মন্ত্রিত্বের শপথের পর শিলিগুড়ি পৌঁছে স্কুটিতে ঘুরলেন শঙ্কর, নিশানা তৃণমূলকে
যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ।
Published : June 7, 2026 at 1:04 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 জুন: পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবার নিজের শহর শিলিগুড়িতে পা রাখলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ । রবিবার সকালে এনজেপি স্টেশনে পৌঁছতেই জনজোয়ারে ভাসলেন তিনি ৷ সেখানে ছিল দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় ৷ ফুল মালা দিয়ে ঘরের ছেলে শঙ্করকে স্বাগত জানান তাঁরা । তবে প্রথা ভেঙে নিরাপত্তার ঘেরাটোপের চেয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন রাজ্যের নতুন মন্ত্রী । স্টেশন থেকে সোজা স্কুটির হ্যান্ডেল ধরে শহরের এপ্রান্ত থেকে সেপ্রান্ত ঘুরে বেড়ালেন তিনি ।
শহরবাসীর কথায়, মন্ত্রী হওয়ার পরেও যে তিনি মাটিতে পা রেখেই চলতে চান, তা এদিন তাঁর আচরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । রবিবার সকালের ব্যস্ত সময়ে এনজেপি স্টেশনে নামেন শঙ্কর ঘোষ । দলীয় কার্যালয়, কোর্ট মোড় হয়ে পাড়ার অফিস-পুরো পথই তিনি নিজে স্কুটি চালিয়ে সফর করেন । মন্ত্রীর স্কুটি চালানোর সময় পুলিশের নিরাপত্তা বাহিনীকে বাধ্য হয়েই মোটরসাইকেলে তাঁকে অনুসরণ করতে হয় ।
পথচলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তাঁকে কথা বলতে দেখা যায় । তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন এবং শহরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নেন । শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আমি মন্ত্রী হিসেবে নয়, শিলিগুড়ির মানুষ ও উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করব । মানুষের হয়ে কাজ করাই আমার লক্ষ্য ।"
শহরের আনন্দময়ী কালীবাড়ি ও মায়ের ইচ্ছা কালিমন্দিরে পুজো দিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি । এই সময় কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বিতর্কিত ঘটনার প্রসঙ্গ তুলতেই ক্ষোভ উগরে দেন শঙ্কর ঘোষ । তিনি বলেন, "আমি নিজেও ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছি । কিন্তু কলেজের ইউনিয়ন রুমে যে ধরনের কার্যকলাপের কথা প্রকাশ্যে এসেছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক । এটি একটি বেডরুমের থেকে কম কিছু নয় ।"
তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "এই ঘটনার জন্য দলটির লজ্জা পাওয়া উচিত এবং প্রত্যেকের পদত্যাগ করা প্রয়োজন । কারও বাবা-মা যদি জানতে পারেন তাদের সন্তান তৃণমূল করে, তবে লজ্জায় তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে যায় ।" যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন ।
এদিন সকাল থেকে শহরজুড়ে শঙ্কর ঘোষকে দেখার জন্য সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । মন্ত্রিত্বের শপথের পর তাঁর এমন সাদামাটা রূপ শহরের রাজনৈতিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে ।