারে । একই সঙ্গে বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে তাঁদের নির্ধারিত দায়িত্বে ফিরিয়ে এনে থানাভিত্তিক কাজের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে ।"
রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন স্তরে যে পুনর্বিন্যাস শুরু হয়েছে, এই বদলি তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । বিশেষ করে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ঘিরে বিতর্ক সামনে আসার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পুলিশ আধিকারিকদের নতুন পোস্টিং নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে পুলিশ মহল ও প্রশাসনিক মহলে ।